ARC Raiders durcit encore le ton contre la triche

Embark continue ses efforts dans sa luttre conte la triche dans ARC Raiders. Avant le déploiement de sa mise à jour majeure, dans une semaine, les développeurs annoncent une politique de tolérance zéro. Fini les avertissements, les tricheurs s'exposent désormais à des bannissements définitifs et immédiats pour garantir des parties équitables.

Embark Studio a décidé de passer à la vitesse supérieure concernant sa politique anti-triche pour ARC Raiders. En janvier dernier, le studio avait déjà affirmé sa volonté de bannir définitivement les pires tricheurs, mais la générosité n'est désormais plus à l'ordre du jour. Selon les dernières déclarations de l'équipe de développement sur le site officiel, il n'y aura plus aucun avertissement ni aucune seconde chance. Toute personne prise en flagrant délit de triche sera immédiatement et définitivement bannie du jeu.

Une politique de tolérance zéro avant la grande mise à jour

En prévision de la mise à jour majeure prévue pour ce 8 octobre, Aleks Grøndal, membre d'Embark, a pris la parole pour aborder un sujet qui frustre autant la communauté que les développeurs eux-mêmes. Il détaille ainsi la bataille constante que mène le studio contre les créateurs de logiciels de triche. L'article explique les mesures déjà mises en place pour détecter et bloquer les failles, incluant des logiciels tiers et des modèles internes basés sur l'apprentissage automatique et l'analyse de données.











Le studio prévoit également d'intégrer de nouveaux outils, comme le système Elytra Anti-Cheat, dans le but de repérer encore plus rapidement les comportements frauduleux.

Par le passé, le système distribuait des avertissements avant d'en arriver au bannissement. Mais la patience des joueurs et des créateurs a atteint ses limites.

Au début, nous étions trop prudents quant à l'application de bannissements permanents pour les tricheurs. Nous avons entendu la frustration de la communauté et nous convenons que nous aurions dû gérer cela différemment. Les bannissements permanents sont désormais la norme.

Cette nouvelle approche ira jusqu'aux bannissements matériels, empêchant les tricheurs de simplement recréer un nouveau compte. Embark précise même avoir récemment abaissé le seuil à partir duquel ce type de sanction radicale est appliqué.

Le problème du ciblage en direct et des alliances illégitimes

Le communiqué demande également aux joueurs de faire preuve de compréhension, car ces systèmes de sécurité ne peuvent pas toujours bannir les coupables en temps réel. Une grande partie de la grogne de la communauté survient lorsque des créateurs de contenu trichent ouvertement en direct, poussant les spectateurs à exiger des sanctions immédiates.

Aleks Grøndal explique que bannir un joueur dès qu'un comportement semble suspect risquerait de pénaliser des utilisateurs légitimes. Le système doit analyser le comportement sur plusieurs instances pour acquérir la certitude que l'équité est compromise. Toutefois, l'équipe surveille activement les diffusions et les vidéos, et intervient lorsqu'elle constate des infractions évidentes.

Une lutte efficace contre les alliances en solo

Le studio s'attaque aussi au problème des joueurs qui s'arrangent pour rejoindre le même salon en solo afin de s'allier contre ceux qui jouent à la loyale. Embark estime avoir trouvé la parade, séparant les groupes connus lors de leurs tentatives de connexion. En cinq jours seulement, le studio a observé une baisse de 85 % de ce comportement, réduisant les parties gâchées de manière drastique sans impacter les temps d'attente.

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En attendant, rendez-vous le 8 octobre pour la mise à jour Frozen Trail, qui ajoutera notamment une nouvelle carte.