Assassin's Creed Shadows : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?

Dans Assassin's Creed Shadows, il est possible de se déplacer d'un point A à un point B rapidement. D'ailleurs, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet des voyages rapides dans le dernier épisode de la saga culte.
Assassin's Creed Shadows
propose un vaste monde ouvert, dans lequel les joueurs et les joueuses peuvent effectuer des quêtes secondaires, ou de nombreuses activités annexes, qui permettent de rester immerger de longues heures dans la dernière production d'Ubisoft. Parfois, les allers et retours entre les zones du jeu vont s'enchaîner, mais fort heureusement, le studio a, en toute logique, mis en place un système de voyage rapide
, qui peut être un gain de temps non négligeable.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment fonctionnent les voyages rapides dans Assassin's Creed Shadows, et surtout comment les utiliser
.
Comment fonctionnent les voyages rapides dans Assassin's Creed Shadows ?
Tout d'abord, sachez que dans Assassin's Creed Shadows
, vous débloquerez très rapidement les voyages rapides
, c'est-à-dire au bout d'une poignée d'heures, selon comment vous jouez. Ainsi, vous pourrez très rapidement profiter de ce système, qui se montrera très utile tout au long de votre aventure.
Sachez qu'il existe plusieurs façons de voyager rapidement dans Assassin's Creed Shadows
:
- Via le repaire (qui se débloque assez vite donc)
- Via les points de vue, qu'il faudra activer manuellement en interagissant avec eux (vous pouvez les retrouver sur la carte interactive de AC Shadows).
- Via les kakurega, qui s'apparentent à de petits repaires, qui ne peuvent pas être personnalisés, mais dans lesquels vous allez pouvoir vous réapprovisionner. Il faudra les débloquer moyennant 800 Mon.
Cela augmente donc les possibilités de voyager rapidement
, que ce soit pour aller faire une quête secondaire, reprendre le cours de l'histoire ou simplement explorer. Évidemment, comme toujours, vous ne pouvez voyager rapidement que dans les zones déjà découvertes, a minima. Pour les points de vue
, il faut, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les avoir activés. Sans surprise, si vous êtes dans une zone ennemie ou en plein combat, vous ne pourrez pas profiter de cette fonctionnalité.
Enfin, si vous vous demandez pourquoi utiliser le voyage rapide dans Assassin's Creed Shadows
, sachez qu'il peut également servir à changer de personnage, et à passer de Naoe à Yasuke
.
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