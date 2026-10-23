Assassin's Creed: Black Flag Resynced va s'offrir une fonctionnalité appréciée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2026 à 10h48
Ubisoft a, récemment, annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité généralement appréciée et surtout attendue pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
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Assassin's Creed: Black Flag Resynced va s'offrir une fonctionnalité appréciée

Disponible depuis le mois de juillet 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced a rencontré un grand succès auprès des joueurs et profite d'un suivi régulier de la part de ses développeurs. D'ailleurs, Ubisoft a prévu d'ajouter une nouveauté de taille : le mode New Game+ arrive prochainement sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Le mode New Game+ bientôt disponible sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise qu'Ubisoft a annoncé la nouvelle : le mode New Game+ sera bientôt ajouté à Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les développeurs n'ont pas partagé de plus amples détails à ce sujet. De ce fait, nous ne savons pas encore ce qui sera conservé d'une partie à une autre.

Nul doute que des détails seront partagés peu de temps avant son arrivée ou au moment de sa mise à disposition. Pour autant, cette nouvelle devrait déjà ravir toutes celles et ceux désirant replonger dans les aventures d'Edward Kenway.

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Une fenêtre de sortie pour le mode New Game+ d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Dans cette même communication, Ubisoft indique que le mode New Game+ débarque « la semaine prochaine » sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Dès lors, cette fonctionnalité sera ajoutée entre le 26 octobre et le 1er novembre 2026. Comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie précise n'a été donnée et Ubisoft est resté plutôt évasif sur le sujet. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, dès que le mode New Game+ sera disponible sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

En attendant, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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