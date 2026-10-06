À quelle heure sort la mise à jour Frozen Trail d'ARC Raiders ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 octobre 2026 à 15h08
ARC Raiders s'apprête à accueillir sa nouvelle mise à jour massive, Frozen Trails, la première depuis le mois d'avril, introduisant plusieurs nouveautés majeures dont une carte. Voici donc son heure de sortie pour ne rien louper.
À quelle heure sort la mise à jour Frozen Trail d'ARC Raiders ?

Alors qu'ARC Raiders va fêter son premier anniversaire à la fin du mois, la communauté est impatiente de découvrir la nouvelle mise à jour, Frozen Trail, le premier contenu majeur depuis le mois d'avril, puisque Embark a ensuite fait le choix de limiter les mises à jour mensuelles. Le but est maintenant d'offrir du contenu conséquent, mais plus rarement, que des mises à jour anecdotiques tous les mois. De fait, de nombreux joueurs se demandent à partir de quelle heure il sera possible de jouer à Frozen Trail dans ARC Raiders ce 8 octobre 2026.

Heure de sortie de la mise à jour Frozen Trail d'ARC Raiders

nouvelle-map-arc-raiders

Frozen Trail sera disponible le jeudi 8 octobre 2026, nous le savons depuis longtemps. Néanmoins, l'heure de sortie, elle, n'est pas réellement connue et de nombreux joueurs peuvent s'interroger, en sachant qu'il s'agit d'un rendez-vous important. La bonne nouvelle est que l'attente sera relativement courte, puisque Embark Studios devrait la déployer aux alentours de 10h30, heure de Paris.

Ainsi, nous devrions profiter de toutes les nouveautés dès le début de la journée, sans attendre de longues heures avant d'en profiter.

Rappel des nouveautés de Frozen Trail

carte-neige-arc-raiders

Parmi les nouveautés marquantes de cette mise à jour, nous retrouvons notamment :

  • Une nouvelle carte, Pendola Pass
  • Nouveaux ARCs
  • Nouveau Boss
  • Nouvelles armes
  • L'avant-post
  • Possibilité de modifier ses armes
  • Un mode photo
  • Un nouvel instrument avec l'harmonica
  • Fin du Raider Deck et ajout d'un Reward Pass

À lire également

ARC Raiders et THE FINALS auront le droit à des adaptations en films et séries

ARC Raiders et THE FINALS auront le droit à des adaptations en films et séries

Le rendez-vous est donc donné pour le 8 octobre pour les joueurs d'ARC Raiders, dans la matinée pour découvrir la très attendue mise à jour Frozen Trail. Cela permettra aux joueurs de revenir massivement sur le titre, d'autant plus qu'un week-end gratuit sera lancé dans la foulée. Enfin, un mode PvE sera également proposé aux joueurs en test dans quelques jours.

Chargement du sondage...

0 votant

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :

  • PC 
    • Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.

Miniature vidéo

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders et THE FINALS auront le droit à des adaptations en films et séries
ARC Raiders 06 octobre 2026

ARC Raiders et THE FINALS auront le droit à des adaptations en films et séries

Les univers de THE FINALS et d'ARC Raiders s'apprêtent à conquérir Hollywood. Embark Studios et Nexon viennent de signer un accord majeur avec Chernin Entertainment pour décliner ces deux succès en films et séries, confirmant l'âge d'or des adaptations vidéoludiques.
ARC Raiders s'offre un week-end gratuit, pour la sortie de sa mise à jour majeure
ARC Raiders 02 octobre 2026

ARC Raiders s'offre un week-end gratuit, pour la sortie de sa mise à jour majeure

Embark Studios offre une occasion en or aux joueurs curieux. ARC Raiders sera entièrement gratuit le temps d'un (très long) week-end, une période d'essai qui coïncide avec le lancement de sa plus grande mise à jour à ce jour, baptisée Frozen Trail.
ARC Raiders durcit encore le ton contre la triche
ARC Raiders 01 octobre 2026

ARC Raiders durcit encore le ton contre la triche

Embark continue ses efforts dans sa luttre conte la triche dans ARC Raiders. Avant le déploiement de sa mise à jour majeure, dans une semaine, les développeurs annoncent une politique de tolérance zéro. Fini les avertissements, les tricheurs s'exposent désormais à des bannissements définitifs et immédiats pour garantir des parties équitables.

commentaire (0)