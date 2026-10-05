Assassin's Creed Hexe : De nouveaux détails sur les personnages fuitent

De nouvelles fuites apportent des informations supplémentaires concernant les personnages d'Assassin's Creed Hexe.

Faisant très régulièrement l'objet de nouvelles rumeurs et leaks, Assassin's Creed Hexe est de nouveau au cœur de l'actualité vidéoludique, en ce début du mois d'octobre 2026. Cette fois-ci, ce sont des détails sur les personnages d'Assassin's Creed Hexe qui ont fuité sur la Toile.

Une fuite sur les personnages principaux d'Assassin's Creed Hexe

Ce sont les journalistes de MP1st qui ont, récemment, dévoilé de nouvelles informations sur Assassin's Creed Hexe, via un article qui a été relayé sur Twitter/X. Selon le média, ce nouvel opus Assassin's Creed mettra en scène la protagoniste « Petra » (les noms sont susceptibles de changer et de n'être donc que de simples placeholders à ce stade). Cette dernière, qui serait âgée d'une vingtaine d'années, serait décrite comme « une femme passionnée et dotée d'une forte volonté ». « Fille dévouée » et « penseuse radicale », « Petra » serait également un personnage « incapable d'accepter le rôle restrictif que la société lui a imposé ».

Ses parents seraient nommés « Brigitte » et « Konrad ». La mère de « Petra », qui aurait une quarantaine d'années et travaillerait en tant que sage-femme, serait liée à l'intrigue principale d'Assassin's Creed Hexe, étant donné qu'elle serait « une descendante directe de la lignée des Auditore ». À l'inverse, « Konrad », qui est présenté comme un « homme de famille orthodoxe, religieux et attentionné », aurait un « travail sordide » et serait potentiellement un « bourreau de Neustadt ».

[Exclusive Report] Weekend scoop: Assassin's Creed Hexe character, story details surface. Spoiler Warning in effect: https://t.co/ui1Ml8ZjlB https://t.co/88cg1y1xgy — MP1st (@MPFirst) October 4, 2026

Des détails non officialisés sur les personnages secondaires d'Assassin's Creed Hexe

Le rapport de MP1st fait également mention de plusieurs personnages secondaires, qui seraient présents dans Assassin's Creed Hexe : le chef patriarcal « Bruno », l'homme rusé et ambitieux « Anton », le probable mentor « Wolfgang ». Les journalistes ont également découvert des informations sur « Johanna », qui serait une « manipulatrice fortunée mais dépourvue de morale », tandis que « Theo » serait « un petit frère adoré » et « Erika » serait « une jeune femme séduisante, vive d'esprit mais arrogante, obsédée par le statut social ». Sans oublier « Anna », qui serait liée à l'intrigue contemporaine.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

MP1st parle aussi de « Mother Gertrud », décrite comme « une ancienne guérisseuse du village âgée de 65 ans », qui serait accusée de sorcellerie. Cette dernière aurait enseigné les herbes médicinales à « Brigitte », avant d'offrir un refuge à « Petra », qui chercherait à échapper à « l'Ordre de l'Agneau », soit « probablement une couverture pour les Templiers ».

À lire également Assassin's Creed Hexe : Une fenêtre de sortie visée en interne dévoilée

Pour le moment, et comme vous vous en doutez, ces informations sont encore à prendre avec des pincettes, étant donné qu'Ubisoft n'a pas communiqué à propos de l'intrigue d'Assassin's Creed Hexe. Reste donc à savoir si tous ces détails sont bel et bien vrais et quand nous pourrons découvrir ce nouvel opus Assassin's Creed, qui ne cesse de faire couler de l'encre.