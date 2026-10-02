ARC Raiders s'offre un week-end gratuit, pour la sortie de sa mise à jour majeure

Embark Studios offre une occasion en or aux joueurs curieux. ARC Raiders sera entièrement gratuit le temps d'un (très long) week-end, une période d'essai qui coïncide avec le lancement de sa plus grande mise à jour à ce jour, baptisée Frozen Trail.

Le studio de développement Embark Studios vient de faire une annonce qui devrait ravir les amateurs de jeux de tir coopératifs. Afin de célébrer le déploiement de sa toute nouvelle mise à jour majeure, ARC Raiders va s'ouvrir à un public plus large grâce à une période de gratuité temporaire. Ce sera le moment idéal pour découvrir ce jeu d'extraction sans avoir à débourser le moindre centime.

Un week-end gratuit pour découvrir le jeu

L'accès libre à ARC Raiders débutera le 8 octobre à partir de 11 heures, heure française, et s'achèvera le 12 octobre à 10 heures. Durant ce laps de temps, les joueurs sur Steam, Xbox et PlayStation pourront télécharger et lancer la version complète du jeu. L'objectif des développeurs est d'attirer une nouvelle vague de joueurs en leur permettant de tester l'expérience dans des conditions optimales.











Si l'expérience vous convainc et que vous décidez d'acquérir le jeu à l'issue de cette période d'essai, vous ne perdrez absolument rien. Tout l'équipement amassé, les ressources accumulées et l'expérience acquise seront transférés vers la version payante. Vous pourrez ainsi reprendre votre partie exactement là où vous l'aviez laissée, sans avoir à reconstruire votre inventaire depuis le début.

Frozen Trail, la plus grande mise à jour à ce jour

Cette période de gratuité n'a pas été choisie au hasard. Elle coïncide parfaitement avec le lancement de Frozen Trail, présentée par les créateurs comme la mise à jour la plus massive depuis la sortie du titre il y a un an.

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Au cœur de cette mise à jour se trouve une toute nouvelle carte inédite nommée Pendola Pass. Les joueurs qui se lanceront dans l'aventure avec des amis déjà familiers du jeu pourront explorer ce nouvel environnement glacé dès leurs premières parties. Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Le déploiement de Frozen Trail apporte également son lot de menaces inédites avec l'introduction de trois nouveaux types d'ennemis ARC, qui viendront pimenter les affrontements, mais aussi de nouvelles armes.



En combinant un accès gratuit et une mise à jour XXL, suivi ensuite d'un test du mode PvE, ARC Raiders espère bien marquer les esprits en ce début de mois d'octobre.