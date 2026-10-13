Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Un possible contenu annexe teasé dans une scène coupée ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 octobre 2026 à 12h05
Une scène supprimée tirée d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced a récemment été mise en ligne. Elle révèle quelques informations se déroulant après la fin du jeu, mais aurait pu annoncer à sa manière un contenu inédit possiblement abandonné.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Un possible contenu annexe teasé dans une scène coupée ?

Si les scènes coupées sont fréquentes dans le cinéma, elles sont aussi légion dans le monde du jeu vidéo. Comme pour vos films préférés, elles peuvent être supprimées car elles ajoutent des longueurs inutiles, ne collent plus à la vision du réalisateur ou mettent en avant un élément finalement supprimé du scénario. 

C'est à cette dernière catégorie que pourrait bien appartenir une scène post-générique supprimée du jeu Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Les journalistes d'Insider Gaming ont découvert cette fameuse scène coupée après qu'elle ait été mise en ligne par l'utilisateur Sliderv2. Cependant, le plan en question pourrait être un indice annonçant une DLC, voire même une suite au titre.

Ce qu'il s'est passé après les événements d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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La vidéo ayant été supprimée depuis la rédaction de l'article en question, les informations qui vont suivre sont donc à prendre avec de très grandes pincettes. Mais Sliderv2 a réuni plusieurs éléments présents dans les fichiers pour recréer cette séquence techniquement inaccessible à la majorité des joueurs. Si vous n'avez pas terminé l'aventure, nous vous conseillons de ne pas lire les lignes qui suivent car cela pourrait révéler des éléments clés de l'histoire principale. 

La scène en question se déroule 5 ans après la fin du jeu et montre Edward à Londres. Rentré en Angleterre avec sa fille, il a abandonné la piraterie mais reste toujours dans le monde des assassins car il s'occupe de la Confrérie. Mais Edward lance un appel et le seul qui y répond est Adéwalé. Ce segment supprimé révèle également que ces actions se dérouleraient peu de temps après la mort du roi George Ier. 

Des liens avec d'autres jeux de la saga et une possible extension envisagée ? 

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Même si les indices sont maigres, ils permettent d'en apprendre plus sur la chronologie globale de la saga et les rôles de certains personnages au gré des opus. Ainsi, la mention d'Adéwalé suggère que l'appel survient avant les événements d'Assassin's Creed Rogue. De plus, le fait qu'Edward soit à Londres pour élever Haytham et Jennifer pourrait également le rapprocher de l'oups Unity. 

De fait, une aventure annexe ou un petit DLC dédié à cette période de la vie d'Edward pouvait être en préparation dans les studios d'Ubisoft. Mais il ne s'agit là que d'une spéculation.

Vu que la séquence en question a été supprimée suite à une violation des droits d'auteur, seul Ubisoft connait le secret de cette scène. Maintenant, il faut soit espérer des précisions sur celle-ci, soit l'oublier si le projet a été abandonné.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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