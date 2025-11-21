ARC Raiders : Comment débloquer l'arme légendaire Aphelion et bien l'utiliser

L'Aphelion est une arme légendaire prisée des joueurs d'ARC Raiders. Nous vous expliquons comment maximiser vos chances d'obtenir un plan d'arme et l'utiliser.

Comment obtenir l'Aphelion dans ARC Raiders ?

Rendez-vous sur la carte Stella Montis.

Fouillez le plus de casiers, de caisses ou de conteneurs qui peuvent être ouverts.

Vous aurez une chance de droper le plan de l'Aphelion .

. Une fois le blueprint obtenu, exfiltrez-le en sécurité pour pouvoir l'apprendre et le consommer. Placez-le donc dans votre poche sécurisée.

Matériaux nécessaires pour crafter l'Aphelion

1 × Réacteur de Matriarche

3 × Pièces complexes d'arme

3 × Accélérateurs magnétiques

Faut-il farmer l'Aphelion ?











Nouvelle terreur énergétique d', l'est une carabine légendaire dévastatrice. C'est actuellement l'une des armes les plus convoitées d'ARC Raiders, aussi redoutable en PvE qu'en PvP. Voici un guide complet pour la débloquer, la crafter et l'utiliser efficacement sur le champ de bataille., il vous faudra récupérer son. S'il fallait auparavant combattre un boss, la Matriarche, pour obtenir le plan, les choses ont changé avec la mise à jour 1.7.0 qui a été publiée le 16 décembre 2025, pour rendre l'obtention du plan de l'Aphelion bien plus « facile ». Le taux d'apparition du plan d'arme a donc été considérablement augmenté, rendantplus accessible qu'auparavant, puisqu'il apparaît maintenant sur toute la carte Stella Montis. Mais l'obtenir ne sera pas une mince affaire.Voici les étapes pour obtenir le plan de l'Aphelion après les changements d'Embark Studios :Le craft de l'Aphelion n'est pas à la portée de tout le monde, puisqu'il nécessite un atelier d'armurier niveau 3 et plusieurs matériaux rares.C'est l'un des crafts les plus coûteux d'ARC Raiders, mais la puissance de cette arme justifie amplement l'investissement.L'Aphelion s'adresse aux joueurs patients et précis, capables d'alterner entre PvE et PvP sans changer d'arme. Elle excelle entre les mains de ceux qui privilégient la maîtrise du tir et le positionnement stratégique.Absolument oui.. Si elle n'est pas la plus puissante du jeu, elle combine un. Son seul défaut, une recharge lente, est largement compensé par sa stabilité et sa puissance de feu dévastatrice.Si elle est difficile à obtenir, la perdre lors d'une extraction le sera encore plus. C'est pourquoi il faudra l'utiliser avec intelligence, et pas forcément lors de chacune de vos sorties hors de Sperenza.