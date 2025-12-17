C'est Noël avant l'heure sur ARC Raiders : le taux de drop des schémas explose

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 décembre 2025 à 11h28
La dernière mise à jour d'ARC Raiders, Cold Snap, devait simplement ajuster l'apparition des plans. Résultat ? Une véritable avalanche de butin rare s'abat sur les joueurs. Entre euphorie et crainte d'un correctif imminent, la communauté profite de ce qui ressemble à une générosité involontaire d'Embark Studios.
C'est Noël avant l'heure sur ARC Raiders : le taux de drop des schémas explose
C'est une situation que tout joueur de looter-shooter rêve de connaître au moins une fois. Depuis le déploiement de la mise à jour Cold Snap ce 16 décembre, l'équilibre d'ARC Raiders semble avoir été complètement bouleversé. Alors que le studio Embark cherchait à améliorer la disponibilité des plans dans certaines zones sous-représentées, le curseur semble avoir été poussé un peu trop loin. Depuis la mise à jour, le taux de drop a été considérablement augmenté.

Une abondance de butin sans précédent

Dans le patch notes officiel, les développeurs précisaient vouloir étendre les lieux d'apparition des plans et déplacer le drop du plan Aphelion de la Matriarche vers Stella Montis. Cependant, l'intention initiale s'est transformée en véritable ruée vers l'or. Dès les premières sorties hots de Sperenza après la mise à jour, il n'était pas rare de trouver deux à trois schémas par partie. Et ce sentiment s'est renforcé avec le témoignage de la communauté.

drop-schema-augmente
Un utilisateur rapporte sur Reddit avoir sécurisé huit schémas en une seule session grâce à la condition de carte Grand Froid, qui augmente le butin. Cette générosité soudaine change radicalement la perspective de la prochaine Expédition, prévue pour le 22 décembre, rendant la récupération d'équipement beaucoup moins anxiogène pour la communauté.

Un correctif avant les fêtes ?

La question qui brûle toutes les lèvres est désormais de savoir si Embark Studios va intervenir. Bien que l'augmentation du taux d'apparition soit intentionnelle, son ampleur actuelle semble accidentelle

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Est-ce que ce nouveau taux de drop est bien voulu ? Ou est-il si haut jusqu'au départ de l'Expédition, pour encourager les joueurs à la faire ? Réponse d'ici quelques jours, voire semaine, pour voir comment à évoluer l'apparition des schémas dans ARC Raiders. 

Chargement du sondage...

0 votant

En attendant, rappelons qu'un autre projet vous permet de récupérer de belles récompenses. Retrouvez toutes les ressources nécessaires pour terminer le Projet Flammes Vacillante.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders s'offre un week-end gratuit, pour la sortie de sa mise à jour majeure
ARC Raiders 02 octobre 2026

ARC Raiders s'offre un week-end gratuit, pour la sortie de sa mise à jour majeure

Embark Studios offre une occasion en or aux joueurs curieux. ARC Raiders sera entièrement gratuit le temps d'un (très long) week-end, une période d'essai qui coïncide avec le lancement de sa plus grande mise à jour à ce jour, baptisée Frozen Trail.
ARC Raiders durcit encore le ton contre la triche
ARC Raiders 01 octobre 2026

ARC Raiders durcit encore le ton contre la triche

Embark continue ses efforts dans sa luttre conte la triche dans ARC Raiders. Avant le déploiement de sa mise à jour majeure, dans une semaine, les développeurs annoncent une politique de tolérance zéro. Fini les avertissements, les tricheurs s'exposent désormais à des bannissements définitifs et immédiats pour garantir des parties équitables.
Les équipes d'ARC Raiders n'étaient pas prêtes à affronter son succès
ARC Raiders 01 octobre 2026

Les équipes d'ARC Raiders n'étaient pas prêtes à affronter son succès

Aleksander Grøndal, producteur exécutif d'ARC Raiders, se confie sur les difficultés rencontrées par Embark Studios. Face à l'épuisement de ses équipes, le studio a pris une décision pour privilégier la santé des développeurs et la qualité du jeu.

commentaire (0)