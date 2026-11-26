Ubisoft a décidé d'accorder davantage de place à l'intelligence artificielle dans la création de ses projets. Mais les développeurs auraient reçu une nouvelle consigne en lien direct avec son utilisation.

L'intelligence artificielle revient régulièrement dans l'actualité vidéoludique. De nombreux acteurs du secteur en font l'élément central de leur nouvelle stratégie de développement, notamment Electronic Arts, Xbox et Ubisoft.

En avril 2026, le géant français frappait fort en ajoutant la maîtrise de l'intelligence artificielle aux critères de ses offres d'emploi. Mais un article publié sur le site Vertical Slice évoque l'entrée en vigueur d'une nouvelle pratique impliquant cette technologie.

Davantage de petits projets validés et des justifications si l'IA manque à l'appel

Ses journalistes ont pu recueillir, sous couvert d'anonymat, des témoignages d'employés d'Ubisoft. Ceux-ci ont confié que s'ils n'utilisaient pas l'intelligence artificielle dans la création d'un jeu, ils devaient expliquer les raisons de ce choix à la direction. Cependant, l'éthique ne serait pas un critère viable. En revanche, si les équipes parviennent à prouver que l'IA n'est pas nécessaire pour des raisons économiques, alors les explications seraient acceptées.

Cette technologie prendrait une telle place dans les bureaux qu'aujourd'hui, Ubisoft inciterait et validerait davantage de projets proposés par de petites équipes. L'objectif serait de générer plus rapidement de nouvelles idées et de concevoir des prototypes en exigeant moins de ressources.

On nous a dit que pour avancer plus vite, en essayant et en abandonnant des idées plus rapidement, l'IA s'avérait indispensable pour maintenir un rythme soutenu. Si vous ne comptiez pas l'utiliser, il fallait pouvoir donner une raison à cela.

Ubisoft est en pleine mutation et l'IA est un acteur majeur

Même si ce constat peut inquiéter les joueurs, il serait à nuancer. Si Ubisoft se tourne davantage vers l'intelligence artificielle, son utilisation ne serait pas encore systématique ou obligatoire pour les équipes. Toutefois, elle resterait fortement encouragée, ajoutant une pression supplémentaire aux différents développeurs. Imposer une justification si l'IA n'est pas présente dans un projet fait également écho à la situation dans laquelle se trouve Ubisoft.

Comme Xbox, le géant traverse une période de restructuration, marquée à la fois par l'annulation de plusieurs projets ainsi que par des licenciements. L'utilisation de l'IA permettrait de gagner du temps, de réduire certains coûts de production et de proposer plus rapidement de nouveaux jeux à la communauté. Il faut maintenant voir si cette stratégie et si le déploiement du projet Motherbrain seront des paris payants.