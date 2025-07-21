Le budget d'Assassin's Creed Shadows est énorme : Ubisoft dévoile une somme impressionnante

Ubisoft a, très récemment, évoqué le coût de développement d'Assassin's Creed Shadows, qui est plus qu'élevé.
De nos jours, les budgets des productions AAA atteignent régulièrement des sommes plus ou moins astronomiques. D'ailleurs, Ubisoft vient de lever partiellement le voile sur le coût de développement d'Assassin's Creed Shadows, qui est plus que conséquent, voire surprenant
.
Plus de 100 millions d'euros pour le développement d'Assassin's Creed Shadows
Effectivement, au cours d'une récente réunion avec les actionnaires, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, a été interrogé sur les coûts liés à la production d'Assassin's Creed Shadows
. Ce dernier a alors communiqué un chiffre élevé :
Nous ne communiquons généralement pas sur les coûts de production, mais ce projet a coûté plus de 100 millions d'euros. Je n'irai pas plus loin dans les détails, mais nous avons aussi investi massivement dans notre moteur de jeu.
Selon les propos du dirigeant, cette somme ne serait, d'ailleurs, qu'une estimation basse. Yves Guillemot a précisé qu'il ne s'agissait que des coûts de développement directs, excluant notamment les dépenses marketing, souvent très élevées sur ce type de projet.
Une somme élevée pour l'opus Shadows, mais loin d'être inédite
Afin de remettre les choses en perspective, le coût de développement d'Assassin's Creed Shadows reste élevé mais n'est pas totalement inédit dans l'industrie actuelle
. À titre de comparaison, selon les dernières informations connues, Sony aurait investi environ 300 millions de dollars pour Marvel's Spider-Man 2, faisant ainsi passer Assassin's Creed Shadows
pour une dépense raisonnable, quoique toujours impressionnante. Malgré cela, il est clair qu'Ubisoft a misé gros sur cette aventure en monde ouvert, aux côtés de Yasuke et Naoe, et ce, afin de maintenir la popularité et l'attractivité de sa fameuse franchise.
Pour rappel, Assassin's Creed Shadows
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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