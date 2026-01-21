Le remake d'Assassin's Creed Black Flag ne sortirait pas avant un long moment

Assassin's Creed: Black Flag Remake : Cet indice suggère que son officialisation est toute proche

Même s'il n'a toujours pas été annoncé par Ubisoft, les indices indiquant l'arrivée prochaine du remake d'Assassin's Creed: Black Flag se multiplient. Le dernier en date semble d'ailleurs confirmer que la révélation officielle est prévue très prochainement.