Assassin's Creed Shadows : Carte (map) interactive du Japon

L'utilisation d'une carte interactive pour Assassin's Creed Shadows peut être un gain de temps non négligeable pour progresser dans l'aventure aux côtés de Naoe et Yasuke au Japon féodal, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Assassin's Creed Shadows

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est un jeu d'action-aventure, avec des mécaniques RPG, en monde ouvert, qui regorge de points d'intérêt et d'activités annexes. De ce fait, il n'est pas forcément facile de savoir où trouver tel ou tel élément, que ce soit en début d'aventure ou en cours, puisque le monde est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes ou pour votre quête du 100%/Platine du titre d'Ubisoft, sachez qu'il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les sanctuaires, les temples, les kuji-kuri, les kata, les châteaux, et bien d'autres. Durant l'aventure, il est possible de se sentir perdu et ne pas savoir/ne plus savoir où trouver telle ou telle chose. De la même manière, si vous désirez obtenir le 100 % ou bien Platine de, vous pourriez avoir besoin de plus amples informations sur le monde ouvert. Dans les deux cas, l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous montre toutes les régions, ainsi que sous-régions, du monde ouvert d', qui propose le Japon comme cadre, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cettedédiée à l'opus, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les activités annexes, les points de vue/de synchronisation, les kakurega, les châteaux, les vendeurs/marchands, les coffres, etc. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches et dans votre quête du 100 %.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez pour projet de terminer le titre à 100 %,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.