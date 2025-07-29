Un nouveau jeu Assassin's Creed serait sur le point d'être révélé

Il se pourrait bien qu'un nouvel opus Assassin's Creed soit prochainement dévoilé par Ubisoft.

Le remaster tant attendu d'Assassin's Creed IV: Black Flag en approche ?

PPSA01490_00 = AC Valhalla

PPSA07231_00 = AC Mirage

PPSA20397_00 = AC Shadows



PPSA28183_00 (New) = AC ??? — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 28, 2025

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Assassin's Creed Invictus est-il concerné par cette fuite ?

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Ubisoft prêt à multiplier les annonces sur sa licence Assassin's Creed ?

Alors que les joueurs et les joueuses continuent de parcourir les aventures de Naoe et Yasuke, sur Assassin's Creed Shadows, Ubisoft pourrait préparer une annonce inattendue pour enrichir davantage sa célèbre franchise., sans aucun lien avec la mise à jour de l'opus Shadows ni son DLC imminent.En effet,, un opus qui a été grandement apprécié par la communauté.D'ailleurs, vous n'êtes probablement pas sans savoir que, bien qu'Ubisoft reste encore muet sur ce projet très attendu.Par exemple, au début de ce mois de juillet, divers internautes ont remarqué que la page du jeu sur SteamDB a connu une mise à jour : plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées à la fiche du titre. En outre, lors de la Nightmare Weekend Convention 2025, Matt Ryan, le doubleur d'Edward Kenway (protagoniste de Assassin's Creed IV: Black Flag) a dit à un visiteur : « Tu vas peut-être devoir le finir à nouveau ».. Annoncé officiellement par Ubisoft il y a plusieurs mois, ce spin-off multijoueur reste encore très discret. Selon certaines rumeurs récentes relayées par l'insider reconnu Tom Henderson, ce jeu pourrait même sortir d'ici la fin de l'année, sous la forme d'une expérience façon Fall Guys, proposant divers modes de jeu.Dans tous les cas, cette nouvelle rumeur intervient dans un contexte favorable pour l'éditeur français. Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed Shadows a connu un lancement plus que réussi. D'ailleurs, le titre va bientôt se doter du mode New Game+, alors que son DLC, baptisé Traque sur Awaji, possède sa date de sortie.De ce fait, Ubisoft pourrait ainsi capitaliser davantage sur l'engouement actuel pour la licence en dévoilant prochainement un autre projet lié à la franchise Assassin's Creed. Néanmoins, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec des pincettes. L'attente ne devrait pas être longue avant qu'Ubisoft clarifie ses intentions.