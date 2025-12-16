ARC Raiders : Clé de surveillance du barrage, où l'utiliser ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 décembre 2025 à 12h17
Vous vous demander comment trouver la clé de surveillance du barrage, et où l'utiliser ? Vous êtes au bon endroit.
ARC Raiders : Clé de surveillance du barrage, où l'utiliser ?
Le différentes cartes d'ARC Raiders regorgent d'items à récupérer, et de zones fermées à clé, qui renferment très souvent des objets à forte valeur. C'est le cas de la Ville enfouie, la carte désertique, qui possède plusieurs zones nécessitant une carte d'accès, plus communément appelée clé, pour être ouverte. L'une d'elles se nomme Clé de surveillance du barrage et permet d'ouvrir une porte dans le bâtiment de Contrôle du traitement de l'eau, sur la carte Champ de bataille du Barrage. Retour sur où la trouver et comment l'utiliser dans ARC Raiders.

Où trouver la clé de surveillance du barrage sur Champ de bataille ?

À l'instar de la quasi-totalité des clés d'ARC Raiders, la clé de surveillance du barrage peut se trouver absolument partout, sur toutes les cartes. Vous pouvez en obtenir une en fouillant n'importe quel conteneur, en ayant de la chance.

trouver-cle-arc-raiders
Exemple d'une situation où vous trouverez une clé.

Notez également qu'il est possible d'obtenir des clés en validant les quêtes des commerçants, mais celles-ci sont assez rares. Si vous avez l'habitude d'ouvrir tous les conteneurs que vous croisez, vous devriez trouver des clés assez souvent dans ARC Raiders, surtout celles de rareté vert et bleu. Les clés violettes restent, elles, plus rares, tout naturellement.

Où utiliser la clé de surveillance du barrage ?

C'est là que nous entrons réellement dans le vif du sujet. Où utiliser la clé de surveillance du barrage ? Déjà, comme l'indique son nom, il faudra se rendre sur la carte Champ de bataille du Barrage. Ensuite, il faudra se rendre dans le bâtiment « Contrôle du traitement de l'eau » qui se trouve juste au centre, proche d'un point d'extraction. Attention, il s'agit d'une zone jaune, mais où les autres joueurs sont relativement présents et certains hostiles. De plus, vous croiserez à coup sûr des machines ARCs, a minima des Bolides, des Pops et des Sentinelles.

emplacement-cle-surveillance-barrage
La salle qui nous intéresse se trouve côté sud. Vous n'aurez pas de mal à la reconnaître lorsque vous serez devant. Avancez vers elle, utilisez la carte d'accès en interagissant avec et ouvrez là. Attention, si le bouton lumineux de la porte est déjà vert, c'est qu'elle a été débloquée, et que quelqu'un est déjà passé, ou encore dedans. Une caméra fera également du bruit, n'hésitez pas à la détruire si vous souhaitez rester discret.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Quoi qu'il en soit, une fois ouverte, vous trouverez :
  • Différents conteneurs de base
  • Des conteneurs de munitions
  • Des conteneurs de soins
  • Des conteneurs d'armes
De notre côté, nous récupérons entre 50 000 et 60 000 Pièces de valeur lorsque nous y allons, ce qui n'est pas négligeable. Surtout, certaines armes intéressantes peuvent être lootées à ce moment-là. Nous y avons déjà trouvé un Venator (l'une des meilleures armes du jeu), et diverses armes vertes, toujours utiles.

Voilà tout ce qu'il fallait savoir au sujet de la clé de surveillance du barrage d'ARC Raiders. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace dédié aux commentaires, ou nous faire part de votre plus belle trouvaille dans cette salle.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders s'offre un week-end gratuit, pour la sortie de sa mise à jour majeure
ARC Raiders 02 octobre 2026

ARC Raiders s'offre un week-end gratuit, pour la sortie de sa mise à jour majeure

Embark Studios offre une occasion en or aux joueurs curieux. ARC Raiders sera entièrement gratuit le temps d'un (très long) week-end, une période d'essai qui coïncide avec le lancement de sa plus grande mise à jour à ce jour, baptisée Frozen Trail.
ARC Raiders durcit encore le ton contre la triche
ARC Raiders 01 octobre 2026

ARC Raiders durcit encore le ton contre la triche

Embark continue ses efforts dans sa luttre conte la triche dans ARC Raiders. Avant le déploiement de sa mise à jour majeure, dans une semaine, les développeurs annoncent une politique de tolérance zéro. Fini les avertissements, les tricheurs s'exposent désormais à des bannissements définitifs et immédiats pour garantir des parties équitables.
Les équipes d'ARC Raiders n'étaient pas prêtes à affronter son succès
ARC Raiders 01 octobre 2026

Les équipes d'ARC Raiders n'étaient pas prêtes à affronter son succès

Aleksander Grøndal, producteur exécutif d'ARC Raiders, se confie sur les difficultés rencontrées par Embark Studios. Face à l'épuisement de ses équipes, le studio a pris une décision pour privilégier la santé des développeurs et la qualité du jeu.

commentaire (0)