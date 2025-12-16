ARC Raiders : Clé de surveillance du barrage, où l'utiliser ?

Vous vous demander comment trouver la clé de surveillance du barrage, et où l'utiliser ? Vous êtes au bon endroit.
Le différentes cartes d'ARC Raiders regorgent d'items à récupérer, et de zones fermées à clé, qui renferment très souvent des objets à forte valeur. C'est le cas de la Ville enfouie, la carte désertique, qui possède plusieurs zones nécessitant une carte d'accès, plus communément appelée clé, pour être ouverte. L'une d'elles se nomme Clé de surveillance du barrage et permet d'ouvrir une porte dans le bâtiment de Contrôle du traitement de l'eau, sur la carte Champ de bataille du Barrage. Retour sur où la trouver et comment l'utiliser dans ARC Raiders.
Où trouver la clé de surveillance du barrage sur Champ de bataille ?
À l'instar de la quasi-totalité des clés d'ARC Raiders, la clé de surveillance du barrage peut se trouver absolument partout, sur toutes les cartes. Vous pouvez en obtenir une en fouillant n'importe quel conteneur, en ayant de la chance.
Notez également qu'il est possible d'obtenir des clés en validant les quêtes des commerçants, mais celles-ci sont assez rares. Si vous avez l'habitude d'ouvrir tous les conteneurs que vous croisez, vous devriez trouver des clés assez souvent dans ARC Raiders, surtout celles de rareté vert et bleu. Les clés violettes restent, elles, plus rares, tout naturellement.
Où utiliser la clé de surveillance du barrage ?
C'est là que nous entrons réellement dans le vif du sujet. Où utiliser la clé de surveillance du barrage ? Déjà, comme l'indique son nom, il faudra se rendre sur la carte Champ de bataille du Barrage. Ensuite, il faudra se rendre dans le bâtiment « Contrôle du traitement de l'eau » qui se trouve juste au centre, proche d'un point d'extraction. Attention, il s'agit d'une zone jaune, mais où les autres joueurs sont relativement présents et certains hostiles. De plus, vous croiserez à coup sûr des machines ARCs, a minima des Bolides, des Pops et des Sentinelles.
La salle qui nous intéresse se trouve côté sud. Vous n'aurez pas de mal à la reconnaître lorsque vous serez devant. Avancez vers elle, utilisez la carte d'accès en interagissant avec et ouvrez là. Attention, si le bouton lumineux de la porte est déjà vert, c'est qu'elle a été débloquée, et que quelqu'un est déjà passé, ou encore dedans. Une caméra fera également du bruit, n'hésitez pas à la détruire si vous souhaitez rester discret.
Quoi qu'il en soit, une fois ouverte, vous trouverez :
Différents conteneurs de base
Des conteneurs de munitions
Des conteneurs de soins
Des conteneurs d'armes
De notre côté, nous récupérons entre 50 000 et 60 000 Pièces de valeur lorsque nous y allons, ce qui n'est pas négligeable. Surtout, certaines armes intéressantes peuvent être lootées à ce moment-là. Nous y avons déjà trouvé un Venator (l'une des meilleures armes du jeu), et diverses armes vertes, toujours utiles.
Voilà tout ce qu'il fallait savoir au sujet de la clé de surveillance du barrage d'ARC Raiders. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace dédié aux commentaires, ou nous faire part de votre plus belle trouvaille dans cette salle.
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