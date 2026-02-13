Marathon dévoile les dates de son Server Slam, juste avant la sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 février 2026 à 12h36
Juste avant sa sortie, Marathon sera jouable par toutes et tous gratuitement, notamment pour tester la solidité des serveurs. Découvrez les dates et les différentes informations.
Marathon dévoile les dates de son Server Slam, juste avant la sortie
Sans grande surprise, Marathon a fait une petite apparition lors du State of Play qui s'est déroulé dans la soirée du 12 janvier. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, mais c'est surtout une information importante qui a été communiquée au public : le lancement d'un Server Slam. À la manière d'ARC Raiders, Bungie souhaite tester ses serveurs juste avant la sortie, mais aussi permettre à de nombreux joueurs de découvrir l'expérience et se laisser potentiellement séduire.

Les dates du Server Slam de Marathon

Ce test grandeur nature aura lieu quelques jours seulement avant la sortie de Marathon. Les serveurs ouvriront le 26 février et fermeront quatre jours plus tard, le 2 mars, soit trois jours avant la grande sortie de l'extraction shooter.

Ce test permettra de prendre en main le jeu de tir, avec une phase d'introduction, mais aussi des récompenses exclusives à débloquer. Évidemment, ce Server Slam sera ouvert à toutes les plateformes, que ce soit PC, PS5 ou Xbox Series, comprenant le cross-play. Tous les joueurs seront éligibles pour y participer.

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Côté contenu, tout ne sera pas accessible, étant donné que les joueurs n'auront accès qu'à deux cartes (Dire MArsh et Perimeter), et seulement cinq des six classes prévues. Enfin, si la progression ne sera pas sauvegardée, il est précisé sur le site officiel que certaines ressources seront conservées :
  • Terminez votre première mission : Déverrouillez la cache d'arrivée standard
    • Implants standards (x6)
    • Noyaux de cadre de Coureur standards (x4)
    • Mods de puce d'arme standards (x6)
    • Armes : Excessif et Inflexible
  • Atteignez le niveau de Coureur 10 : Déverrouillez la cache d'arrivée améliorée (verte)
    • Implants améliorés (x6)
    • Noyaux de cadre de Coureur améliorés (x2 pour chaque cadre, x12 au total)
    • Mods de puce d'arme améliorés (x4)
    • Armes : Magnum amélioré et Inflexible amélioré
  • Atteignez le niveau de Coureur 30 : Déverrouillez la cache d'arrivée de luxe (bleue)
    • Implants améliorés et de luxe (x3 de chaque, x6 au total)
    • Noyaux de cadre de Coureur améliorés et de luxe (x1 de chaque par cadre, x12 au total)
    • Mods de puce d'arme améliorés et de luxe (x2 de chaque, x4 au total)
    • Armes : Magnum de luxe et Fusil à canons multiples amélioré
    • Sac à dos : sac à dos basique de luxe
Miniature vidéo

Rendez-vous le 5 mars pour la sortie de Marathon sur PC, PS5 et Xbox Series, vendu pour la somme de 40 €. Il est possible de le précommander. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà avec une réduction sur :
  • PC
    • Édition Standard → 24,69 € au lieu de 40 €, soit 38 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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