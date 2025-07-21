Le budget d'Assassin's Creed Shadows est énorme : Ubisoft dévoile une somme impressionnante

Ubisoft a, très récemment, évoqué le coût de développement d'Assassin's Creed Shadows, qui est plus qu'élevé.

Plus de 100 millions d'euros pour le développement d'Assassin's Creed Shadows

Nous ne communiquons généralement pas sur les coûts de production, mais ce projet a coûté plus de 100 millions d'euros. Je n'irai pas plus loin dans les détails, mais nous avons aussi investi massivement dans notre moteur de jeu.

Une somme élevée pour l'opus Shadows, mais loin d'être inédite

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PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



De nos jours, les budgets des productions AAA atteignent régulièrement des sommes plus ou moins astronomiques. D'ailleurs,Effectivement, au cours d'une récente réunion avec les actionnaires,. Ce dernier a alors communiqué un chiffre élevé :Selon les propos du dirigeant, cette somme ne serait, d'ailleurs, qu'une estimation basse. Yves Guillemot a précisé qu'il ne s'agissait que des coûts de développement directs, excluant notamment les dépenses marketing, souvent très élevées sur ce type de projet.Afin de remettre les choses en perspective,. À titre de comparaison, selon les dernières informations connues, Sony aurait investi environ 300 millions de dollars pour Marvel's Spider-Man 2, faisant ainsi passerpour une dépense raisonnable, quoique toujours impressionnante. Malgré cela, il est clair qu'Ubisoft a misé gros sur cette aventure en monde ouvert, aux côtés de Yasuke et Naoe, et ce, afin de maintenir la popularité et l'attractivité de sa fameuse franchise.Pour rappel,est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :