Assassin's Creed: Black Flag Remake : Cet indice suggère que son officialisation est toute proche

Même s'il n'a toujours pas été annoncé par Ubisoft, les indices indiquant l'arrivée prochaine du remake d'Assassin's Creed: Black Flag se multiplient. Le dernier en date semble d'ailleurs confirmer que la révélation officielle est prévue très prochainement.
Depuis de longs mois, les rumeurs s'enchainent concernant l'arrivée d'un remake pour l'opus le plus apprécié de toute la franchise Assassin's Creed. L'une des plus récentes preuves de l'existence du projet remontre à décembre 2025 avec la mention d'un certain Assassin's Creed: Black Flag Resynced
sur le site de PEGI.
Peu de temps auparavant, un calendrier provenant d'un bilan financier
suggérait que ce remake d'Assassin's Creed: Black Flag serait lancé avant la fin de l'année fiscale en cours, soit avant le 31 mars 2026. À l'heure actuelle, Ubisoft n'a toujours rien annoncé. Néanmoins, une nouvelle preuve vient s'ajouter à cette liste
, sous-entendant que le lancement est proche.
Des noms de domaine mis à jour, dont un lié à Assassin's Creed: Black Flag
En moins de 24 heures, Ubisoft a modifié à plusieurs reprises des noms de domaines et des sites
liés à certains de ses titres cultes. L'un de ces changements concerne le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps
, tandis que l'autre est rattaché à Assassin's Creed Black Flag
. S'il peut s'agir d'une simple démarche administrative ou d'une opération de maintenance, cet indice est pris très au sérieux par les internautes. Il peut indiquer que le jeu va être officialisé, que des images vont être partagées ou que les potentielles précommandes vont êtres lancées dans peu de temps
. Cependant, l'année fiscale n'est pas encore terminée et Ubisoft peut repousser l'éventuele officialisation du titre. Mais ce nouvel indice est plus que prometteur.
Un Ubisoft Forward prévu dans les prochaines semaines pour présenter le titre ?
Désormais, les admirateurs du charismatique Edward Kenway doivent faire preuve de patience et croiser les doigts pour une révélation officielle dans les semaines à venir. Cependant, beaucoup espèrent la tenue prochaine d'un Ubisoft Forward
.
En effet, 2026 s'annonce déjà comme une année chargée pour le studio avec les 10 ans de la licence The Division
, le remake de Prince of Persia et ce remake d'Assassin's Creed: Black Flag qui se fait désirer… Reste à voir si la révélation officielle surviendra avant le mois de mars comme les rumeurs le suggèrent.
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