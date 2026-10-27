Assassin's Creed: Black Flag Resynced : MàJ 1.0.8 du 27 octobre 2026, avec le mode New Game Plus, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 1.0.8, apportant diverses nouveautés, d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

En ce mardi 27 octobre 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.0.8, qui pèse environ 16 Go sur Xbox Series, 5 Go sur PS5 et 2 Go sur PC (via Steam). Comme annoncé précédemment, cette nouvelle mise à jour introduit le mode New Game+ sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, mais aussi un tout nouveau mode de difficulté. Des améliorations et des corrections sont également au programme.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.0.8 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.