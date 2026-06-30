Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Voici quand et comment le prétélécharger sur PC, PS5 et Xbox Series

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 02 juillet 2026 à 18h30
Alors que la sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est très proche, certains peuvent déjà prétélécharger l'un des jeux les plus attendus de cet été. Retour sur les plateformes éligibles, mais aussi son poids.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Voici quand et comment le prétélécharger sur PC, PS5 et Xbox Series

L'un des jeux les plus attendus de cet été 2026 n'est qu'à quelques jours de sa sortie. Assassin's Creed: Black Flag Resynced, officialisé il y a quelques semaines, doit effectivement sortir le 9 juillet prochains, après des années de rumeurs et d'attente. Comment souvent, certains joueurs seront éligibles au prétéléchargement, permettant de gagner du temps le jour. Voici donc comment prétélécharger Assassin's Creed: Black Flag Resynced sur PC, PS5 et Xbox Series, et son poids.

Comment prétélécharger Assassin's Creed: Black Flag Resynced sur PC, PS5 et Xbox ?

Prétéléchargement sur PC (Steam)

Ubisoft vient de préciser les heures de prétéléchargement, notamment sur PC, où ce n'était pas encore connu. Sur ordinateur, il faudra patienter jusqu'au 7 juillet à 16 heures en France pour pouvoir lancer le prétéléchargement de Assassin's Creed: Black Flag Resynced sur Steam notamment.

Prétéléchargement Xbox Series X|S

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Les joueurs évoluant sur la dernière console de Microsoft sont les plus avantagés. Le prétéléchargement d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est d'ores et déjà disponible. Idéal donc pour gagner du temps et s'assurer de pouvoir le lancer dès sa sortie, sans perdre de temps à télécharger tous les fichiers. Attention néanmoins à la mise à jour day one.

Prétéléchargement PS5

Enfin, pour les joueurs sur PS5, il faudra patienter jusqu'au 7 juillet, date à laquelle le prétéléchargement devrait se débloquer. 48 heures environ pour installer le remake d'Assassin's Creed 4: Black Flag, donc.

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Assurez-vous d'avoir activé le téléchargement automatique dans les paramètres de votre console pour que le pack de données se lance dès son activation, pour ne pas oublier. 

En bref, voici les moments où les prétéléchargements d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced se débloquent :

  • Xbox Series S/X → dès maintenant
  • PlayStation 5 → 7 juillet
  • Steam (PC) → aucune information pour le moment

Miniature vidéo

Évidemment, pour être éligible au prétéléchargement d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, quelle que soit la plateforme, il faut avoir précommandé l'une des éditions du jeu. Si ce n'est pas fait, l'installation ne pourra débuter qu'au moment de la sortie. Notez également qu'il n'y a pas d'accès anticipé.

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Quel poids pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Alors que de nombreux jeux dépassent aisément les 100 Go, ce n'est heureusement pas le cas d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Celui-ci pèsera environ 60 Go sur chaque plateforme.

Plateforme

Poids
PS5 61,86 Go
Xbox Series 64,13 Go
PC 63,1 Go

Assassin's Creed: Black Flag Resynced sortira le 9 juillet 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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