Assassin's Creed IV: Black Flag : Ce nouvel indice suggère que le remake approche à grands pas

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 juillet 2025 à 12h03
Depuis plusieurs semaines, les joueurs surveillent attentivement les déclarations et indices liés au potentiel remake du très apprécié Assassin's Creed IV: Black Flag. Un nouvel élément a ainsi été repéré, et il vient d'une source très fiable.
Assassin's Creed IV: Black Flag : Ce nouvel indice suggère que le remake approche à grands pas
Le printemps 2025 a été particulièrement mouvementé pour celles et ceux qui guettent le retour d'Edward Kenway, le personnage principal d'Assassin's Creed IV: Black Flag. Depuis le mois de mai, des acteurs de différents secteurs ont sous-entendu que le remake de l'opus mêlant assassinat et piraterie était bien en préparation. Entre les déclarations du doubleur officiel du personnage et l'évocation d'Edward Kenway par un fabriquant de figurines, l'espoir est plus que jamais permis. 

De nouvelles options de jeu intégrées à Assassin's Creed IV: Black Flag

D'ailleurs, Steam a offert une raison de plus de croire que le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag va être officialisé par Ubisoft. Pour cela, il faut observer en détail la page du jeu sur SteamDB car plusieurs curieux détails ont été ajoutés. 

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Le 8 juillet 2025, plusieurs utilisateurs de SteamDB ont remarqué que plusieurs fonctionnalités ont été intégrées à la fiche du jeu. Si elles sont toutes rédigées en anglais, elles mentionnent l'ajout de réglages personnalisés du volume, du son stéréo, d'une option de jeu « souris uniquement », d'une sauvegarde à tout moment et de changements de difficultés. 

Des éléments présents dans un remake ou ajoutés via une mise à jour ?

Le fait de voir ces éléments ajoutés près de 12 ans après la sortie officielle d'Assassin's Creed IV: Black Flag est loin d'être anodin. D'autant qu'en observant attentivement la fiche, la dernière modification en date remonte au 30 octobre 2023. Même s'il peut s'agir d'éléments anecdotiques intégrés via une simple mise à jour, ces indices peuvent confirmer que le remake est en cours de développement. 

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Une nouvelle fois, les joueurs doivent rester vigilants et attendre une annonce officielle avant de célébrer comme il se doit le retour très attendu du pirate assassin.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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