Assassin's Creed IV: Black Flag : Le remake victime d'un leak suprenant sur Vinted ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
modifié le 29 janvier 2026 à 14h22
En règle générale, les leaks liés à une future sortie vidéoludique proviennent d'insiders bien renseignés, d'images de développement volées... Mais le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag serait victime d'une fuite pour le moins atypique.
Assassin's Creed IV: Black Flag : Le remake victime d'un leak suprenant sur Vinted ?
Mise à jour du 29/01 : Quelques heures après la mise en ligne de la publication sur X, le compte officiel de la franchise Assassin's Creed a répondu avec le meme « Ah shit, here we go again » tiré du jeu Grand Theft Auto San Andreas. Si elle est amusante, cette réponse ressemble bien à une confirmation officielle de la part d'Ubisoft de l'authenticité de la figurine dérivée d'Assassin’s Creed: Black Flag Resynced.
Depuis 2023, les rumeurs et les bruits de couloir s'enchainent concernant le retour de l'opus d'Assassin's Creed le plus acclamé par la communauté. S'il n'a toujours pas été officialisé par Ubisoft, le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag serait bien en développement, même si son avenir est incertain. 

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Les événements de janvier 2026 au sein d'Ubisoft ont chamboulé le planning des sorties à venir et le possible retour d'Edward Kenway. Malgré ces incertitudes, le remake pourrait bien arriver en 2026 et plusieurs indices ont déjà été repérés. En juin 2025, un fabriquant de figurines déclarait que « les fans devraient être au courant de ce qu'il se passe avec Edward Kenway ». Aujourd'hui, une nouvelle figurine vient compléter ces déclarations, mais son origine est troublante. 

La première figurine du remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag proposée pendant quelques heures sur Vinted

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Celle-ci a été repérée sur Vinted par un utilisateur, qui s'est empressé de partager cette découverte sur X/Twitter. Dans sa publication, il indique qu'il s'agit d'une toute nouvelle figurine représentant Edward Kenway assis sur plusieurs caisses de bois et adossé à un gouvernail. Derrière ce dernier, un grand drapeau noir évoquant immédiatement la piraterie flotte, décoré du logo d'Assassin's Creed IV: Black Flag. 


Bien que la sortie du remake aurait été repoussée, cette figurine pourrait accompagner le lancement du jeu ou être proposé dans une potentielle édition collector. Pour certains, la coïncidence est loin d'être anodine et le lien a rapidement été fait avec les déclarations de l'an dernier. Mais les joueurs doivent rester méfiants, et ce pour plusieurs raisons. 

Vraie fuite ou tentative d'arnaque pour profiter de l'engouement autour du projet ?

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Tout d'abord, aucun visuel de figurine d'Edward Kenway n'a encore été partagé. À l'heure où les plus créatifs peuvent concevoir facilement une figurine grâce à des logiciels dédiés et à une imprimante 3D, une personne mal intentionnée pourrait utiliser ce tour de passe-passe pour duper la communauté. Toutefois, un utilisateur de la plateforme a demandé une photo de la base. Or, il est mentionné qu'il s'agit d'une création de 2026 sous licence officielle d'Ubisoft et réalisée par Pure Arts.


L'annonce en question n'est plus visible à l'heure où ces lignes sont rédigées. Le mystère de la figurine d'Edward Kenway suscite vient donc s'ajouter à la longue liste des indices et spéculations concernant le retour de l'assassin corsaire. Mais encore une fois, la patience est de rigueur…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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