ARC Raiders et THE FINALS auront le droit à des adaptations en films et séries

Les univers de THE FINALS et d'ARC Raiders s'apprêtent à conquérir Hollywood. Embark Studios et Nexon viennent de signer un accord majeur avec Chernin Entertainment pour décliner ces deux succès en films et séries, confirmant l'âge d'or des adaptations vidéoludiques.

Avec ARC Raiders et THE FINALS, Embark tient deux univers particulièrement riches et profonds, avec un potentiel certain. Ce n'est pas pas si surprenant que cela, après les nombreuses adaptations qui ont été annoncées ces dernières années, d'apprendre que le studio va lui aussi tenter d'adapter ses deux licences sur le grand et le petit écran.

Une bataille de studios pour deux licences lucratives

Le succès attire inévitablement les convoitises. Selon les informations partagées par Variety, de nombreuses sociétés de production se sont battues pour obtenir les droits d'adaptation des franchises développées par Embark Studios. C'est finalement Chernin Entertainment, la division cinématographique et télévisuelle de The North Road Company, qui a remporté la mise. Cette société n'en est pas à son coup d'essai et s'est récemment illustrée avec le film Backrooms, un véritable carton au box-office mondial, ou encore des séries prestigieuses pour Apple TV et Netflix.

Patrick Söderlund, président exécutif de Nexon et fondateur d'Embark Studios, voit ce partenariat comme une évolution logique pour ses licences phares.

L'accord de Nexon avec Chernin Entertainment est la prochaine grande étape pour faire d'ARC Raiders et de THE FINALS des expériences transmédias profondément intégrées qui récompensent la passion de notre communauté mondiale de joueurs.











Des univers taillés pour le grand spectacle

Il faut dire que le matériau d'origine se prête particulièrement bien à l'exercice de l'adaptation. Depuis son lancement en octobre 2025, ARC Raiders a séduit plus de 16 millions de joueurs à travers le monde. Il plonge les joueurs sur une Terre futuriste ravagée par une mystérieuse menace mécanique. Son atmosphère vibrante et son gameplay coopératif lui ont d'ailleurs valu de multiples récompenses prestigieuses aux Game Awards et aux BAFTA Games Awards.

De son côté, THE FINALS possède déjà son aspect télévisuel et a rassemblé plus de 30 millions de participants en l'espace de trois ans. Ce jeu de tir à la première personne gratuit prend la forme d'un jeu télévisé virtuel où les combattants s'affrontent dans des arènes destructibles inspirées de lieux réels comme Monaco ou Las Vegas. L'idée d'en faire une série ou un film semble presque couler de source tant le concept rappelle des œuvres cultes du cinéma d'action.









David Ready, président de la branche cinéma chez Chernin Entertainment, ne cache pas ses ambitions pour ces deux projets.

ARC Raiders et THE FINALS représentent exactement le genre d'opportunités vers lesquelles nous tendons : des propriétés intellectuelles mondiales ambitieuses avec le potentiel de devenir des franchises majeures au cinéma et à la télévision.

Les équipes créatives d'Embark Studios travailleront en étroite collaboration avec les producteurs hollywoodiens pour s'assurer que l'essence même de ces jeux soit respectée. Il faudra évidemment patienter quelque temps avant d'en savoir plus.