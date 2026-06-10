Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Edward Kenway est sur le point de revenir sur le devant de la scène vidéoludique, via Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Très attendu par la communauté, que ce soit par les fans de la franchise ou les nouveaux venus, le titre doit débarquer sur consoles et PC au cours du mois de juillet 2026.



D'ailleurs, le choix de l'édition est crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De ce fait, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de toutes les éditions proposées pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin de vous aider à y voir plus clair.

Différentes éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Avantages Standard Deluxe Collector Jeu de base Oui Oui Oui Bonus de précommande Oui Oui Oui Bundle Maître Assassin Non Oui Oui Figurine Edward Kenway (31 cm) Non Non Oui Journal de bord en cuir d'Edward Non Non Oui Broche en métal Non Non Oui Steelbook exclusif Non Non Oui Carte en tissu Non Non Oui Partition pour un chant de marins Non Non Oui

Le bundle Maître Assassin d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est donc inclus dans l'édition Deluxe et Collector, comprend deux packs : Pack Naval et Pack de personnage. Ces deux packs contiennent les éléments suivants :

Pack Naval Maître Assassin : Ensemble complet de voiles Tenue d'équipage Animal de compagnie

Pack de personnage Maître Assassin : Tenue et babiole Épée et pistolet Avantages uniques



Bonus de précommande d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et les joueuses qui achèteront Assassin's Creed: Black Flag Resynced avant sa sortie obtiendront ceci :

Pack Carmin de Barbe-Noire : Costume Carmin Épée Carmin Pistolet Carmin



Prix des différentes éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Le prix de vente des éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne varie pas en fonction des plateformes, et est donc le même sur consoles et sur PC. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :

Édition Standard PC → 59,99 € PlayStation et Xbox → 59,99 €

Édition Deluxe PC → 69,99 € PlayStation et Xbox → 69,99 €

Édition Collector PC → 199,99 € PlayStation et Xbox → 199,99 €

















Où précommander Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Comme vous vous en doutez, Assassin's Creed: Black Flag Resynced peut être précommandé directement via les plateformes officielles :

À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur PC :

Édition Standard → 44,69 € au lieu de 60 €, soit 26 % de réduction.

→ au lieu de 60 €, soit 26 % de réduction. Édition Deluxe → 52,49 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.

La sortie d'est programmée pour le 9 juillet 2026. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.