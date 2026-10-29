Assassin's Creed : Aucune remake en cours de développement, mais Ubisoft ne ferme pas la porte

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2026 à 18h23
Le studio de développement Ubisoft s'est, récemment, exprimé à propos des potentiels projets de remake pour la franchise Assassin's Creed.
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Assassin's Creed : Aucune remake en cours de développement, mais Ubisoft ne ferme pas la porte

Avec le succès critique et commercial de Assassin's Creed: Black Flag Resynced, beaucoup auraient pensé qu'Ubisoft allait, de nouveau, proposer des remakes pour différents opus de la licence Assassin's Creed. Pour autant, à l'heure actuelle, Ubisoft a déclaré n'avoir aucun projet de remake pour Assassin's Creed, bien que cela soit possible à l'avenir.

Ubisoft ne dit pas non à des remakes pour Assassin's Creed mais n'en a pas prévu pour le moment

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Il y a très peu de temps, Ubisoft a dit quelques mots à propos de l'avenir de la franchise Assassin's Creed, afin de tenir informée la communauté. Si le studio de développement a ainsi apporté de petites mises à jour concernant certains projets en cours, Ubisoft a bien assuré qu'aucun remake Assassin's Creed n'est actuellement dans ses plans : 

Aujourd'hui, nous souhaitons être transparents sur le fait qu'aucun remake de jeu Assassin's Creed n'est actuellement en cours de développement. Nos équipes se concentrent déjà sur le prochain chapitre des jeux Assassin's Creed, et notamment sur des projets dont vous n'avez pas encore entendu parler, dans de nouveaux environnements, avec des histoires inédites.

Pour autant, Ubisoft ne ferme pas la porte à cette éventualité et « adore l'idée de revisiter des classiques ». De ce fait, il se peut que des remakes de jeux Assassin's Creed arrivent dans un avenir assez lointain : « Mais n'allez pas croire que nous fermons la porte. Comme nombre d'entre vous, nous adorons l'idée de revisiter des classiques et nous continuerons à explorer la possibilité de redonner vie à d'anciens titres. La porte reste ouverte. Après tout... rien n'est vrai, tout est permis ».

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Le remake d'Assassin's Creed: Black Flag, une belle expérience pour Ubisoft

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À cette occasion, Ubisoft a partagé quelques mots au sujet d'Assassin's Creed: Black Flag Resyced, qui est le premier remake de la franchise. Le studio explique avoir « beaucoup appris » de ce projet et est fier de « ce que l'équipe de Resynced a proposé, ainsi que l'accueil que le jeu a reçu » : 

Premier remake de la franchise, Resynced nous a beaucoup appris. Travailler sur un jeu aussi important pour les joueurs a apporté son lot d'émotions et de défis. Reconstruire d'anciens systèmes de zéro, ajouter de nouveaux éléments cohérents avec l'expérience et trouver le juste équilibre entre héritage et innovation a été un travail colossal. Nous sommes fiers de ce que l'équipe de Resynced a proposé, ainsi que l'accueil que le jeu a reçu.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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