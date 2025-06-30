Assassin's Creed IV: Black Flag : Un nouveau détail semble confirmer l'existence du remake tant attendu

Plusieurs indices laissent sous-entendre que le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag serait actuellement en préparation. Un nouvel élément s'est ajouté à la liste, et il provient de la bouche d'Edward Kenway lui-même.
Depuis le début de l'année 2025, les fidèles de la franchise aux assassins ont les yeux rivés sur les informations liées à Assassin's Creed IV: Black Flag
. En effet, le titre qui sent bon les embruns marins, le rhum caribéen et la poudre à canon pourrait avoir prochainement droit à un remake.
Même si la nouvelle n'a pas encore été officialisée par Ubisoft, plusieurs indices semblent le confirmer. Une publication partagée sur le compte X/Twitter
anglais du titre et une déclaration faite par un célèbre fabriquant de produits dérivés
ont ravivé la passion des joueurs. Mais aujourd'hui, un troisième élément semble confirmer la bonne nouvelle
et il provient d'une source un peu particulière.
Des détails intrigants sur Assassin's Creed IV: Black Flag révélés par Matt Ryan, alias Edward Kenway
Invité de la Nightmare Weekend Convention 2025, Matt Ryan (le doubleur incarnant Edward Kenway dans Assassin's Creed: Black Flag) a participé à plusieurs séances de dédicaces.
Pendant l'une de ces sessions, l'un des visiteurs de la convention en a profité pour demander à l'acteur s'il avait terminé le jeu. Matt Ryan lui a alors répondu « Tu vas peut-être devoir le finir à nouveau ».
Cette première déclaration semble clairement suggérer l'arrivée prochaine du remake et le fait, pour les habitués de la saga, de replonger dans cette aventure caribéenne. Mais une autre réponse de Matt Ryan confirmerait les rumeurs.
Le visiteur lui dit alors qu'il va devoir tous les refaire et Matt Ryan répond qu'il doit refaire « surtout celui-là. Il y a une raison pour ça, mais je ne peux rien dire ».
De plus, pour rassurer les internautes, l'échange a été filmé et posté sur X/Twitter.
Plusieurs remakes de la franchise déjà en préparation, mais aucune annonce officielle pour le moment
Bien entendu, il s'agit d'un simple échange et non d'une déclaration officielle
. Tant qu'Ubisoft n'a pas dévoilé le projet, il reste encore au stade de rumeur. Cependant, la multiplication des preuves ces dernières semaines pourrait être révélatrice d'une annonce dans les prochaines semaines, possiblement pendant la Gamescon 2025. Mais en soi, si elle se confirme, l'annonce du remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag ne sera pas une surprise.
En juin 2024, Ubisoft révélait que ses équipes travaillaient déjà sur plusieurs remakes de la franchise
. L'épisode Black Flag étant l'un des plus appréciés par la communauté, il est logique qu'il soit le premier à ouvrir ce bal des remakes. Mais pour vérifier, cela, il va falloir encore attendre un peu.
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