Assassin's Creed Shadows : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?



le 20 mars 2025 à 14h55 Publié par Corentin Rimbert le 20 mars 2025 à 14h55

Dans Assassin's Creed Shadows, il est possible de se déplacer d'un point A à un point B rapidement. D'ailleurs, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet des voyages rapides dans le dernier épisode de la saga culte.