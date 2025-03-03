Assassin's Creed Shadows détaille son système de progression

Ubisoft a apporté, il y a très peu de temps, de nombreuses informations concernant le système de progression disponible sur Assassin's Creed Shadows.

Le système de progression d'Assassin's Creed Shadows vu à la loupe par Ubisoft







Avec les arbres de maîtrise uniques, nous voulons donner aux joueurs la liberté de se consacrer à une arme, un style de jeu ou un archétype spécifique, et de s'assurer qu'ils peuvent en approfondir la maîtrise. Les points que vous investissez dans un arbre de maîtrise débloquent également des bonus supplémentaires pour cette arme ou cet archétype, ce qui renforce encore votre progression.

Dans votre inventaire, vous pouvez équiper jusqu'à deux armes différentes à la fois (y compris des armes à distance pour Yasuke), un couvre-chef, une armure et un bibelot ou une amulette. Tous ces objets ont un niveau, une qualité et des statistiques qui contribuent au total des statistiques de votre personnage.

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Including:

• Mastery, perks & playstyles

• Knowledge Ranks & Character development

• Weapons & Transmog Customization pic.twitter.com/o2v0i9dpXF — Assassin's Creed (@assassinscreed) February 28, 2025

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Alors qu'il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir, Ubisoft accélère sa communication autour de ce prochain opus, plutôt attendu par la communauté. Ainsi, récemment,En effet, dans un nouvel article sur le site officiel,. Ainsi, sur l'opus Shadows, les joueurs et les joueuses auront accès à(assassin pour Naoe et samurai pour Yasuke). De ce fait, les joueurs et les joueuses pourront investir des points afin d'apprendre de nouveaux combos, augmenter l'efficacité de l'arme sélectionnée, débloquer des capacités mortelles ou encore de nouvelles aptitudes d'archétype (furtivité pour Naoe et polyvalence pour Yasuke). Les points de maîtrise pourront être obtenus de diverses manières, notamment en accomplissant des quêtes ou encore en éliminant des ennemis uniques.Comme dit précédemment,. C'est en terminant « différents types d'activités non violentes, comme trouver des pages perdues dans les temples, prendre le temps de prier dans les sanctuaires, faire de la méditation Kuji-kiri pour Naoe, ou apprendre de nouveaux Kata pour Yasuke » que nous pourrons augmenter le rang de connaissance des personnages, et ce, afin de débloquer des améliorations, des compétences et aptitudes.Par ailleurs, tout au long de leur périple sur, pour améliorer le build des protagonistes. Sur ce point,afin de les personnaliser tout en conservant leurs statistiques. Notons également que certaines armes pourront infliger des états (poison, saignement, etc.) aux ennemis.Pour rappel,doit sortir le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :