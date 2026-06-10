Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Différentes éditions, précommande et prix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2026 à 15h32
Retrouvez le détail des différentes éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Différentes éditions, précommande et prix

Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Edward Kenway est sur le point de revenir sur le devant de la scène vidéoludique, via Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Très attendu par la communauté, que ce soit par les fans de la franchise ou les nouveaux venus, le titre doit débarquer sur consoles et PC au cours du mois de juillet 2026.

D'ailleurs, le choix de l'édition est crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De ce fait, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de toutes les éditions proposées pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin de vous aider à y voir plus clair.

Différentes éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Avantages Standard Deluxe Collector
Jeu de base Oui Oui Oui
Bonus de précommande Oui Oui Oui
Bundle Maître Assassin Non Oui Oui
Figurine Edward Kenway (31 cm) Non Non Oui
Journal de bord en cuir d'Edward Non Non Oui
Broche en métal Non Non Oui
Steelbook exclusif Non Non Oui
Carte en tissu Non Non Oui
Partition pour un chant de marins Non Non Oui

Le bundle Maître Assassin d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est donc inclus dans l'édition Deluxe et Collector, comprend deux packs : Pack Naval et Pack de personnage. Ces deux packs contiennent les éléments suivants :

  • Pack Naval Maître Assassin : 
    • Ensemble complet de voiles
    • Tenue d'équipage
    • Animal de compagnie
  • Pack de personnage Maître Assassin :
    • Tenue et babiole
    • Épée et pistolet
    • Avantages uniques

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Bonus de précommande d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et les joueuses qui achèteront Assassin's Creed: Black Flag Resynced avant sa sortie obtiendront ceci :

  • Pack Carmin de Barbe-Noire : 
    • Costume Carmin
    • Épée Carmin
    • Pistolet Carmin

Prix des différentes éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Le prix de vente des éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne varie pas en fonction des plateformes, et est donc le même sur consoles et sur PC. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 

  • Édition Standard
    • PC → 59,99 €
    • PlayStation et Xbox → 59,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 69,99 €
    • PlayStation et Xbox → 69,99 €
  • Édition Collector 
    • PC → 199,99 €
    • PlayStation et Xbox → 199,99 €

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Où précommander Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Comme vous vous en doutez, Assassin's Creed: Black Flag Resynced peut être précommandé directement via les plateformes officielles :

À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur PC :

  • Édition Standard44,69 € au lieu de 60 €, soit 26 % de réduction.
  • Édition Deluxe52,49 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.

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La sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est programmée pour le 9 juillet 2026. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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