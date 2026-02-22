Les joueurs abandonnent ARC Raiders en masse alors que Marathon approche

Alors que le shooter d'extraction d'Embark Studios dominait les classements depuis sa sortie fin 2025, les chiffres dégringolent. Avec une perte de 30 % de ses joueurs actifs juste avant le lancement du très attendu Marathon, ARC Raiders fait face à sa première véritable épreuve.
Le timing ne pouvait pas être plus délicat pour Embark Studios. Alors que ARC Raiders s'était imposé comme le nouveau roi du genre extraction shooter
lors de sa sortie en octobre dernier, la tendance s'inverse brutalement depuis un petit mois. Les données récentes montrent une érosion significative de la base de joueurs, laissant le champ potentiellement libre à la concurrence féroce qui s'annonce.
Une hémorragie de joueurs confirmée
Les chiffres sont sans appel et illustrent la volatilité du marché des jeux service. Après avoir atteint un pic historique stupéfiant de 481 966 joueurs simultanés sur Steam deux semaines après sa sortie, le titre accuse le coup. Si la mise à jour « Headwinds » de janvier avait permis de maintenir une moyenne honorable de 400 000 utilisateurs, le dernier week-end a vu ce chiffre chuter aux alentours de 290 000
. C'est une baisse de près de 30 % en l'espace de quelques semaines seulement et le pic hebdomadaire le plus bas depuis la sortie (via SteamDB
).
Plus inquiétant encore, l'engagement quotidien semble suivre la même courbe descendante. Les estimations suggèrent que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a été divisé par deux
, passant d'un sommet de 3,2 millions à environ 1,6 million, toutes plateformes confondues. Même s'il ne faut pas encore tirer la sonnette d'alarme, puisque ces scores feraient rêver n'importe quel autre studio, la dynamique actuelle place le jeu dans une position de vulnérabilité et Embark devra réagir, d'autant plus que le timing est important.
L'ombre menaçante de Marathon
Ce recul survient à un moment critique étant donné que Bungie s'apprête à lancer son propre poids lourd, Marathon
, avec un Server Slam prévu pour le 26 février
et une sortie complète calée au 5 mars. Bungie a sans doute observé le lancement explosif d'ARC Raiders avec une certaine nervosité, mais cette baisse de régime leur offre une opportunité en or. Une fenêtre de tir s'ouvre pour récupérer les joueurs déçus ou lassés, à condition que le studio de Destiny parvienne à convaincre que leur retard en valait la peine.
Simple érosion ou véritable lassitude ?
Faut-il pour autant enterrer le titre d'Embark ? Pas nécessairement d'autant plus qu'une mise à jour majeure est prévue pour ce 24 février, qui pourrait relancer la machine, au moins quelques semaines, avec du contenu et le lancement de l'Expédition. De plus, celles et ceux qui quittent l'aventure sont très probablement les joueurs qui ont été attirés par le succès, et qui estiment avoir fait le tour, très souvent après avoir dépensé une centaine d'heures, voire plus.
Il est très commun de voir la courbe d'utilisateurs baisser quelques mois après la sortie, même pour un jeu service. Celle-ci sera de retour à la hausse pour chaque mise à jour majeure. Cependant, la coïncidence avec l'arrivée d'un concurrent direct rend l'analyse plus complexe. Le public est-il simplement fatigué de la boucle de gameplay, ou attend-il simplement la prochaine grosse nouveauté ?
Réponse dès le 5 mars pour avoir une première idée.
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commentaires (5)
beaucoup trop de suspension abusive et support lamentable
Le problème pourrai venir aussi de la communication du studio et du système de récompense d'expédition les annonces ne donnent plus envie a pas mal de monde de jouer et ça donne aussi l'impression qu'au final le jeu ne mérite pas le temps qu'on y a passé au départ
Si cela a baissé depuis quelques jours c'est parce que l'extraction est demain... tous mes potes attendent la nouvelle saison pour rejouer, puisqu'ils ont finis les objectifs, avec en plus les mises à jour de contenu. Donc détente la hype est réelle.
Et non AR n'a pas le cul entre 2 chaises, ils ont test le jeu qui était de base effectivement full PvE pendant le développement, ils ont shift parce que c'était nul et boring en fait. Tout l'interêt du jeu et son coté addictif réside dans le stress permanent et la gratification à s'extraire. Sans ça c'est du farming, en 6 mois plus personne ne joue. Arrêtez d'opposer PVP/PVE, c'est ça le sel de ce jeu, et allez jouer à Helldivers c'est très bien.
il n'y a vraiment pas de quoi faire un article. C'est tout a fait normal qu'une baisse intervienne, le jeu tourne un peu en rond et le score d'utilisateur reste tout de même excellent. l'arrivée de marathon est une simple coincidence , les jeux ont une approche différente de par le tournure ( exclu pvp pour marathon ) et le style ( lego flashy fps pour marathon ). Je te testerai la bêta pour me faire un idée mais la proposition de marathon ne m'engage guère, je trouve la DA vraiment horrible, le gameplay montré me semble mou du genou ( cela peut porter préjudice pour la scène streaming contrairement à ARC )
AR a le cul entre deux chaises...PVE & PVP
Alors que Marathon annonce clairement la couleur PVP/"Option pve"
AR a été conçu pour être une expérience PVE, et rien de plus frustrant de ne pouvoir en profiter un max dû au stress et à la frustration de se faire "RATED" en plein raid.
Les PVPers vont partir en masse vers Marathon et peut être faire revenir sur AR les PVErs ?