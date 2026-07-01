ARC Raiders déploie totalement le système anti-triche Denuvo pour protéger vos parties

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 juillet 2026 à 16h21
Embark Studios durcit le ton face aux tricheurs sur ARC Raiders. Le déploiement du système anti-triche Denuvo est désormais terminé, mais le studio suédois promet que ce n'est que le début d'une vaste campagne pour garantir des parties équitables à sa large communauté.
ARC Raiders déploie totalement le système anti-triche Denuvo pour protéger vos parties

La présence de tricheurs est un fléau absolu dans n'importe quel jeu vidéo multijoueur, mais elle prend une dimension particulièrement frustrante et dévastatrice dans une expérience comme ARC Raiders. Se faire tuer par un tricheur en ayant un équipement de haut niveau peut être très frustrant, même si une fonctionnalité permet de récupérer son stuff dans le cas où l'utilisateur a été banni. Conscient de ce problème, Embark Studios a décidé de prendre les choses en main de manière radicale pour protéger ses fidèles utilisateurs.

Le déploiement de Denuvo Anti-Cheat enfin achevé

Les équipes de développement viennent officiellement de confirmer la fin du déploiement du célèbre système Denuvo Anti-Cheat sur l'ensemble de leurs serveurs, plusieurs semaines après avoir commencé à l'intégré dans ARC Raiders. Cette mesure technique forte vise à assainir durablement l'environnement de jeu et à protéger une base de joueurs particulièrement large, qui a déjà accumulé un temps de jeu impressionnant depuis la sortie initiale. 

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Le studio suédois reste d'ailleurs en alerte maximale pour surveiller l'apparition de potentiels bugs ou de problèmes de stabilité liés à cette intégration complexe. L'objectif est évidemment de garantir la meilleure expérience possible pour tout le monde, sans jamais compromettre les performances globales du titre.

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Une stratégie globale contre les comportements toxiques

Embark Studios ne compte absolument pas s'arrêter en si bon chemin après cette première victoire technique. Les développeurs finalisent actuellement la conception de nouveaux outils internes permettant de détecter les logiciels de triche le plus tôt possible lors des sessions de jeu. Ils travaillent également sur des méthodes de bannissement beaucoup plus strictes pour empêcher les récidivistes de revenir nuire sur les serveurs, tout en s'assurant scrupuleusement de minimiser les faux positifs qui pourraient pénaliser injustement des joueurs totalement innocents. L'équipe a d'ailleurs tenu à adresser un message direct pour rassurer sa communauté à ce sujet précis.

Nous travaillons sur une mise à jour plus détaillée concernant nos efforts pour le jeu équitable, que nous partagerons dès qu'elle sera prête.

Rappelons que le mois dernier, Embark Studios a annoncé que la prochaine carte n'arrivera pas avant le mois d'octobre, réduisant également le nombre de mises à jour majeures, pour se concentrer sur le contenu, et l'amélioration générale d'ARC Raiders.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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