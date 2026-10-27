Assassin's Creed: Black Flag Resynced : MàJ 1.0.8 du 27 octobre 2026, avec le mode New Game Plus, patch notes et détails

En ce mardi 27 octobre 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.0.8, qui pèse environ 16 Go sur Xbox Series, 5 Go sur PS5 et 2 Go sur PC (via Steam). Comme annoncé précédemment, cette nouvelle mise à jour introduit le mode New Game+ sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, mais aussi un tout nouveau mode de difficulté. Des améliorations et des corrections sont également au programme.
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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.0.8 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Patch notes de la mise à jour 1.0.8 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Nouvelle Partie +
- Explorez les Caraïbes encore, et encore, et encore. Nouvelle partie+ est enfin là, replongez dans l'aventure légendaire d'Edward Kenway, explorez les mers et reformez votre équipage en conservant tout ce que vous avez obtenu !
- Ce qui est transféré :
- Tous les outils, améliorations, armes débloquées et babioles d'Edward.
- Toutes les améliorations, capacités des officiers débloquées et animaux de compagnie du Jackdaw.
- Les officiers ne seront pas présents sur le navire et devront être recrutés de nouveau.
- Tout l'argent, les matériaux, et les marchandises de l'inventaire.
- Une nouvelle devise est utilisée dans NP+
- Les objets de quête seront retirés
- Toutes les tenues personnalisables débloquées, ainsi que leurs options.
- La progression du Repaire, les avantages et la collection d'art.
- Tous les navires de la flotte de Kenway.
- Les forts devront cependant être capturés de nouveau, car le brouillard des cartes sera réinitialisé.
- Les objets du Codex, dont les cartes au trésor acquises et terminées.
- Les objets achetés dans la boutique.
- À chaque partie Nouvelle partie+, les mers deviennent plus dangereuses. Les soldats d'élite apparaîtront plus souvent et des navires de rang maximal commenceront à patrouiller les mers. La difficulté augmente à chaque nouvelle partie. Vous pourrez aller jusqu'à Nouvelle partie+++++ (cinq fois).
- Nous avons également ajouté une devise spécifique à Nouvelle partie+ que vous pourrez cumuler en terminant des défis et en ouvrant des coffres que vous aviez déjà ouverts. Vous pourrez échanger des reales contre des escudos dans le magasin général. Vous pourrez acheter de nouvelles tenues et des objets exclusifs à Nouvelle partie+ avec des escudos. Tous les objets achetables avec des reales restent inchangés, et vous pourrez les acheter chez le même vendeur pour le même prix.
Mode Cauchemar
- Pas de seconde chance. Pas de pitié. Le mode Cauchemar transforme Black Flag Resynced en une brutale lutte pour la survie dans laquelle chaque duel peut être votre dernier. Les ennemis réagissent plus vite, frappent plus fort et punissent les hésitations. Les Caraïbes n'ont rien perdu de leur splendeur, mais sous les vagues et au-delà de l'horizon, la mort attend ceux qui ne sont pas assez préparés.
- Combat au sol
- Les ennemis infligent 1,8 fois plus de dégâts.
- La fenêtre de parade est réduite.
- Les attaques ennemies ne brillent plus en blanc.
- Les ennemis à distance tirent plus souvent.
- La sécurité anti-élimination en un coup est désactivée.
- C'est le paramètre le plus important, car le jeu n'empêche plus les joueurs d'être éliminés instantanément, même s'il leur reste beaucoup de vie. Les joueurs devront faire attention aux balles et aux explosifs.
- Furtivité
- Le temps de détection est fortement réduit.
- Le temps de recherche est allongé.
- Les ennemis peuvent entendre les joueurs s'ils se déplacent à une allure plus élevée que la marche.
- Edward doit se trouver au moins 6 m au-dessus d'un ennemi pour rester caché en hauteur, contre 4 m auparavant.
- Naval
- Tous les dégâts des navires sont augmentés.
- Activités
- Les requins sous l'eau infligent plus de dégâts.
- Les dégâts des oursins et des méduses sont doublés.
- La jauge d'oxygène se vide plus rapidement.
- Toute la faune de harponnage inflige plus de dégâts.
Coffres de la communauté cachés
- Nous avons ajouté coffres de la communauté à trouver et certains contiennent des récompenses spéciales demandées par la communauté.
- Puisque vous êtes d'excellent(e)s détectives, ceux-là seront plus difficiles et nous ne vous donnerons pas d'indices simples. Bonne chance, pirates.
Nouvelles éliminations
- Nous avons rajouté les animations d'élimination du jeu d'origine, dont les éliminations à la lame cachée, à mains nues, à l'épée et à l'épée-pistolet.
Nouveaux objets cosmétiques
- Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette mise à jour apporte de nombreux objets cosmétiques. Allant des tenues aux skins d'animaux de compagnie, en passant par les babioles, collectez-les tous en jouant à Nouvelle partie+.
Général
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas lancer le jeu en mode Hors ligne si la connexion aux serveurs était perdue en cours de partie.
- Augmentation du nombre de vagues scélérates pendant les tempêtes.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs qui possédaient l'Édition Deluxe ne voyaient pas les objets de Barbe-Noire comme « Possédés » dans l'Échange.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient utiliser le déplacement rapide vers des points d'observation non synchronisés de La Havane et Long Bay.
- Correction d'un problème à cause duquel le jeu plantait en jouant au Morris neuf hommes, aux Dames ou au Fanorona dans une taverne.
- Correction d'un problème à cause duquel le champ de vision de la caméra était altéré de façon permanente en intérieur après avoir subi le Delirium.
- Correction d'un problème à cause duquel l'option « Personnaliser » du pistolet n'affectait pas les pistolets qu'Edward porte à la hanche.
- Correction d'un problème à cause duquel la dague à corde restait attachée à la main d'Edward dans les cinématiques après l'avoir utilisée pour assassiner un boss.
- Correction d'un problème à cause duquel l'effet de soin de la babiole du Merlion restait actif même après que les joueurs passaient aux souvenirs.
- Correction de plusieurs icônes d'emplacement sur la carte du monde qui n'étaient pas mises à jour lorsque toutes les activités étaient terminées.
- Corrections générales d'orthographe et de ponctuation.
- Correction de certains problèmes de narration d'accessibilité.
Gameplay
- Correction d'un problème à cause duquel Edward restait coincé en position de visée s'il prenait un coup lorsqu'il était à couvert de coin et qu'il visait avec une bombe fumigène.
- Correction d'un problème à cause duquel Edward ne pouvait pas assassiner des cibles endormies si elles tombaient dans un buisson qui servait de cachette.
- Correction de problèmes mineurs rencontrés lors de combats et d'assassinats.
- Correction de problèmes de confort lors de l'utilisation d'outils.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas passer en allure de croisière après certaines quêtes.
Monde
- Correction d'un problème à cause duquel l'icône de coffre restait visible après avoir pillé l'épave du San Ignacio.
Progression et économie
- Correction de l'emplacement erroné de l'entrée du Codex pour le singe capucin.
IU/Menu
- Correction d'un problème à cause duquel la carte du monde était grisée et empêchait les interactions.
- Correction d'un problème à cause duquel de l'équipement caché apparaissait dans le menu pause.
Visuels et graphismes
- Correction d'un problème à cause duquel le Jackdaw paraissait encore endommagé après avoir réparé le navire.
- Correction de problèmes généraux à cause desquels les ennemis se mettaient instantanément debout si Edward les assassinait pendant leur sommeil.
Stabilité et optimisations
- Amélioration de la stabilité et correction des crashs.
Audio
- Correction d'un problème à cause duquel les coups de feu étaient étouffés après avoir quitté l'inventaire et activé l'avantage d'épée « Lames des damnés ».
- Correction de certains coups de feu silencieux.
Commandes
- Correction d'un problème sur clavier/souris à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas plonger sous l'eau s'ils avaient passé l'entrée pour « Marcher » de « Maintenir » à « Activer/désactiver ».
Quêtes
- « Capitaine novice » : correction d'un problème à cause duquel certains joueurs se retrouvaient bloqués après avoir dépecé les ocelots.
- « Voyageur de commerce » : correction d'un problème à cause duquel la quête disparaissait après avoir récupéré les documents dans la cour de Prin.
- « Nous souhaitons parlementer » : correction d'un problème à cause duquel Rogers pouvait mourir dans des circonstances mystérieuses, ce qui vous empêchait de poursuivre la filature.
- « Commodore en partance » : correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient plus continuer s'ils parvenaient à utiliser une fléchette furie sur le Commodore avant le début du combat.
- « Capitaine Stede Bonnet » : correction d'un problème à cause duquel les Loyalistes ne se déplaçaient pas si Edward prenait une autre route.
- « Dans un monde sans or : Même pas un vrai capitaine »: correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas piller les ennemis morts et les infos ne progressaient pas au-delà de 2/3.
- « Quête d'officier : La main qui tient le pistolet » : correction d'un problème à cause duquel les bananes n'apparaissaient pas si les joueurs commençaient « Dans un monde sans or » en même temps.
- « Chasse aux Templiers : Antó - Attaque » : correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas continuer la mission car la dernière vague d'ennemis n'apparaissait pas.
- « Chasse aux Templiers : Rhona - Un voleur au marché » : correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient plus bouger s'ils se tenaient à un endroit spécifique dans la foule pendant « Trouvez une cachette dans le marché ».
- « Contrat naval : Les réalités de la guerre » : correction de plusieurs problèmes à cause desquels le donneur de contrat n'était pas présent, ou le contrat ne pouvait pas être réalisé.
- « Contrat naval : Chasseur-cueilleur » : correction d'un problème à cause duquel l'icône de quête et les objectifs n'apparaissaient pas une fois dans la zone de la mission.
- « Faille : Souvenirs d'Edward » : correction des problèmes de course libre dans le tunnel à pointes si vous décidiez de ne pas obéir à EGO et d'attendre.
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