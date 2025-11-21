Assassin's Creed IV: Black Flag : La date de sortie du remake connue et très proche ?

Même s'il n'a pas encore été officialisé par Ubisoft, le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag pourrait bien arriver dans très peu de temps sur nos consoles d'après un célèbre insider.
La situation d'Ubisoft est assez tendue depuis quelques jours. Suite à la suspension de sa cotation en bourse, les rumeurs et les spéculations se sont enchainées. Mais le 21 novembre 2025, le gel de la cotation a été levé et un bilan financier a été publié
. Or, ce dernier contient un détail qui n'a pas manqué de capter tous les regards et il concernerait un certain Assassin's Creed IV: Black Flag
.
Un mystérieux calendrier qui ravive l'espoir des joueurs
Rappelons qu'à l'heure où ces lignes sont rédigées, Ubisoft n'a pas officialisé ou présenté le remake du plus apprécié des opus de la franchise Assassin's Creed
. Mais plusieurs éléments repérés ces derniers mois suggèrent que le projet est bien avancé et qu'il devrait être dévoilé prochainement.
Si une présentation reste envisageable lors de la cérémonie des Game Awards 2025, le dernier bilan financier de l'entreprise contient un calendrier qui suggère le lancement du titre dans un avenir proche
.
Le calendrier en question liste toutes les sorties prévues jusqu'à la fin de l'année fiscale en cours, prévue pour le 31 mars 2026. Plusieurs titres listés sont d'ailleurs déjà disponibles, à l'image d'Anno 117: Pax Romana, du DLC d'Assassin's Creed Mirage
ou encore de From the Ashes, le DLC d'Avatar: Frontiers of Pandora
qui accompagne la sortie du 3e film de la saga. Mais ce line-up inclut 7 jeux différents, dont un qui n'a pas encore été annoncé
.
Le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag lancé en mars 2026 ?
Le média Insider Gaming
révèle ainsi que le jeu en question serait Assassin's Creed IV: Black Flag Remake et qu'il sortirait pendant la semaine du 23 mars 2026.
Même s'il s'agit de spéculations, l'insider Tom Henderson (réputé pour la fiabilité de ses sources) avait déjà partagé quelques informations à ce sujet. Selon lui, Ubisoft prévoyait de lancer ce remake très attendu avant la fin de l'année 2025 mais cela aurait été retardé.
Bien entendu, ces informations sont à prendre avec des pincettes sans confirmation officielle de la part d'Ubisoft
. Désormais, tous les regards sont tournés vers les réseaux sociaux de l'éditeur, mais aussi vers la cérémonie des Games Awards. Nous pourrions peut-être avoir droit à un « World Premiere » qui sent bon la piraterie et l'air marin...
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