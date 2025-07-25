Assassin's Creed Shadows : On sait enfin quand le DLC Traque sur Awaji sort, et les nouveautés arrivant bientôt

Ubisoft a, très récemment, dévoilé la date de sortie du DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows, tout en précisant les nouveaux contenus prévus pour les semaines à venir.

Le DLC Traque du Awaji d'Assassin's Creed Shadows partage sa date de sortie

Here is what is coming to #AssassinsCreedShadows during the next few months:



◼️ New Game+ releases July 29

◼️ Our next AMA is scheduled for August 12

◼️ A new community update is coming early Sept

◼️ Claws of Awaji releases Sept 16



What are you looking forward the most? pic.twitter.com/s4bUN68hdQ — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 24, 2025

Le mode New Game+ et d'autres nouveautés débarquent bientôt sur Assassin's Creed Shadows

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Une mise à jour de qualité de vie en septembre sur Assassin's Creed Shadows

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PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple aux côtés de Naoe et de Yasuke, sur, vont prochainement avoir une bonne raison de relancer le titre.En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous savons, à présent et précisément, quand nous pourrons découvrir l'extension du dernier jeu Assassin's Creed :Rappelons, à ce propos,. Pour les autres, ledit contenu additionnel sera payant. Or, nous ne connaissons pas encore son prix.L'extension Traque sur Awaji, qui offre une durée de vie d'une dizaine d'heures, nous transportera, pour rappel, dans une toute nouvelle région, où il sera possible d'affronter de nouveaux ennemis et boss, de collecter de nouvelles tenues et équipements mais aussi récupérer de nouvelles armes.. Celle-ci apportera, notamment,Par ailleurs, ce patch permettra aussi de faire passer le niveau de connaissances jusqu'au rang 10. La communauté peut, également, s'attendre à de nouveaux trophées/succès et à de nouvelles récompenses liées à l'Animus, ainsi que des nouveaux éléments dans la boutique en jeu. Cette nouvelle mise à jour sera, comme vous vous en doutez, gratuite., notamment en ce qui concerne le brouillard sur la carte, le Repaire et le framerate sur PC. Les développeurs indiquent, sans donner de précisions, que de plus amples contenus gratuits se rendront dès lors disponibles.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :