Il y a très peu de temps, l'Epic Games Store s'est doté d'une nouvelle catégorie promotionnelle : les soldes du Black Friday 2026. Proposant des réductions importantes sur des AAA comme sur des titres indépendants, cette promotion sur l'Epic Games Store permet ainsi aux joueurs et aux joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. À ce propos, soulignons que les soldes du Black Friday de l'Epic Games Store se terminent le 1er décembre 2026, à 17h (heure française).
Les soldes du Black Friday 2026 de l'Epic Games Store (jusque début décembre 2026)
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur l'Epic Games Store, et ce, dans le cadre des soldes du Black Friday 2026. Si vous souhaitez prendre connaissance de toutes les offres, nous vous conseillons de vous rendre sur le site officiel ou bien de lancer le launcher sur votre PC.
- Resident Evil Requiem Deluxe Edition → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced Deluxe Edition → 52,49 € au lieu de 69,99 €.
- Dying Light The Beast Definitive Edition → 44,99 € au lieu de 89,99 €.
- Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition → 5,99 € au lieu de 59,99 €.
- Rematch Pro Edition → 13,99 € au lieu de 34,99 €.
- Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition → 47,99 € au lieu de 59,99 €.
- Riders Republic Premium Edition → 14,99 € au lieu de 99,99 €.
- DREDGE Complete Edition → 15,99 € au lieu de 39,99 €.
- Star Wars Outlaws Ultimate Edition → 32,49 € au lieu de 129,99 €.
- Steelrising Bastille Edition → 5,99 € au lieu de 59,99 €.
- Sherlock Holmes The Awakened Premium Edition → 5,49 € au lieu de 54,99 €.
- Darkest Dungeon II Resolute Edition → 22,49 € au lieu de 44,99 €.
- Prince of Persia The Lost Crown Complete Edition → 15,99 € au lieu de 39,99 €.
- The Casting of Frank Stone Deluxe Edition → 12,53 € au lieu de 37,99 €.
- ARC Raiders Deluxe Edition → 29,99 € au lieu de 59,99 €.
- Control Resonant Deluxe Edition → 55,99 € au lieu de 69,99 €.
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