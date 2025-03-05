Assassin's Creed Shadows : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant la sortie

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'Assassin's Creed Shadows, le nouvel opus de la fameuse licence d'Ubisoft.

Afin de vous préparer au mieux à la sortie du prochain opus Assassin's Creed, que vous l'attendiez de pied ferme ou bien que vous ne sachiez pas encore si vous allez l'acheter, nous vous proposons un résumé de tout ce qu'il y a à savoir à propos d'Assassin's Creed Shadows, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay ou encore son histoire.





Avant de vous dévoiler de multiples détails en ce qui concerne le prochain opus de la licence Assassin's Creed, rappelons que la sortie d'Assassin's Creed Shadows est fixée au 20 mars 2025. Comme vous le savez probablement déjà, le titre a été victime de plusieurs reports : initialement prévu pour le 25 novembre 2024, Ubisoft a décidé de repousser son lancement au 14 février 2025. Malheureusement, un deuxième report a été annoncé pour Assassin's Creed Shadows, qui est présent attendu pour la fois du mois de mars de cette année 2025.









Quelle(s) plateformes de jeu pour Assassin's Creed Shadows ?

Remarquons, à ce sujet, qu'ne bénéficiera pas d'accès anticipé. Cela signifie donc que tous les joueurs et joueuses pourront le découvrir en même temps, soit le 20 mars 2025.

Contrairement au précédent titre de la franchise, Mirage, Ubisoft a décidé de se concentrer pleinement sur les dernières consoles de Sony et Microsoft puisqu'Assassin's Creed Shadows se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Comme vous l'aurez compris, le studio n'a pas prévu de version PS4 et Xbox One pour son nouvel opus Assassin's Creed.





Soulignons le fait qu'Assassin's Creed Shadows sera proposé sur la plateforme de Valve, Steam, et ce, dès son lancement. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté évoluant sur PC. Autrement, sachez que le titre sera également sur l'Ubisoft Store et l'Epic Games Store.





L'histoire d'Assassin's Creed Shadows, quelle est-elle ?

Les événements narrés dans Assassin's Creed Shadows se déroulent en 1579, au Japon, et plus précisément après la fin de l'ère Sengoku. L'histoire nous invitera à découvrir le destin de deux protagonistes, Naoe et Yasuke. Sur la page Steam du soft, nous pouvons lire la description suivante :

Plongez dans une épopée d'action-aventure au cœur du Japon féodal ! Incarnez une Assassin shinobi et un samouraï légendaire pour explorer un magnifique monde ouvert en plein chaos. Alternez entre ces deux alliés inattendus et découvrez le destin qui les unit au début de cette nouvelle ère au Japon.

Qui sont Naoe et Yasuke ?

Sur Assassin's Creed Shadows, Naoe est une Assassine shinobi alors que Yasuke est décrit comme un samouraï légendaire. Étant donné leur « statut », chaque protagoniste de Shadows proposera son propre gameplay (nous y reviendrons), que ce soit pour les combats ou bien l'exploration.







Assassin shinobi de la province d'Iga, Naoe entame un long voyage à travers le Japon pour tenir une promesse impossible et obtenir vengeance.



Après avoir terminé sa formation pour devenir un samouraï digne de ce nom, Yasuke se découvre un nouvel objectif en confrontant les démons de son passé.

Une estimation quant à la durée de vie d'Assassin's Creed Shadows

Les descriptions des deux personnages principaux d'qui sont sur le site officiel nous donnent déjà un bon aperçu de ce qui nous attend à leurs côtés :

En ce qui concerne la durée de vie d'Assassin's Creed Shadows, l'utilisateur Twitter/X a pu s'entretenir avec le directeur créatif du jeu, Jonathan Dumont, à ce propos. Ainsi, Jonathan Dumont a estimé que terminer Assassin's Creed Shadows demandera environ 30-40 heures de jeu, tandis que les complétionnistes peuvent s'attendre à y passer 80 heures environ.

I had the opportunity to interview Assassin's Creed Shadows Creative Director Jonathan Dumont. Here are some of the key points:



- Now was the right time for Japan because the team really wanted to do it and it was a dream for them.

- Japan needed movement in the natural world… pic.twitter.com/oMkOnoor7u — Genki✨ (@Genki_JPN) March 4, 2025

Évidemment, et comme précisé, il ne s'agit là que d'une estimation. Nous vous apporterons davantage d'informations à ce sujet, dans un article dédié, une fois que le titre sera disponible.





Des détails sur le gameplay d'Assassin's Creed Shadows

Quelques mots sur le monde ouvert de l'opus Shadows

Remarquons, avant toute chose, qu'Assassin's Creed Shadows proposera un monde ouvert vaste, qui évoluera au grès des saisons, et profitera donc d'une météo dynamique. Les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à découvrir des points de vue (ou points de synchronisation), qui révéleront des POI (« points of interests »), à explorer. Cependant, contrairement aux précédents opus, nous ne serons pas accompagnés par un Aigle pour nous aider à observer les environs.

A place to call home. 🏠



Learn more about creating and customizing the hideout in #AssassinsCreedShadows in this new gameplay overview article 👉 https://t.co/sFuGZI36ry pic.twitter.com/yLn1HHWzak — Assassin's Creed (@assassinscreed) March 4, 2025

Tout au long de l'aventure, nous pourrons compter sur des refuges, offrant la possibilité de se réapprovisionner, mais aussi sur des éclaireurs, qui pourront récupérer des informations utiles. Autre nouveauté sur Assassin's Creed Shadows, qui devrait plaire : la communauté pourra construire une base, et donc ajouter différentes structures en échange de ressources.





Le combat, l'infiltration et la progression sur Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows mettra, bien évidemment, en avant l'infiltration. Sur ce point, Ubisoft a précisé, par le passé, que nous aurons la possibilité de nous cacher dans l'ombre, afin de devenir invisibles. Ce qui requiert, tout de même, de faire attention aux bruits de pas et d'utiliser les équipements adéquats pour créer des opportunités permettant d'éliminer les ennemis en toute discrétion.

Avec Naoe, la shinobi rusée, agile et furtive, utilisez les bruits, la lumière et les ombres pour éviter de vous faire repérer par les ennemis sur le qui-vive. Détournez l'attention des gardes à l'aide de vos kunai, shuriken et bombes fumigènes, infiltrez les bases ennemies grâce à votre grappin et votre grande agilité, puis assassinez vos cibles avec votre lame secrète.

Et si l'infiltration échoue, il reste le combat. Sur l'opus Shadows, les joueurs et les joueuses pourront effectuer des attaques légères/rapides ou bien lourdes. Les esquives et les parades seront, aussi, au rendez-vous. Précisons, à ce sujet, que Yasuke a la capacité de bloquer les coups ennemis.

Avec Yasuke, le samouraï charismatique, frappez vos adversaires avec puissance et précision brutale. Utilisez ses compétences de combat pour attaquer, bloquer, parer et vaincre vos ennemis. Libérez le Japon de ses oppresseurs en maîtrisant le vaste arsenal d'armes à votre disposition, dont le katana, le kanabo, les arcs, la naginata et bien d'autres.

La communauté devra, en outre, se concentrer sur le système de progression, qui semble assez complet sur Assassin's Creed Shadows. Commun aux deux protagonistes, ce système, qui est articulé autour de la maîtrise et des connaissances, permettra de débloquer de nouvelles capacités mortelles, de nouveaux combos, de nouvelles aptitudes d'archétypes mais aussi d'augmenter l'efficacité d'une arme spécifique. Améliorer le rang de connaissances est également important car cela donne la possibilité de débloquer des améliorations (compétences, etc.).





En ce qui concerne les équipements, sachez que le tout sera classé selon un ordre de rareté (et donc couleurs) et que la transmogrification sera bien présente sur le titre d'Ubisoft. Soulignons le fait que certaines armes pourront infliger des états, notamment de poison ou encore de saignement, aux ennemis.



Pour rappel, Assassin's Creed Shadows doit sortir le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (les configurations requises). Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :