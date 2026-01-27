ARC Raiders : La mise à jour 1.13.0, ajoutant un mode et plein de nouveautés, est disponible

ARC Raiders : Patch 1.39.0 du 28 juillet, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 28 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.39.0.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment connaître la valeur en pièces de sa réserve. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
Patch 27 janvier ARC Raiders
Quoi de neuf ?
- Solo vs Squads
- Solo vs Squads est une nouvelle option de matchmaking destinée à nos joueurs expérimentés et très compétents qui apprécient l'aspect PvP du jeu. Les Raiders en solo de niveau 40 et plus auront accès au bouton « Solo vs Squads » au-dessus du matchmaking afin de rejoindre la file Squads et d'affronter des escouades de Raiders. En activant cette option, les joueurs recevront un bonus de +20 % d'XP à la fin de la manche, aussi bien en cas d'extraction réussie que de défaite.
- Trophy Display
- Un nouveau projet à long terme qui demande aux joueurs de chasser des groupes d'ARC de plus en plus dangereux afin de soumettre leurs pièces contre des récompenses. Les Raiders pourront construire une nouvelle vitrine d'exposition en 5 étapes différentes (comme pour le projet Candleberry), et chaque niveau ajoutera un nouvel objet à la vitrine.
- Les récompenses pour chaque étape comprennent des plans ainsi que des Jetons Raider, et la complétion totale apporte également des récompenses supplémentaires, dont une emote Howl, une guitare et 300 000 Pièces. Il n'y a actuellement pas de date de fin fixe et ce projet ne sera pas impacté par les réinitialisations d'Expedition.
- Bird City
- Des nuées d'oiseaux ont investi Ville enfouie, construisant des nids dans les cheminées vides. Nous avons reçu des signalements indiquant qu'ils y stockeraient des bibelots brillants, alors pensez à les inspecter. Cette nouvelle condition permanente de carte s'appliquera uniquement à Ville enfouie et entrera et sortira de la rotation chaque semaine. Il y aura davantage de pièges à oiseaux et de tyroliennes sur la carte. Les Raiders peuvent s'attendre à plus de combats dans, sur ou autour des toits, avec davantage d'ARC volants et plus de joueurs à proximité.
- Nouveaux objets
- 2 nouveaux types d'Augments épiques
- 7 nouvelles quêtes
Temps forts du patch
- Parties ouvertes
- La possibilité de définir votre groupe comme ouvert afin que vos amis Embark et de la plateforme puissent vous rejoindre de manière fluide (même lorsque vous êtes en partie, ils pourront attendre dans le lobby pour rejoindre votre prochain match).
- Invitations d'équipe
- Ajout de la possibilité pour les membres de l'escouade d'inviter d'autres joueurs dans le groupe, et pas uniquement le chef de groupe.
- Corrections de succès.
- Correction de l'extraction du Seed Vault sur Stella Montis.
- Ajout d'une option de lissage de la souris.
- Reconfiguration des boutons de la manette.
Contenu et corrections de bugs
Succès
- Correction d'un problème empêchant le suivi de la progression du succès Enemy of my Enemy.
- Correction d'un problème empêchant le suivi correct du succès Hook, Line, and Sinker.
ARC
- Les déplacements des ARC à travers les obstacles ont été améliorés.
Bondisseur
- Le bondisseur est désormais plus efficace pour se déplacer lorsqu'il perd ses jambes.
Déquiqueteuse
- Les Déquiqueteuses morts sont désormais correctement indiqués comme récupérables lorsqu'ils sont signalés.
Mouchard
- Correction d'un problème où les Mouchards interrompaient l'appel d'ARC si les joueurs lançaient une grenade leurre pendant l'appel.
- Les Mouchard ne produisent plus de bruit après avoir été détruits.
Spotter
- Correction d'un problème où les Spotters suivaient les joueurs à l'intérieur des bâtiments et restaient bloqués.
Tique
- Lorsqu'un joueur est attrapé par une Tique, il dispose désormais d'un court laps de temps pour effectuer une roulade d'esquive afin de s'en débarrasser.
Audio
- Correction d'un problème où certaines emotes n'avaient pas de lignes vocales dans la boutique et l'aperçu de personnalisation.
- Correction de coupures du chat vocal dans certains cas.
- Amélioration de la connexion du chat vocal.
Cartes
- Général
- Les types de conteneurs pouvant faire apparaître des plans spécifiques à des conditions ont été réduits durant les événements Tempête électromagnétique, Bunker caché et Porte verrouillée.
- Augmentation des chances de trouver des armes de rang supérieur dans les caisses d'armes.
- Légère réduction des chances de trouver les pièces uniques de la Matriarche et de la Reine dans leurs armures afin de rendre leur obtention un peu plus difficile sans les détruire complètement.
- Correction de plusieurs conteneurs sur toutes les cartes qui n'étaient pas interactifs.
- Correction d'un bug de timing de trappe de raider et d'un blocage de caméra lorsque l'interaction échouait.
- Champ de bataille du barrage
- Ajustement de certaines falaises autour de la tour de l'avant-poste raider sur le Barrage, où les joueurs avaient tendance à rester bloqués.
- Ajustement des collisions du puits d'ascenseur afin d'empêcher les joueurs de rester bloqués dans la tour de contrôle du Barrage.
- Correction de problèmes de collision à l'intérieur de la Pattern House.
- Correction d'un problème permettant aux joueurs d'atteindre un emplacement non prévu dans la station de traitement de l'eau.
- Ville enfouie
- Suppression d'un mur invisible dans une alcôve sous l'autoroute.
- Suppression de l'énigme musicale de Buried City, la guitare est désormais achetable chez Shani.
- Port Spatial
- Correction d'un problème où des rochers et de l'herbe flottaient dans les airs.
- Ajustement de l'emplacement d'apparition des ARC durant l'événement Bunker caché sur les antennes du bunker afin d'éviter qu'ils n'apparaissent directement dessus.
- Stella Montis
- Correction du bug d'extraction du Coffre de graines sur Stella Montis qui permettait aux joueurs de rester dans la zone d'extraction après sa fermeture.
- Mise à jour de l'éclairage en Raid Nocturne avec la majorité des lampes éteintes.
- Correction de 40 emplacements sur Stella Montis où les joueurs restaient fréquemment bloqués.
- Correction d'un problème où le Bastion de Stella Montis pouvait apparaître hors des limites et attaquer les joueurs à travers les murs.
Divers
- Diverses corrections de crashs.
- Ajout d'une option de lissage de la souris.
- Ajout d'une option de délai de matchmaking pour limiter le stream sniping.
- Correction d'un problème permettant aux joueurs de jouer de la guitare tout en utilisant une tyrolienne.
- Uniformisation de l'assistance à la visée entre différents framerates.
- Correction de problèmes où certaines entrées n'étaient pas toujours prises en compte au-delà de 30 FPS.
- Correction d'un problème où une des variantes de casque du set Marco apparaissait incorrectement en jeu.
- Correction de certains bibelots qui ne pouvaient pas être placés dans les emplacements de bibelots.
- Correction de divers problèmes de clipping.
- Correction d'un problème provoquant parfois l'affichage de l'effet visuel de flare solaire même lorsque le soleil était derrière des nuages épais.
- Correction d'un problème où l'entrée de codex sélectionnée n'était pas toujours visible.
- Les caisses de feux d'artifice se déclencheront désormais aléatoirement après que le Raider qui les a déployées a été mis hors de combat.
- Correction de certains paramètres graphiques qui se réinitialisaient par défaut lors du redémarrage du jeu sur PS5.
- Amélioration de l'éclairage sur diverses cartes.
Déplacements
- Correction d'un problème où les commandes de déplacement du joueur devenaient temporairement non réactives après des problèmes de connexion réseau.
- Correction d'un problème où les joueurs tombaient d'une échelle en tentant de descendre peu après être arrivés en haut.
- Correction d'un problème où les joueurs sautaient automatiquement d'une échelle en y entrant accroupis.
Interface
- Ajout d'un nouvel onglet dans le menu des options permettant la reconfiguration libre de la plupart des boutons de la manette.
- Correction de l'affichage des actions de déclenchement VOIP lors de l'utilisation d'une manette sur PC, avec une formulation améliorée pour rendre le mode VOIP actuel (appuyer pour parler ou bascule) plus clair.
- Correction d'un problème où l'interface affichait parfois une valeur d'inventaire trop basse lors de l'inscription à une Expedition.
- Correction d'un problème où les armes placées dans les emplacements de réserve fournis par l'Expedition n'apparaissaient pas dans l'écran d'amélioration des armes.
- Correction d'un problème où les quantités d'objets ne s'affichaient pas pour les objets non empilables dans les récompenses de dons de projets et de défis.
- Ajout de l'option « open party » afin que les amis Embark et de la plateforme puissent rejoindre facilement (même en cours de partie, ils pourront attendre dans le lobby et rejoindre le match suivant).
- Ajout de la possibilité pour les membres de l'escouade d'inviter d'autres joueurs dans le groupe, et pas uniquement le chef de groupe.
- Un nouvel affichage apparaîtra lorsqu'un ami rejoint le groupe d'un joueur se trouvant à la surface.
- Pour les utilisateurs ayant lié Discord, il est désormais possible d'inviter des amis Discord à jouer, ou de permettre à des amis Discord de vous rejoindre directement si l'option open party est activée.
Utilitaires
- Correction de l'ancrage des tyroliennes afin que leur position se mette correctement à jour sur une plateforme en mouvement.
- Le changement d'augments dans l'équipement organise désormais mieux les objets excédentaires dans la réserve.
- Correction d'un problème où deux joueurs utilisant un défibrillateur en même temps relevaient un joueur à terre avec tous ses PV.
Quêtes
- Ajout d'interactions supplémentaires à l'objectif final de la quête « Groundbreaking ».
Anti-triche
- Un système de bannissement progressif en trois avertissements est en cours de mise en place. Les bannissements progresseront de 30 jours à 60 jours, puis à un bannissement permanent pour les récidivistes.
Problèmes connus
- L'option de matchmaking « Solo vs Squads » ne dispose actuellement pas de fenêtre contextuelle lorsqu'elle devient disponible pour les joueurs atteignant ou dépassant le niveau 40.
- Les cosmétiques obtenables via les Jetons Raiders et non encore achetés peuvent être absents du menu de personnalisation.
- Une des variantes de casque du set Marco peut apparaître incorrectement en aperçu et dans le menu, mais s'affichera correctement en jeu.
- Les joueurs peuvent occasionnellement ne pas recevoir un point de compétence comme indiqué sur l'écran de résultats. Un redémarrage ou le fait de jouer une autre partie corrige le problème.
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