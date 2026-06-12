ARC Raiders continue d'être délaissé par les joueurs

Considéré comme l'un des meilleurs jeux multijoueur sortis ces derniers mois, ARC Raiders traverse une crise sans précédent. Après des débuts spectaculaires réunissant des centaines de milliers de joueurs, le titre voit sa communauté fondre drastiquement.

Lors de son lancement, ARC Raiders a su s'imposer avec une force de frappe impressionnante, atteignant très vite 482 000 joueurs simultanés, uniquement sur Steam. À la fin de l'année 2025, il dominait largement le monde vidéoludique, devenant même une tendance pour beaucoup. Toutefois, et en dépit des dernières mises à jour du studio, le shooter d'extraction a perdu une grande part de son intérêt. Il a même vu sa base de joueurs être divisée par deux en juin.

Une hémorragie qui ne semble pas s'arrêter

Il y a seulement deux mois, les signaux d'alerte clignotaient déjà. ARC Raiders peinait à franchir la barre des 150 000 joueurs actifs, à peine six mois après son lancement initial. Bien qu'une baisse de fréquentation soit un phénomène tout à fait naturel pour un jeu fonctionnant sur le modèle du service continu, perdre autant d'utilisateurs en si peu de temps n'est jamais un indicateur rassurant pour les développeurs et les investisseurs.

Depuis cette période, la situation ne s'est malheureusement pas améliorée. Si le titre semblait avoir trouvé un certain équilibre autour des 90 000 joueurs tout au long du mois de mai, porté notamment par l'arrivée du contenu Riven Tides, cette accalmie fut de très courte durée. À l'heure actuelle, le jeu a encore perdu 50 % de sa base de joueurs restante sur PC. Le pic de ces dernières 24 heures n'est « que » de 47 845 utilisateurs sur Steam (via SteamDB), la statistique la plus faible jamais enregistrée pour ARC Raiders.

Des serveurs de plus en plus vides

Pour noircir encore un peu plus le tableau, cette tendance à la baisse ne montre aucun signe de ralentissement. Au moment de rédiger ces lignes, à peine plus de 30 000 personnes sont connectées en jeu. La chute libre continue, et la communauté commence à exprimer ouvertement sa frustration sur les différents réseaux sociaux.

En parcourant notamment Reddit, la racine du problème saute aux yeux. Les joueurs dénoncent de manière unanime un manque flagrant de nouveautés. Les retours évoquent une lassitude générale, une absence d'objectifs à long terme et un calendrier d'événements jugé particulièrement décevant, alors que la prochaine grande mise à jour, qui doit introduire une nouvelle carte, n'arrivera qu'en octobre. Embark n'a, d'ailleurs, toujours pas partager de nouvelle feuille de route, laissant de nombreux joueurs dans l'expectative.











Le studio de développement va devoir trouver des solutions d'urgence pour colmater les brèches. Sans une réaction rapide et une communication transparente pour rassurer les derniers irréductibles, ARC Raiders pourrait petit à petit rentrer dans le rang.