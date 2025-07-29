Un nouveau jeu Assassin's Creed serait sur le point d'être révélé
Publié par Clémence Usseglio
le 29 juillet 2025 à 11h10
le 29 juillet 2025 à 11h10
Il se pourrait bien qu'un nouvel opus Assassin's Creed soit prochainement dévoilé par Ubisoft.
Alors que les joueurs et les joueuses continuent de parcourir les aventures de Naoe et Yasuke, sur Assassin's Creed Shadows, Ubisoft pourrait préparer une annonce inattendue pour enrichir davantage sa célèbre franchise. D'après les récentes révélations du dataminer Playstation Game Size, un mystérieux produit lié à la licence Assassin's Creed vient d'apparaître dans les coulisses du PlayStation Network, sans aucun lien avec la mise à jour de l'opus Shadows ni son DLC imminent.
En effet, cette fuite, révélée par PlayStation Game Size sur Twitter/X, laisse ainsi penser à l'arrivée prochaine du remaster d'Assassin's Creed IV: Black Flag, un opus qui a été grandement apprécié par la communauté.
Par exemple, au début de ce mois de juillet, divers internautes ont remarqué que la page du jeu sur SteamDB a connu une mise à jour : plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées à la fiche du titre. En outre, lors de la Nightmare Weekend Convention 2025, Matt Ryan, le doubleur d'Edward Kenway (protagoniste de Assassin's Creed IV: Black Flag) a dit à un visiteur : « Tu vas peut-être devoir le finir à nouveau ».
Dans tous les cas, cette nouvelle rumeur intervient dans un contexte favorable pour l'éditeur français. Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed Shadows a connu un lancement plus que réussi. D'ailleurs, le titre va bientôt se doter du mode New Game+, alors que son DLC, baptisé Traque sur Awaji, possède sa date de sortie.
De ce fait, Ubisoft pourrait ainsi capitaliser davantage sur l'engouement actuel pour la licence en dévoilant prochainement un autre projet lié à la franchise Assassin's Creed. Néanmoins, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec des pincettes. L'attente ne devrait pas être longue avant qu'Ubisoft clarifie ses intentions.
Le remaster tant attendu d'Assassin's Creed IV: Black Flag en approche ?
En effet, cette fuite, révélée par PlayStation Game Size sur Twitter/X, laisse ainsi penser à l'arrivée prochaine du remaster d'Assassin's Creed IV: Black Flag, un opus qui a été grandement apprécié par la communauté.
D'ailleurs, vous n'êtes probablement pas sans savoir que plusieurs indices partagés ces derniers mois semblent déjà pointer vers un retour du jeu sorti initialement en 2013, bien qu'Ubisoft reste encore muet sur ce projet très attendu.
PPSA01490_00 = AC Valhalla— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 28, 2025
PPSA07231_00 = AC Mirage
PPSA20397_00 = AC Shadows
PPSA28183_00 (New) = AC ???
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Par exemple, au début de ce mois de juillet, divers internautes ont remarqué que la page du jeu sur SteamDB a connu une mise à jour : plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées à la fiche du titre. En outre, lors de la Nightmare Weekend Convention 2025, Matt Ryan, le doubleur d'Edward Kenway (protagoniste de Assassin's Creed IV: Black Flag) a dit à un visiteur : « Tu vas peut-être devoir le finir à nouveau ».
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Assassin's Creed Invictus est-il concerné par cette fuite ?Pour autant, le remaster d'Assassin's Creed IV: Black Flag n'est pas la seule piste à prendre en compte. Il est également possible de considérer le mystérieux projet multijoueur baptisé Assassin's Creed Invictus. Annoncé officiellement par Ubisoft il y a plusieurs mois, ce spin-off multijoueur reste encore très discret. Selon certaines rumeurs récentes relayées par l'insider reconnu Tom Henderson, ce jeu pourrait même sortir d'ici la fin de l'année, sous la forme d'une expérience façon Fall Guys, proposant divers modes de jeu.
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Ubisoft prêt à multiplier les annonces sur sa licence Assassin's Creed ?
Dans tous les cas, cette nouvelle rumeur intervient dans un contexte favorable pour l'éditeur français. Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed Shadows a connu un lancement plus que réussi. D'ailleurs, le titre va bientôt se doter du mode New Game+, alors que son DLC, baptisé Traque sur Awaji, possède sa date de sortie.
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De ce fait, Ubisoft pourrait ainsi capitaliser davantage sur l'engouement actuel pour la licence en dévoilant prochainement un autre projet lié à la franchise Assassin's Creed. Néanmoins, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec des pincettes. L'attente ne devrait pas être longue avant qu'Ubisoft clarifie ses intentions.
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