Le budget d'Assassin's Creed Shadows est énorme : Ubisoft dévoile une somme impressionnante

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 juillet 2025 à 15h55
Ubisoft a, très récemment, évoqué le coût de développement d'Assassin's Creed Shadows, qui est plus qu'élevé.
Le budget d'Assassin's Creed Shadows est énorme : Ubisoft dévoile une somme impressionnante
De nos jours, les budgets des productions AAA atteignent régulièrement des sommes plus ou moins astronomiques. D'ailleurs, Ubisoft vient de lever partiellement le voile sur le coût de développement d'Assassin's Creed Shadows, qui est plus que conséquent, voire surprenant.

Plus de 100 millions d'euros pour le développement d'Assassin's Creed Shadows

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Effectivement, au cours d'une récente réunion avec les actionnaires, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, a été interrogé sur les coûts liés à la production d'Assassin's Creed Shadows. Ce dernier a alors communiqué un chiffre élevé :
Nous ne communiquons généralement pas sur les coûts de production, mais ce projet a coûté plus de 100 millions d'euros. Je n'irai pas plus loin dans les détails, mais nous avons aussi investi massivement dans notre moteur de jeu.
Selon les propos du dirigeant, cette somme ne serait, d'ailleurs, qu'une estimation basse. Yves Guillemot a précisé qu'il ne s'agissait que des coûts de développement directs, excluant notamment les dépenses marketing, souvent très élevées sur ce type de projet.

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Une somme élevée pour l'opus Shadows, mais loin d'être inédite

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Afin de remettre les choses en perspective, le coût de développement d'Assassin's Creed Shadows reste élevé mais n'est pas totalement inédit dans l'industrie actuelle. À titre de comparaison, selon les dernières informations connues, Sony aurait investi environ 300 millions de dollars pour Marvel's Spider-Man 2, faisant ainsi passer Assassin's Creed Shadows pour une dépense raisonnable, quoique toujours impressionnante. Malgré cela, il est clair qu'Ubisoft a misé gros sur cette aventure en monde ouvert, aux côtés de Yasuke et Naoe, et ce, afin de maintenir la popularité et l'attractivité de sa fameuse franchise.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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