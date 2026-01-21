Le remake d'Assassin's Creed Black Flag ne sortirait pas avant un long moment

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 janvier 2026 à 18h56
Ubisoft traverse une zone de turbulences majeure. Entre restructurations et annulations, l'éditeur français vient de publier un document financier inquiétant. Une information cruciale s'y cache , le report probable du très attendu remake d'Assassin's Creed IV Black Flag, initialement prévu pour l'année fiscale 2026.
Le remake d'Assassin's Creed Black Flag ne sortirait pas avant un long moment
L'industrie du jeu vidéo retient son souffle alors qu'Ubisoft dévoile les détails d'une restructuration interne d'envergure. Dans un document qui vient d'être publié, le géant français a exposé sa nouvelle stratégie, notamment la création de Creative Houses, destinées à piloter le développement de ses différentes catégories de jeux. Cependant, cette réorganisation s'accompagne de nouvelles bien plus sombres pour les fans et les employés entre licenciements, annulations de projets et reports de titres majeurs sont au programme. Si l'arrêt du développement du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps a été confirmé, c'est un autre dossier brulant qui attire l'attention des analystes : le sort réservé au retour d'Edward Kenway avec le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag.

Le remake de Black Flag dans la tourmente ?

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Le document financier reste volontairement vague, ne citant pas explicitement le nom du jeu concerné par le report le plus significatif. Toutefois, les indices laissés par l'éditeur permettent de tirer des conclusions assez précises. Le rapport stipule une volonté de rehausser les standards de qualité, quitte à modifier le calendrier de sortie. Voici ce que déclare Ubisoft dans son communiqué :
En parallèle, le Groupe accordera un temps de développement supplémentaire à 7 jeux afin de garantir l'atteinte de standards de qualité renforcés et de maximiser la création de valeur à long terme. Cela inclut le titre non annoncé initialement prévu pour l'exercice FY26, qui a été reporté à FY27.
Selon les informations dont nous disposons et les recoupements effectués par nos confrères d'Insider Gaming, le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag est le seul projet qui correspond parfaitement à cette description. Selon les bruits de couloir, ce projet, toujours non officialisé par Ubisoft, devait voir le jour avant la fin de l'année fiscale 2026, soit avant le 31 mars prochain. Ce glissement vers l'année fiscale 2027 signifie que le jeu ne verra pas le jour avant avril 2026 au plus tôt, et pourrait accuser un retard allant jusqu'à une année complète, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu l'absence de communication à son sujet.

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commentaire (1)

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Essi (invité) Le 21/01/2026 à 19:00

Ce qui arrive a Ubisoft depuis 5 ans.... soit leur remise en question est enfin bonne et ça portera ses fruits sur les 2-3 ans, soit ils se sont (encore) plantés et finito pipo