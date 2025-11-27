ARC Raiders Bunker Caché : Comment le débloquer et l'ouvrir

ARC Raiders propose diverses conditions de cartes, proposant une expérience modifiée, souvent plus dure mais avec du loot plus intéressant. C'est le cas de Bunker Caché, qui peut être riche en récompenses.
Le mode Bunker Caché d'ARC Raiders est un événement temporaire
qui met vos talents de Raider à l'épreuve. L'objectif est d'activer quatre antennes disséminées sur la carte Port Spatial pour ouvrir l'accès à un bunker secret, rempli de terminaux et de butins exclusifs. Mais attention, les patrouilles de l'ARC et les autres joueurs ne vous faciliteront pas la tâche.
Comment lancer la mission du bunker caché dans ARC Raiders
Pour accéder à cet événement spécial, sélectionnez le mode Bunker Caché
directement sous la carte Port Spatial. Mais attention, ce mode n'est disponible que pour une heure et n'est pas toujours actif. Attention, avant de partir, pensez à emporter plusieurs tyroliennes
, car certaines antennes se trouvent sur les toits des bâtiments.
Emplacements des antennes du bunker caché
Quatre antennes doivent être activées pour ouvrir l'entrée du bunker. Leurs positions varient d'une partie à l'autre, mais elles apparaissent généralement à ces endroits :
- Le Bâtiment de départ (souvent recommandé de le faire en dernier).
- Le Site d'assemblage des fusées.
- La Tour de contrôle ou les tours Nord et Sud des tranchées.
- L'Entrepôt d'expédition ou le Centre de maintenance des véhicules.
Chaque antenne est généralement placée sur un toit, accessible via des escaliers ou des échelles, sauf dans de rares situations où vous aurez besoin d'une tyrolienne ou d'un mousqueton. Montez, interagissez avec le terminal et restez à proximité pour finaliser la connexion. Une fois connectée, interagissez de nouveau pour envoyer le signal de déverrouillage
. Préparez-vous à combattre, car une fois le signal envoyé, une horde d'ennemis de l'ARC apparaîtra.
Où trouver l'entrée du bunker caché
Une fois les quatre signaux envoyés, un message s'affichera à l'écran pour vous informer que le bunker est ouvert. Son entrée se trouve dans la zone sud-ouest proche des Conduites de carburant, au sud du Bâtiment de départ. Faites preuve de prudence : les alentours regorgent d'ennemis puissants, dont des Bastions
, Bombardiers
et Artificiers
. L'entrée au Bunker caché peut parfois être une rude épreuve.
Que faire à l'intérieur du bunker caché ?
Une fois à l'intérieur, explorez les couloirs pour repérer les terminaux de données
. Interagissez avec eux pour lancer un téléchargement et restez à proximité jusqu'à ce que la lumière passe au vert. Chaque téléchargement complété vous rapporte 500 XP
. Si vous vous éloignez pendant le transfert, celui-ci échouera, et la lumière passera au rouge, empêchant toute récupération de données.
En plus des terminaux, vous trouverez des caches d'armes
et des conteneurs de ressources à piller. Les téléchargements XP sont également considérés comme des indices potentiels d'un mystère encore non résolu
, selon certaines théories de la communauté.
Faites également attention, si les joueurs ont tendance à être pacifistes lors de l'exploration du bunker, certains n'hésiteront pas à tirer.
Enfin, notez que si le bunker caché n'est actuellement disponible que sur la carte Port Spatial d'ARC Raiders, il est possible qu'il arrive sur d'autres maps par la suite. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme notre tier list des meilleures armes
, mais aussi où trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis
.
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