Assassin's Creed Shadows va se doter d'une fonctionnalité très attendue, le rendez-vous est imminent

Ubisoft n'en a pas fini avec Assassin's Creed Shadows et a, récemment, annoncé qu'une fonctionnalité très appréciée arrive bientôt sur le titre.

L'arrivée du mode New Game+ sur Assassin's Creed Shadows est (très) proche

Here is what is coming to #AssassinsCreedShadows during the next few months:



◼️ New Game+ releases July 29

◼️ Our next AMA is scheduled for August 12

◼️ A new community update is coming early Sept

◼️ Claws of Awaji releases Sept 16



What are you looking forward the most? pic.twitter.com/s4bUN68hdQ — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 24, 2025

Comment fonctionne le mode New Game+ sur Assassin's Creed Shadows ?

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PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis la sortie d', les joueurs et les joueuses attendent de savoir si et quand le fameux mode New Game+ (« Nouvelle Partie Plus ») allait se rendre disponible. Il y a très peu de temps,Effectivement, via une récente roadmap dédiée aux contenus à venir en cet été 2025, qui a notamment été relayée sur le compte Twitter/X de la franchise,La mise à jour, qui apportera le mode New Game+, introduira également de plus amples nouveautés. Ainsi, ce patch gratuit ajoutera de nouveaux rangs de connaissance, de nouvelles améliorations pour la forge mais aussi de nouveaux trophées et succès. De plus, dès le 29 juillet 2025, le niveau maximum (level cap) d'passera à 80, contre 60 actuellement.Dans une récente vidéo partagée pour l'occasion, et à retrouver sur la chaîne YouTube d'Ubisoft,. C'est en terminant leur run que les joueurs et les joueuses auront accès à cette fonctionnalité.Comme à l'accoutumée, en relançant une partie en Nouvelle Partie Plus, la progression dans la quête principale ainsi que les points d'intérêt découverts sur la carte seront réinitialisés. En revanche, le niveau des personnages, les équipements acquis, le rang de connaissance et la progression concernant le Repaire seront conservés. Les développeurs précisent, qui plus est, que toutes celles et ceux qui termineront une partie en New Game+ obtiendront des récompenses uniques.En conclusion, rappelons qu', qui est sorti le 20 mars 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :