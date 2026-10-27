Le futur d'Assassin's Creed sera dévoilé très vite, mais ne vous attendez pas à de grandes annonces

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 octobre 2026 à 18h39
Ubisoft s'apprête à lever le voile sur l'avenir de la franchise Assassin's Creed. Alors que Black Flag Resynced vient de recevoir sa dernière mise à jour, l'éditeur donne rendez-vous aux joueurs pour faire le point sur les nombreux projets en cours de développement.
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Le futur d'Assassin's Creed sera dévoilé très vite, mais ne vous attendez pas à de grandes annonces

L'actualité autour de la célèbre franchise d'Ubisoft s'accélère considérablement. Après un accueil très chaleureux pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced en juillet dernier, l'éditeur français continue de soutenir son titre avec ferveur. Une mise à jour très demandée, la dernière de contenu, incluant le fameux mode Nouvelle Partie Plus, vient de voir le jour pour le plus grand bonheur des puristes. Mais cette semaine ne se résume pas à un simple patch technique, car Ubisoft a prévu de prendre la parole de manière imminente pour évoquer plus largement l'avenir de sa saga historique.

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Une prise de parole très attendue mais mesurée

Les réseaux sociaux officiels de la licence ont confirmé la nouvelle avec enthousiasme. Ce29 octobre, soit deux jours après le déploiement de la mise à jour, Jean Guesdon, responsable du contenu chez Ubisoft, s'exprimera publiquement sur la direction globale que prendra la série. L'horaire exact de cette diffusion reste encore à préciser.

Toutefois, l'éditeur a tenu à tempérer les attentes de sa communauté afin d'éviter toute déception. « Nous n'aurons pas de révélations majeures à partager, notre volonté est simplement de tenir les joueurs informés des progrès de la franchise. »

Cette déclaration prudente laisse la porte ouverte à toutes les spéculations possibles. Que signifie réellement cette mise au point stratégique ? Les fans de la confrérie espèrent au moins obtenir des nouvelles rassurantes sur les multiples projets annoncés ces dernières années.

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Les projets Hexe, Invictus et Jade au rapport

Parmi les sujets brûlants qui devrait animer les débats, le mystérieux Assassin's Creed Hexe figure en tête de liste. Ce volet beaucoup plus sombre, centré sur la sorcellerie et annoncé en 2022, représenterait la prochaine étape majeure de la série. Des bruits de couloir évoquent une sortie pour l'année prochaine, probablement pour la fin de l'année. En parallèle, un autre remake serait activement en préparation en interne, bien que l'identité du jeu concerné demeure un mystère absolu pour le moment.

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Le projet multijoueur baptisé Invictus pourrait également faire une apparition lors de cette présentation. Malgré des rumeurs négatives circulant à son sujet, et sachant que le studio a récemment annulé un autre jeu multijoueur de la franchise, son maintien reste un sujet sensible. L'éditeur a néanmoins reconnu l'existence d'Invictus suite à la fuite d'une image sur internet, prouvant que le développement se poursuit.

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Enfin, le cas de l'épisode Jade, le jeu mobile se déroulant en Chine, reste en suspens. Annoncé lui aussi il y a quarte ans, le titre a subi de multiples reports discrets. Récemment, des images d'un autre projet annulé, pensé comme un jeu service asiatique, ont fuité, rappelant la complexité du développement au sein des équipes. Les joueurs espèrent donc que cette intervention de Jean Guesdon permettra d'y voir enfin plus clair sur le cap fixé par le géant français. Avec par exemple des noms définitifs, et une feuille de route, avant des présentations plus détaillées ces prochains mois. Rendez-vous ce 29 octobre.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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