Batterie industrielle ARC Raiders : Le spot parfait pour en trouver une à chaque fois

Vous cherchez des batteries industrielles pour valider une quête ou une étape dans ARC Raiders ? Voici un lieu qui permet d'en récupérer une à chaque coup.
Dans ARC Raiders, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. Cela peut être ou valider une étape d'un projet, pour améliorer un établi ou simplement pour une quête. Quoi qu'il en soit, vous serez, forcément, amené à rechercher des batteries industrielles à un certain moment. Et si vous ne savez pas où vraiment chercher, nous expliquons comment en trouver et surtout un lieu qui vous permet de récupérer, à chaque coup, une batterie industrielle dans ARC Raiders.
Où trouver des batteries industrielles dans ARC Raiders
De manière générale, les batteries industrielles peuvent apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, comme n'importe quel objet (hors items liés aux ARCs) mais pour maximiser vos chances, vous devez vous rendre dans zones industrielles puisqu'il s'agit d'un item de ce type. C'est ici qu'ils ont le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones marquées par le tag « Industriel », celles marquées étant plus généreuses en loot rare (voir sur l'image ci-dessous).
Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Néanmoins, il existe une astuce pour augmenter vos chances et trouver vos batteries industrielles en très peu de temps, et même vous assurer d'en rapporter au moins par partie.
Le spot avec 100 % de spawn de batterie industrielle
Pour vous assurer d'avoir une batterie industrielle dans ARC Raiders, rendez-vous sur la carte Champ de bataille du Barrage, et allez tout au sud, dans le lieu nommé Dépôt de ferraille (voir image ci-dessous). Au sud de cette zone, proche d'un arbre, vous trouverez une voiture calcinée, sans toit. Ouvrez le capot, et récupérez votre batterie industrielle.
Nous avons tenté l'opération à plusieurs reprises, et à chaque fois, nous obtenions la batterie.
Ainsi, en vous pouvez facilement farmer les batteries industrielles en vous rendant dans cette zone. Bien évidemment, n'oubliez pas de la placer dans votre poche sécurisée, pour ne pas la perdre si vous n'arrivez pas à vous extraire.
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