Assassin's Creed Shadows : On sait enfin quand le DLC Traque sur Awaji sort, et les nouveautés arrivant bientôt
Publié par Clémence Usseglio
le 25 juillet 2025 à 10h00
le 25 juillet 2025 à 10h00
Ubisoft a, très récemment, dévoilé la date de sortie du DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows, tout en précisant les nouveaux contenus prévus pour les semaines à venir.
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple aux côtés de Naoe et de Yasuke, sur Assassin's Creed Shadows, vont prochainement avoir une bonne raison de relancer le titre. Le DLC Traque sur Awaji (« Claws of Awaji » en anglais) d'Assassin's Creed Shadows possède désormais sa date de sortie, alors qu'Ubisoft a révélé les nouveautés qui seront bientôt introduites.
En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous savons, à présent et précisément, quand nous pourrons découvrir l'extension du dernier jeu Assassin's Creed : le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows sort le 16 septembre 2025.
Rappelons, à ce propos, le DLC Traque sur Awaji est gratuit pour toutes celles et ceux qui ont précommandé le titre. Pour les autres, ledit contenu additionnel sera payant. Or, nous ne connaissons pas encore son prix.
L'extension Traque sur Awaji, qui offre une durée de vie d'une dizaine d'heures, nous transportera, pour rappel, dans une toute nouvelle région, où il sera possible d'affronter de nouveaux ennemis et boss, de collecter de nouvelles tenues et équipements mais aussi récupérer de nouvelles armes. Mais, avant cela, les joueurs et les joueuses d'Assassin's Creed Shadows pourront profiter de nouveaux contenus.
Par ailleurs, ce patch permettra aussi de faire passer le niveau de connaissances jusqu'au rang 10. La communauté peut, également, s'attendre à de nouveaux trophées/succès et à de nouvelles récompenses liées à l'Animus, ainsi que des nouveaux éléments dans la boutique en jeu. Cette nouvelle mise à jour sera, comme vous vous en doutez, gratuite.
Avant l'arrivée du DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft déploiera, là encore, une mise à jour. Ce patch, prévu pour début septembre, se concentre essentiellement sur des améliorations de qualité de vie, notamment en ce qui concerne le brouillard sur la carte, le Repaire et le framerate sur PC. Les développeurs indiquent, sans donner de précisions, que de plus amples contenus gratuits se rendront dès lors disponibles.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
Le DLC Traque du Awaji d'Assassin's Creed Shadows partage sa date de sortie
En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous savons, à présent et précisément, quand nous pourrons découvrir l'extension du dernier jeu Assassin's Creed : le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows sort le 16 septembre 2025.
Rappelons, à ce propos, le DLC Traque sur Awaji est gratuit pour toutes celles et ceux qui ont précommandé le titre. Pour les autres, ledit contenu additionnel sera payant. Or, nous ne connaissons pas encore son prix.
L'extension Traque sur Awaji, qui offre une durée de vie d'une dizaine d'heures, nous transportera, pour rappel, dans une toute nouvelle région, où il sera possible d'affronter de nouveaux ennemis et boss, de collecter de nouvelles tenues et équipements mais aussi récupérer de nouvelles armes. Mais, avant cela, les joueurs et les joueuses d'Assassin's Creed Shadows pourront profiter de nouveaux contenus.
Here is what is coming to #AssassinsCreedShadows during the next few months:— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 24, 2025
◼️ New Game+ releases July 29
◼️ Our next AMA is scheduled for August 12
◼️ A new community update is coming early Sept
◼️ Claws of Awaji releases Sept 16
What are you looking forward the most? pic.twitter.com/s4bUN68hdQ
Le mode New Game+ et d'autres nouveautés débarquent bientôt sur Assassin's Creed ShadowsC'est à travers une nouvelle roadmap qu'Ubisoft a annoncé qu'une mise à jour arrive le 29 juillet 2025 sur Assassin's Creed Shadows. Celle-ci apportera, notamment, le mode New Game+ (« Nouvelle Partie + ») et augmentera le niveau maximum (level cap).
Par ailleurs, ce patch permettra aussi de faire passer le niveau de connaissances jusqu'au rang 10. La communauté peut, également, s'attendre à de nouveaux trophées/succès et à de nouvelles récompenses liées à l'Animus, ainsi que des nouveaux éléments dans la boutique en jeu. Cette nouvelle mise à jour sera, comme vous vous en doutez, gratuite.
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Une mise à jour de qualité de vie en septembre sur Assassin's Creed Shadows
Avant l'arrivée du DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft déploiera, là encore, une mise à jour. Ce patch, prévu pour début septembre, se concentre essentiellement sur des améliorations de qualité de vie, notamment en ce qui concerne le brouillard sur la carte, le Repaire et le framerate sur PC. Les développeurs indiquent, sans donner de précisions, que de plus amples contenus gratuits se rendront dès lors disponibles.
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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
- PC (Ubisoft Connect)
- Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
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