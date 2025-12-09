Assassin's Creed Black Flag Resynced apparaît mystérieusement sur le site PEGI

Le potentiel remake d'Assassing Creed Black Flag, qui semble posséder un nom spécifique, a été enregistré sur le site PEGI.
Depuis de nombreux mois maintenant, Assassin's Creed IV: Black Flag
ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique, étant donné que plusieurs rumeurs d'une remake vont bon train sur la Toile. D'ailleurs, ces derniers temps, tout semble s'accélérer : après une rumeur sur sa potentielle date de sortie, Assassin's Creed Black Flag Resynced a été aperçu sur un site spécifique
.
Assassin's Creed Black Flag Resynced apparaît sur le site de classification PEGI
En effet, le site de classification PEGI affiche à présent une mention concernant Assassin's Creed Black Flag Resynced, qui est très probablement le nom du remake faisant couler tant d'encre
. Cet encart comporte actuellement trois pictogrammes, indiquant que le titre comporte « de la violence, un langage grossier et des achats intégrés
». Aucune information sur une potentielle date de sortie n'est disponible.
Pour autant, cette apparition d'Assassin's Creed Black Flag Resynced n'est pas à prendre à la légère
, car ceci représente une étape importante : cela signifie qu'Ubisoft va très probablement nous parler du remake d'Assassin's Creed Black Flag dans très peu de temps
. D'ailleurs, il se peut que le titre fasse une apparition lors de la cérémonie des Game Awards 2025.
Des rumeurs sur la date de sortie du remake d'Assassin's Creed Black Flag
Il y a très peu de temps, Insider Gaming a laissé entendre que le remake d'Assassin's Creed Black Flag pourrait arriver avant le 31 mars 2026
. Ce qui semble tout à fait plausible, si le projet est bel et bien réel. Pour autant, nous n'en savons pas plus à l'heure actuelle. Il faut attendre une communication officielle de la part d'Ubisoft pour savoir ce qu'il en est du potentiel remake d'Assassin's Creed Black Flag
, qui pourrait grandement plaire à la communauté.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Black Flag
est actuellement disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
commentaires (2)
Clairement l'un des meilleurs AC. À voir ce que le remake proposera réellement et sa date de sortie, mais je vais le refaire!
C'est trop bien, surement l'un des meilleurs AC avant qu'ils ne tombent dans l'abondance de contenu et la nullité dans le gameplay.
Juste dommage pour l'effet de surprise, trois ans qu'on est au courant, on aura pas cet effet "wouah" quand il sera enfin annoncé...