ARC Raiders : Patch notes du 18 décembre, découvrez tous les changements

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 décembre 2025 à 10h59
Quelques jours après la sortie de sa mise à jour majeure Cold Snap, Embark Studios publie un petit correctif pour résoudre des soucis mineurs qui pouvaient gâcher la vie des joueurs.
ARC Raiders : Patch notes du 18 décembre, découvrez tous les changements
Si ARC Raiders est un succès, et que la dernière mise à jour Cold Snap a permis de relancer l'intérêt, quelques soucis pouvaient rendre l'expérience moins sympathique. Embark, très réactif, revient déjà avec un correctif et corrige quelques soucis tout en ajustant le taux de drop des schémas, qui étaient trop présents d'après le studio. L'événement du Bunker Caché a également été réactivé, deux semaines après sa disparition.

Vous pouvez retrouver le patch notes d'ARC Raiders du 18 décembre, correspondant à la version 1.7.2 ci-dessous disponible sur toutes les plateformes.

Patch ARC Raiders du 18 décembre

  • Les taux de drop des schémas ont été légèrement réduits, mais restent globalement plus élevés qu'avant la mise à jour 1.7.0.
  • Le bunker caché a été réactivé.
  • Correction d'un problème où le fait de marteler la touche d'interaction avec une mauvaise connexion empêchait les joueurs d'effectuer l'action d'interaction.
  • Ajout des volumes manquants afin de s'assurer que les zones intérieures n'infligent pas de dégâts de froid pendant le Cold Snap.
  • Mise à jour de l'avertissement concernant les pilotes pour les GPU AMD.
  • Correction d'un problème qui empêchait la quête « Unexpected Initiative » de faire apparaître les objets de quête, rendant sa complétion impossible.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme où trouver des Baies-Bougies, ou encore où trouver une bobine de film.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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