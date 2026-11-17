La plateforme Epic Games Store vient tout juste de se doter de ses soldes du Black Friday 2026, qui proposent des réductions sur une multitude de titres.

Il y a très peu de temps, l'Epic Games Store s'est doté d'une nouvelle catégorie promotionnelle : les soldes du Black Friday 2026. Proposant des réductions importantes sur des AAA comme sur des titres indépendants, cette promotion sur l'Epic Games Store permet ainsi aux joueurs et aux joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. À ce propos, soulignons que les soldes du Black Friday de l'Epic Games Store se terminent le 1er décembre 2026, à 17h (heure française).

Les soldes du Black Friday 2026 de l'Epic Games Store (jusque début décembre 2026)

Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur l'Epic Games Store, et ce, dans le cadre des soldes du Black Friday 2026. Si vous souhaitez prendre connaissance de toutes les offres, nous vous conseillons de vous rendre sur le site officiel ou bien de lancer le launcher sur votre PC.