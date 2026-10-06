À quelle heure sort la mise à jour Frozen Trail d'ARC Raiders ?

ARC Raiders s'apprête à accueillir sa nouvelle mise à jour massive, Frozen Trails, la première depuis le mois d'avril, introduisant plusieurs nouveautés majeures dont une carte. Voici donc son heure de sortie pour ne rien louper.

Alors qu'ARC Raiders va fêter son premier anniversaire à la fin du mois, la communauté est impatiente de découvrir la nouvelle mise à jour, Frozen Trail, le premier contenu majeur depuis le mois d'avril, puisque Embark a ensuite fait le choix de limiter les mises à jour mensuelles. Le but est maintenant d'offrir du contenu conséquent, mais plus rarement, que des mises à jour anecdotiques tous les mois. De fait, de nombreux joueurs se demandent à partir de quelle heure il sera possible de jouer à Frozen Trail dans ARC Raiders ce 8 octobre 2026.

Heure de sortie de la mise à jour Frozen Trail d'ARC Raiders

Frozen Trail sera disponible le jeudi 8 octobre 2026, nous le savons depuis longtemps. Néanmoins, l'heure de sortie, elle, n'est pas réellement connue et de nombreux joueurs peuvent s'interroger, en sachant qu'il s'agit d'un rendez-vous important. La bonne nouvelle est que l'attente sera relativement courte, puisque Embark Studios devrait la déployer aux alentours de 10h30, heure de Paris.

Ainsi, nous devrions profiter de toutes les nouveautés dès le début de la journée, sans attendre de longues heures avant d'en profiter.

Rappel des nouveautés de Frozen Trail

Parmi les nouveautés marquantes de cette mise à jour, nous retrouvons notamment :

Une nouvelle carte, Pendola Pass

Nouveaux ARCs

Nouveau Boss

Nouvelles armes

L'avant-post

Possibilité de modifier ses armes

Un mode photo

Un nouvel instrument avec l'harmonica

Fin du Raider Deck et ajout d'un Reward Pass

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Le rendez-vous est donc donné pour le 8 octobre pour les joueurs d'ARC Raiders, dans la matinée pour découvrir la très attendue mise à jour Frozen Trail. Cela permettra aux joueurs de revenir massivement sur le titre, d'autant plus qu'un week-end gratuit sera lancé dans la foulée. Enfin, un mode PvE sera également proposé aux joueurs en test dans quelques jours.

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