Assassin's Creed : Des images et détails d'un jeu de la licence annulé fuitent

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 octobre 2026 à 17h02
Un récent leak dévoile des visuels et diverses informations concernant un jeu Assassin's Creed annulé, soit le projet Assassin's Creed Destiny.
Assassin's Creed : Des images et détails d'un jeu de la licence annulé fuitent

Après avoir révélé des informations sur Assassin's Creed Hexe, notamment au sujet des personnages principaux et secondaires, le média MP1st a partagé des images et des détails au sujet d'un jeu Assassin's Creed, d'Ubisoft et Tencent, qui a été annulé.

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En effet, il y a très peu de temps, les journalistes de MP1st ont parlé, via un article partagé sur Twitter/X, du projet Assassin's Creed Destiny, qui a malheureusement été annulé. Selon leurs propos, le titre, qui était développé par TiMi Studio Group (une filiale de Tencent), a été abandonné très tôt. En ce qui concerne son scénario, le projet Assassin's Creed Destiny devait proposer une histoire se déroulant sous la dynastie Quin, et plus précisément en 206 av. J-C.

En outre, MP1st a partagé une séquence dont les images « proviennent des portfolios de divers développeurs ayant travaillé sur le projet ». Cette vidéo, qui présente une mission au sein d'un palais assiégé, montre « les ébauches d'un combat contre un boss » avec un seigneur de guerre chinois. Par ailleurs, certaines mécaniques de la franchise, tels que les éliminations furtives ou encore le saut de la foi, et des visuels d'armes y apparaissent.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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