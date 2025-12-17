C'est Noël avant l'heure sur ARC Raiders : le taux de drop des schémas explose

La dernière mise à jour d'ARC Raiders, Cold Snap, devait simplement ajuster l'apparition des plans. Résultat ? Une véritable avalanche de butin rare s'abat sur les joueurs. Entre euphorie et crainte d'un correctif imminent, la communauté profite de ce qui ressemble à une générosité involontaire d'Embark Studios.
C'est une situation que tout joueur de looter-shooter rêve de connaître au moins une fois. Depuis le déploiement de la mise à jour Cold Snap ce 16 décembre, l'équilibre d'ARC Raiders semble avoir été complètement bouleversé
. Alors que le studio Embark cherchait à améliorer la disponibilité des plans dans certaines zones sous-représentées, le curseur semble avoir été poussé un peu trop loin. Depuis la mise à jour, le taux de drop a été considérablement augmenté.
Une abondance de butin sans précédent
Dans le patch notes officiel
, les développeurs précisaient vouloir étendre les lieux d'apparition des plans et déplacer le drop du plan Aphelion
de la Matriarche vers Stella Montis. Cependant, l'intention initiale s'est transformée en véritable ruée vers l'or. Dès les premières sorties hots de Sperenza après la mise à jour, il n'était pas rare de trouver deux à trois schémas par partie. Et ce sentiment s'est renforcé avec le témoignage de la communauté.
Un utilisateur rapporte sur Reddit
avoir sécurisé huit schémas en une seule session grâce à la condition de carte Grand Froid, qui augmente le butin. Cette générosité soudaine change radicalement la perspective de la prochaine Expédition, prévue pour le 22 décembre, rendant la récupération d'équipement beaucoup moins anxiogène pour la communauté.
Un correctif avant les fêtes ?
La question qui brûle toutes les lèvres est désormais de savoir si Embark Studios va intervenir. Bien que l'augmentation du taux d'apparition soit intentionnelle, son ampleur actuelle semble accidentelle
.
Est-ce que ce nouveau taux de drop est bien voulu ? Ou est-il si haut jusqu'au départ de l'Expédition, pour encourager les joueurs à la faire ? Réponse d'ici quelques jours, voire semaine, pour voir comment à évoluer l'apparition des schémas dans ARC Raiders.
En attendant, rappelons qu'un autre projet vous permet de récupérer de belles récompenses. Retrouvez toutes les ressources nécessaires pour terminer le Projet Flammes Vacillante
.
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