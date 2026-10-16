Assassin's Creed : Des images et détails d'un jeu de la licence annulé fuitent

Un récent leak dévoile des visuels et diverses informations concernant un jeu Assassin's Creed annulé, soit le projet Assassin's Creed Destiny.

Après avoir révélé des informations sur Assassin's Creed Hexe, notamment au sujet des personnages principaux et secondaires, le média MP1st a partagé des images et des détails au sujet d'un jeu Assassin's Creed, d'Ubisoft et Tencent, qui a été annulé.

À lire également Assassin's Creed Hexe : De nouveaux détails sur les personnages fuitent

Le projet Assassin's Creed Destiny annulé se montre via un leak

En effet, il y a très peu de temps, les journalistes de MP1st ont parlé, via un article partagé sur Twitter/X, du projet Assassin's Creed Destiny, qui a malheureusement été annulé. Selon leurs propos, le titre, qui était développé par TiMi Studio Group (une filiale de Tencent), a été abandonné très tôt. En ce qui concerne son scénario, le projet Assassin's Creed Destiny devait proposer une histoire se déroulant sous la dynastie Quin, et plus précisément en 206 av. J-C.

[Exclusive Report] Cancelled Assassin's Creed Destiny gameplay footage surfaces alongside screenshots and info. Check it: https://t.co/nMy6TAKjeI https://t.co/7Vxgp4vMfK — MP1st (@MPFirst) October 15, 2026

En outre, MP1st a partagé une séquence dont les images « proviennent des portfolios de divers développeurs ayant travaillé sur le projet ». Cette vidéo, qui présente une mission au sein d'un palais assiégé, montre « les ébauches d'un combat contre un boss » avec un seigneur de guerre chinois. Par ailleurs, certaines mécaniques de la franchise, tels que les éliminations furtives ou encore le saut de la foi, et des visuels d'armes y apparaissent.

MP1st précise que l'annulation d'Assassin's Creed Destiny se serait produite après que TiMi Studio Group ait annoncé son plan de restructuration, qui a divisé le studio en quatre équipes.