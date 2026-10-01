Les équipes d'ARC Raiders n'étaient pas prêtes à affronter son succès

Aleksander Grøndal, producteur exécutif d'ARC Raiders, se confie sur les difficultés rencontrées par Embark Studios. Face à l'épuisement de ses équipes, le studio a pris une décision pour privilégier la santé des développeurs et la qualité du jeu.

Le développement d'un jeu service est un véritable parcours du combattant qui met les studios à rude épreuve. Aleksander Grøndal, producteur exécutif d'ARC Raiders, le phénomène de la fin d'année 2025, a pris la parole pour expliquer les raisons qui ont poussé Embark Studios à revoir totalement sa stratégie de mises à jour, mettant en lumière les dangers du surmenage dans l'industrie vidéoludique.

Le mur de la réalité du jeu service

Le lancement d'ARC Raiders en octobre 2025 a été couronné de succès, offrant un univers vaste et des interactions communautaires qui ont parfois fait le tour de la Terre. Cependant, maintenir ce rythme s'est révélé être une tâche titanesque. Aleksander Grøndal admet volontiers dans un entretien avec Game Developer que le studio a surestimé sa capacité de production face à l'appétit insatiable de la communauté.

La transition vers le jeu service allait être incroyablement difficile. Tout le monde me l'avait dit. J'étais mentalement préparé à ce que ce soit dur, mais je n'étais pas totalement prêt à affronter une telle difficulté

Le producteur explique que le modèle de développement traditionnel, basé sur des cycles de test et de correction avant la sortie, se heurte violemment aux exigences actuelles. Les joueurs consomment le contenu, explorent les cartes et terminent les événements bien plus vite que les développeurs ne peuvent en créer de nouveaux. Embark Studios, bien que talentueux, ne dispose pas des mêmes ressources que des géants de l'industrie, ce qui a rapidement conduit à une situation intenable.











Un rythme infernal et des conséquences désastreuses

La volonté de maintenir des mises à jour mensuelles a eu un impact direct sur le moral et la santé des troupes. L'équipe s'est retrouvée épuisée, tentant désespérément de sortir du contenu qui manquait parfois d'intérêt ou de finition pour satisfaire une demande constante.

L'équipe était super fatiguée. Nous sortions du contenu aussi vite que possible, mais ce n'était pas suffisant, et peut-être pas toujours assez intéressant. Je suis fier de ce que nous avons accompli, mais nous devons être honnêtes quant aux conséquences

En plus de la création pure, le studio devait gérer la maintenance quotidienne, la correction des bugs et la lutte contre les failles de sécurité ou glitchs, qui étaient très nombreux. Les joueurs, de leur côté, commençaient à se plaindre du manque de régularité et de qualité, créant un cercle vicieux redoutable pour le moral des troupes.

Privilégier l'humain pour sauver le jeu

Face à ce constat, Embark Studios a décidé de stopper son cycle de mises à jour mensuelles en mai dernier. Cela a permis aux équipes de fuir la culture de la « livraison continue » pour renouer avec leurs forces initiales et prendre le temps d'itérer correctement sur les nouveautés.

Aleksander Grøndal sait parfaitement de quoi il parle lorsqu'il aborde la santé mentale au travail. Il partage une expérience douloureuse vécue lors de son passage chez Electronic Arts sur le développement de la franchise Battlefield.

J'ai tellement forcé que j'ai dû faire une pause de cinq mois et me mettre en arrêt maladie parce que j'étais complètement brisé. Être en burn-out est une sensation terrible. Je ne le recommande à personne

Aujourd'hui, la priorité absolue est de mettre en place un cadre de travail sain. Le producteur insiste sur la nécessité de protéger les talents qui ont donné vie à ARC Raiders. En acceptant de ralentir la cadence, le studio espère non seulement préserver ses employés, mais aussi offrir sur le long terme une expérience de jeu bien plus riche et aboutie.

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Et nous aurons un premier aperçu avec Frozen Trail, la nouvelle mise à jour majeure qui ajoute, entre autres, une carte, dès le 8 octobre. En attendant, il reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :