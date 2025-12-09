Assassin's Creed Black Flag Resynced apparaît mystérieusement sur le site PEGI

Le potentiel remake d'Assassing Creed Black Flag, qui semble posséder un nom spécifique, a été enregistré sur le site PEGI.

Assassin's Creed Black Flag Resynced apparaît sur le site de classification PEGI

Des rumeurs sur la date de sortie du remake d'Assassin's Creed Black Flag

Depuis de nombreux mois maintenant,ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique, étant donné que plusieurs rumeurs d'une remake vont bon train sur la Toile. D'ailleurs, ces derniers temps, tout semble s'accélérer :En effet,. Cet encart comporte actuellement trois pictogrammes, indiquant que le titre comporte « de la violence, un langage grossier et des achats intégrés ». Aucune information sur une potentielle date de sortie n'est disponible.Pour autant,, car ceci représente une étape importante :. D'ailleurs, il se peut que le titre fasse une apparition lors de la cérémonie des Game Awards 2025.Il y a très peu de temps,. Ce qui semble tout à fait plausible, si le projet est bel et bien réel. Pour autant, nous n'en savons pas plus à l'heure actuelle. Il faut attendre une communication officielle de la part d'Ubisoft pour savoir ce qu'il en est du potentiel remake d', qui pourrait grandement plaire à la communauté.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est actuellement disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.