Argent Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Comment obtenir beaucoup de Reales ?

L'argent étant très important sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, nous vous expliquons quelles activités sont à prioriser pour rassembler un maximum de Reales sur le remake.

Tout au long de leur périple sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses devront rassembler des Reales, soit l'argent/monnaie du jeu, afin de pouvoir améliorer le Jackdaw, bâtir de nouveaux bâtiments dans le village de Great Inagua, obtenir des améliorations pour le Manoir ou bien se procurer des items chez les marchands. Et autant dire qu'il en faudra beaucoup.

Afin de vous aider dans votre quête de Reales, sachez que nous vous indiquons comment gagner beaucoup d'argent sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, en vous précisant quelles activités vous en donnent le plus et le plus rapidement.

Comment obtenir beaucoup de Reales et avoir beaucoup d'argent sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

En jouant normalement à Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous obtiendrez naturellement des Reales, notamment en ramassant l'argent sur les ennemis éliminés, en ouvrant les coffres placés ci et là dans les Caraïbes ou encore en effectuant certains éléments annexes. Toutefois, certaines activités et actions vous permettront de gagner beaucoup d'argent sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. De ce fait, si vous avez besoin de Reales, voici les éléments à prioriser.

Revendre des ressources et piller les entrepôts

Durant toute l'aventure, vous pourrez rassembler diverses ressources, comme du tabac, du rhum ou encore du sucre, notamment en pillant des navires ou bien en en ramassant dans la mer. Si vous en avez beaucoup et que vous avez urgemment besoin de Reales, vous pouvez les revendre auprès d'un marchand contre de l'argent. Cependant, sachez que certaines de ces ressources sont utiles pour d'autres activités (comme la gestion de la flotte, par exemple).

Vous pouvez également obtenir ces ressources en pillant des entrepôts, qui sont disséminés aux quatre coins des Caraïbes. Au cours de la quête principale, le jeu vous expliquera cette activité, qui vous demande, au préalable, de récupérer une clé dans un endroit gardé par plusieurs ennemis. Ceci vous donne la possibilité de récupérer un peu de Reales et des ressources, pouvant être vendues par la suite.

Looter les coffres et les épaves sous-marines

En explorant les différents lieux disponibles dans les Caraïbes, que ce soit les îles, les villages ou les grandes villes, vous tomberez très régulièrement sur des coffres de diverses tailles. N'hésitez pas à les ouvrir dès que possible afin de récupérer des Reales, et ce, en plus ou moins grande quantité. Afin de les mettre en évidence, nous vous recommandons d'utiliser la mécanique de l'Observation (L2 sur PS5) pour déceler leur position (des points de couleurs apparaîtront alors sur votre écran).

D'ailleurs, en explorant les épaves sous-marines, via la cloche de pêcheur, vous trouverez des coffres avec beaucoup de Reales à l'intérieur. C'est, d'ailleurs, selon nous, l'un des meilleurs moyens de gagner de l'argent sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Cependant, il va falloir faire attention à votre jauge d'oxygène, aux forts courants et aux dangers durant ces séquences d'exploration sous-marine.

Gérer sa flotte et ouvrir régulièrement le coffre du Manoir

Dès que vous avez accès au Manoir, à Great Inagua, vous aurez la possibilité d'envoyer votre flotte réaliser des missions, qui sont timées. Certaines d'entre elles vous permettent de récupérer des Reales, sans que vous n'ayez aucune action supplémentaire à entreprendre, en échange de quelques ressources (tabac, rhum, etc.). C'est, dès lors, un bon moyen d'avoir des revenus réguliers passifs.

Dans le Manoir, vous trouverez également le coffre d'argent de protection, qui contient des Reales, et ce, en fonction de l'avancement du village (ériger le Négociant de trésors et le Quai de pêche améliore les profits). Ce coffre devient accessible après avoir débloqué la Façade du Manoir. Dès que cela est le cas, n'hésitez pas à aller ramasser cet argent régulièrement, car celui-ci augmente progressivement selon le temps écoulé. À ce sujet, soulignons qu'en débloquant la Tour et jardin et la Dépendance du manoir, vous augmenterez la quantité maximum d'argent de protection.

Réaliser des contrats d'Assassins et navals

Au bout de quelques heures de jeu, vous aurez accès aux contrats navals et contrats d'Assassins sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Effectuer ces activités annexes vous donne la possibilité d'obtenir beaucoup de Reales en peu de temps. Les contrats d'Assassins vous demandent d'éliminer un PNJ en particulier, en échange d'argent. En réalisant le sous-objectif, qui exige souvent de tuer le personnage d'une certaine manière (depuis une zone de traque, par-dessus, etc.), vous obtiendrez davantage de Reales. De la même manière, les contrats navals, qui se débloquent après avoir visité Great Inagua, sont une source d'argent non négligeable.

Aborder et piller les navires ennemis

L'une des meilleures solutions pour récupérer beaucoup de Reales sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced est d'éliminer et aborder les navires ennemis, qui sillonnent les Caraïbes. En plus de vous permettre de réparer le Jackdaw, grossir votre flotte ou réduire votre niveau de recherche, détruire un bateau ennemi vous donne la possibilité de collecter des ressources et de l'argent (d'autant plus sur les convois navals). Certains navires rapportent plus de Reales que d'autres. En utilisant la longue-vue et en zoomant sur l'un d'entre eux, vous pourrez, d'ailleurs, prendre connaissance de son niveau de difficulté mais aussi des éléments que vous ramasserez en le pillant.

Vous savez, à présent, comment obtenir beaucoup de Reales, et donc d'argent, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Cette monnaie vous permettra notamment d'améliorer les armes, les munitions ou encore la santé du Jackdaw, mais aussi de bâtir de nouvelles structures sur Great Inagua, afin d'obtenir des bonus passifs plus ou moins conséquents.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est sorti le 9 juillet 2026, est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.