Assassin's Creed Shadows : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 mars 2025 à 14h55
Dans Assassin's Creed Shadows, il est possible de se déplacer d'un point A à un point B rapidement. D'ailleurs, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet des voyages rapides dans le dernier épisode de la saga culte.
Assassin's Creed Shadows : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?
Assassin's Creed Shadows propose un vaste monde ouvert, dans lequel les joueurs et les joueuses peuvent effectuer des quêtes secondaires, ou de nombreuses activités annexes, qui permettent de rester immerger de longues heures dans la dernière production d'Ubisoft. Parfois, les allers et retours entre les zones du jeu vont s'enchaîner, mais fort heureusement, le studio a, en toute logique, mis en place un système de voyage rapide, qui peut être un gain de temps non négligeable. 

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment fonctionnent les voyages rapides dans Assassin's Creed Shadows, et surtout comment les utiliser.

Comment fonctionnent les voyages rapides dans Assassin's Creed Shadows ?

Tout d'abord, sachez que dans Assassin's Creed Shadows, vous débloquerez très rapidement les voyages rapides, c'est-à-dire au bout d'une poignée d'heures, selon comment vous jouez. Ainsi, vous pourrez très rapidement profiter de ce système, qui se montrera très utile tout au long de votre aventure.

Sachez qu'il existe plusieurs façons de voyager rapidement dans Assassin's Creed Shadows :
  • Via le repaire (qui se débloque assez vite donc)
  • Via les points de vue, qu'il faudra activer manuellement en interagissant avec eux (vous pouvez les retrouver sur la carte interactive de AC Shadows).
  • Via les kakurega, qui s'apparentent à de petits repaires, qui ne peuvent pas être personnalisés, mais dans lesquels vous allez pouvoir vous réapprovisionner. Il faudra les débloquer moyennant 800 Mon.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Cela augmente donc les possibilités de voyager rapidement, que ce soit pour aller faire une quête secondaire, reprendre le cours de l'histoire ou simplement explorer. Évidemment, comme toujours, vous ne pouvez voyager rapidement que dans les zones déjà découvertes, a minima. Pour les points de vue, il faut, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les avoir activés. Sans surprise, si vous êtes dans une zone ennemie ou en plein combat, vous ne pourrez pas profiter de cette fonctionnalité.

assassins-creed-shadows-naoe-shinobi
Enfin, si vous vous demandez pourquoi utiliser le voyage rapide dans Assassin's Creed Shadows, sachez qu'il peut également servir à changer de personnage, et à passer de Naoe à Yasuke.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.
Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux
AC Shadows 04 mai 2026

Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux

Le prochain jeu multijoueur Assassin's Creed, nom de code Invictus, traverserait une zone de turbulences. Selon de récentes fuites, les derniers tests internes auraient été catastrophiques. Face aux retours désastreux, Ubisoft pourrait repousser voire annuler ce projet atypique aux faux airs de Fall Guys.

commentaire (0)