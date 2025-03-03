Assassin's Creed Shadows détaille son système de progression

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Avec les arbres de maîtrise uniques, nous voulons donner aux joueurs la liberté de se consacrer à une arme, un style de jeu ou un archétype spécifique, et de s'assurer qu'ils peuvent en approfondir la maîtrise. Les points que vous investissez dans un arbre de maîtrise débloquent également des bonus supplémentaires pour cette arme ou cet archétype, ce qui renforce encore votre progression.Comme dit précédemment, le système de progression d'Assassin's Creed Shadows met également en avant les connaissances. C'est en terminant « différents types d'activités non violentes, comme trouver des pages perdues dans les temples, prendre le temps de prier dans les sanctuaires, faire de la méditation Kuji-kiri pour Naoe, ou apprendre de nouveaux Kata pour Yasuke » que nous pourrons augmenter le rang de connaissance des personnages, et ce, afin de débloquer des améliorations, des compétences et aptitudes.
Dans votre inventaire, vous pouvez équiper jusqu'à deux armes différentes à la fois (y compris des armes à distance pour Yasuke), un couvre-chef, une armure et un bibelot ou une amulette. Tous ces objets ont un niveau, une qualité et des statistiques qui contribuent au total des statistiques de votre personnage.Par ailleurs, tout au long de leur périple sur Assassin's Creed Shadows, les joueurs et les joueuses devront faire attention à leurs équipements, pour améliorer le build des protagonistes. Sur ce point, Ubisoft précise que les pièces d'équipement seront classées par rareté et que la communauté aura accès à la transmogrification afin de les personnaliser tout en conservant leurs statistiques. Notons également que certaines armes pourront infliger des états (poison, saignement, etc.) aux ennemis.
Pour rappel, Assassin's Creed Shadows doit sortir le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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Including:
• Mastery, perks & playstyles
• Knowledge Ranks & Character development
• Weapons & Transmog Customization pic.twitter.com/o2v0i9dpXF
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