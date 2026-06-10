Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Différentes éditions, précommande et prix
le 10 juin 2026 à 15h32
Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Edward Kenway est sur le point de revenir sur le devant de la scène vidéoludique, via Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Très attendu par la communauté, que ce soit par les fans de la franchise ou les nouveaux venus, le titre doit débarquer sur consoles et PC au cours du mois de juillet 2026.
D'ailleurs, le choix de l'édition est crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De ce fait, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de toutes les éditions proposées pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin de vous aider à y voir plus clair.
Différentes éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced
|Avantages
|Standard
|Deluxe
|Collector
|Jeu de base
|Oui
|Oui
|Oui
|Bonus de précommande
|Oui
|Oui
|Oui
|Bundle Maître Assassin
|Non
|Oui
|Oui
|Figurine Edward Kenway (31 cm)
|Non
|Non
|Oui
|Journal de bord en cuir d'Edward
|Non
|Non
|Oui
|Broche en métal
|Non
|Non
|Oui
|Steelbook exclusif
|Non
|Non
|Oui
|Carte en tissu
|Non
|Non
|Oui
|Partition pour un chant de marins
|Non
|Non
|Oui
Le bundle Maître Assassin d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est donc inclus dans l'édition Deluxe et Collector, comprend deux packs : Pack Naval et Pack de personnage. Ces deux packs contiennent les éléments suivants :
- Pack Naval Maître Assassin :
- Ensemble complet de voiles
- Tenue d'équipage
- Animal de compagnie
- Pack de personnage Maître Assassin :
- Tenue et babiole
- Épée et pistolet
- Avantages uniques
Bonus de précommande d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et les joueuses qui achèteront Assassin's Creed: Black Flag Resynced avant sa sortie obtiendront ceci :
- Pack Carmin de Barbe-Noire :
- Costume Carmin
- Épée Carmin
- Pistolet Carmin
Prix des différentes éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Le prix de vente des éditions de Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne varie pas en fonction des plateformes, et est donc le même sur consoles et sur PC. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 59,99 €
- PlayStation et Xbox → 59,99 €
- Édition Deluxe
- PC → 69,99 €
- PlayStation et Xbox → 69,99 €
- Édition Collector
- PC → 199,99 €
- PlayStation et Xbox → 199,99 €
Où précommander Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?
Comme vous vous en doutez, Assassin's Creed: Black Flag Resynced peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur PC :
- Édition Standard → 44,69 € au lieu de 60 €, soit 26 % de réduction.
- Édition Deluxe → 52,49 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
La sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est programmée pour le 9 juillet 2026. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
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