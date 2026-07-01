Assassin's Creed: Black Flag Resynced accès anticipé : Est-il possible d'y jouer en avance ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Assassin's Creed: Black Flag Resynced propose un accès anticipé, et donc si ce remake est jouable quelques jours avant son lancement.

À partir du mois de juillet 2026, les joueurs et les joueuses vont pouvoir retrouver Edward Kenway grâce au remake de Black Flag, soit Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Alors que son lancement approche à grand pas, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si Assassin's Creed: Black Flag Resynced dispose d'un accès anticipé, et donc si le titre est jouable en avance. Nous vous partageons la réponse à cette question.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced possède t-il un accès anticipé ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est négative : Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne propose pas d'accès anticipé. Cela signifie que le remake ne peut pas être découvert avec quelques jours d'avance. De ce fait, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne concernant Assassin's Creed: Black Flag Resynced, et ce, peu importe l'édition sélectionnée : il faut attendre le 9 juillet 2026 pour pouvoir (re)découvrir les aventures d'Edward Kenway.















Notons, également, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne dispose d'aucune version démo gratuite, au moment où nous écrivons ces lignes. Il se peut qu'une soit proposée après le lancement, mais rien n'est sûr de ce côté-là. En revanche, si vous avez précommandé ce remake, sachez que nous vous indiquons à partir de quand vous pouvez prétélécharger Assassin's Creed: Black Flag Resynced sur votre console ou bien sur votre PC.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced sort le 9 juillet 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :