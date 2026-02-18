ARC Raiders dévoile Shrouded Sky, sa prochaine mise à jour, avec une date de sortie

Embark Studios confirme la date de sortie de la mise à jour Shrouded Sky pour ARC Raiders. Prévue pour la semaine prochaine, elle promet de nouvelles menaces et des conditions climatiques intenses, bien que certains fans regrettent l'absence du très attendu Toxic Swamp.
L'attente touche à sa fin pour les extracteurs du monde d'ARC Raiders. Embark Studios vient d'officialiser le déploiement de la prochaine mise à jour majeure, baptisée Shrouded Sky, et celle-ci s'inscrit dans la feuille de route ambitieuse dévoilée plus tôt cette année
et promet de secouer les habitudes des joueurs dès le 24 février 2026. Voici ce que nous savons avant son arrivée.
Une tempête s'annonce sur ARC Raiders
Le teasing orchestré par les développeurs ne laisse que peu de place au doute quant à la nature des défis qui attendent les joueurs. Une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre une girouette tournant frénétiquement sous des bourrasques incessantes, accompagnée de bruitages de pluie battante et d'un coup de tonnerre final. Tout porte à croire que la nouvelle condition de carte, élément central de cette mise à jour, plongera les Raiders au cœur d'une tempête ou d'un vortex climatique violent
. Cela rappellerait les événements précédents comme Cold Snap, qui introduisait des mécaniques de gel mortelles.
Outre cette météo capricieuse, le contenu confirmé est dense. Les joueurs devront faire face à une nouvelle menace ARC inédite
, ce qui devrait redynamiser les affrontements PvE. Le studio a également confirmé l'ouverture de la fenêtre d'Expédition en cours, ainsi qu'un troisième deck de Raider.
Malgré cette avalanche de nouveautés, une partie de la communauté ne cache pas sa déception
. Les rumeurs et le datamining avaient laissé espérer l'arrivée du « Toxic Swamp », un biome marécageux toxique très attendu compte tenu du potentiel. L'orientation vers une thématique d'orage et de vent laisse un goût amer à celles et ceux qui espéraient un changement radical d'environnement plutôt qu'une nouvelle variation météorologique.
Certains critiques pointent du doigt un manque de créativité, estimant que les modificateurs de carte récents n'ont pas suffisamment bouleversé la boucle de gameplay. Toutefois, nous devrions accueillir des marais toxiques, via une condition de carte très probablement, en mars ou en avril. Quoi qu'il en soit, du contenu inédit sera déployé ce 24 février, pour le plus grand bonheur des joueurs, qui auront une raison de plus de revenir sur ARC Raiders.
En attendant, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'événement Veille Partagée
ou encore l'endroit pour trouver une batterie industrielle très facilement
. Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
- PC
- Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)