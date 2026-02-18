ARC Raiders dévoile Shrouded Sky, sa prochaine mise à jour, avec une date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 février 2026 à 15h53
Embark Studios confirme la date de sortie de la mise à jour Shrouded Sky pour ARC Raiders. Prévue pour la semaine prochaine, elle promet de nouvelles menaces et des conditions climatiques intenses, bien que certains fans regrettent l'absence du très attendu Toxic Swamp.
ARC Raiders dévoile Shrouded Sky, sa prochaine mise à jour, avec une date de sortie
L'attente touche à sa fin pour les extracteurs du monde d'ARC Raiders. Embark Studios vient d'officialiser le déploiement de la prochaine mise à jour majeure, baptisée Shrouded Sky, et celle-ci s'inscrit dans la feuille de route ambitieuse dévoilée plus tôt cette année et promet de secouer les habitudes des joueurs dès le 24 février 2026. Voici ce que nous savons avant son arrivée.

Une tempête s'annonce sur ARC Raiders

Le teasing orchestré par les développeurs ne laisse que peu de place au doute quant à la nature des défis qui attendent les joueurs. Une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre une girouette tournant frénétiquement sous des bourrasques incessantes, accompagnée de bruitages de pluie battante et d'un coup de tonnerre final. Tout porte à croire que la nouvelle condition de carte, élément central de cette mise à jour, plongera les Raiders au cœur d'une tempête ou d'un vortex climatique violent. Cela rappellerait les événements précédents comme Cold Snap, qui introduisait des mécaniques de gel mortelles.
Outre cette météo capricieuse, le contenu confirmé est dense. Les joueurs devront faire face à une nouvelle menace ARC inédite, ce qui devrait redynamiser les affrontements PvE. Le studio a également confirmé l'ouverture de la fenêtre d'Expédition en cours, ainsi qu'un troisième deck de Raider. 

Malgré cette avalanche de nouveautés, une partie de la communauté ne cache pas sa déception. Les rumeurs et le datamining avaient laissé espérer l'arrivée du « Toxic Swamp », un biome marécageux toxique très attendu compte tenu du potentiel. L'orientation vers une thématique d'orage et de vent laisse un goût amer à celles et ceux qui espéraient un changement radical d'environnement plutôt qu'une nouvelle variation météorologique.

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Certains critiques pointent du doigt un manque de créativité, estimant que les modificateurs de carte récents n'ont pas suffisamment bouleversé la boucle de gameplay. Toutefois, nous devrions accueillir des marais toxiques, via une condition de carte très probablement, en mars ou en avril. Quoi qu'il en soit, du contenu inédit sera déployé ce 24 février, pour le plus grand bonheur des joueurs, qui auront une raison de plus de revenir sur ARC Raiders. 

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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