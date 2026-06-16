ARC Raiders : Patch 1.33.0, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible, en ce 16 juin 2026, pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez tous les changements, les nouveautés, et donc le patch notes.
En ce mardi 16 juin 2026, Embark Studios vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour, soit la 1.33.0, pour les joueurs et les joueuses évoluant sur ARC Raiders. Ce nouveau patch corrige quelques problèmes connus par la communauté, mais apporte également plusieurs nouveautés ainsi que des améliorations.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour 1.33.0 d'ARC Raiders.
Patch notes de la mise à jour 1.33.0 d'ARC Raiders
Quoi de neuf ?
- Événement Forgotten Relics :
- Les Raiders peuvent débloquer des récompenses en accumulant des Merits, automatiquement convertis à partir de l'XP gagnée en jouant sur n'importe quelle carte. Ces Merits servent à débloquer une large gamme de récompenses, incluant des objets de gameplay, des armes et des Raider Tokens.
- Des Merits supplémentaires peuvent être obtenus en recherchant des reliques disséminées dans le monde, cachées dans des conteneurs comme des casiers, tiroirs et caisses. Chaque relique possède une valeur de Merit différente selon sa rareté, et pour les récupérer, les joueurs doivent réussir à extraire avec la relique en leur possession.
- La progression dans l'événement permet également de débloquer la tenue Saltwalker Outfit, ses options de personnalisation, ainsi que d'autres récompenses. Les Merits obtenus via Forgotten Relics contribuent aussi à la progression du projet Converging Paths.
- Projet Converging Paths :
- Le projet se déroulera du 16 juin au 27 juillet et demande aux Raiders d'assurer le passage sécurisé des nomades, de collecter des fournitures essentielles et de récupérer des reliques oubliées dans le Topside.
- Chaque étape complétée fait progresser une Display Case qui expose les reliques découvertes au fil de la progression. Les joueurs qui termineront le projet débloqueront la variante rouge et noire du Saltwalker Outfit, un charme de sac à dos Sextant, ainsi que des Raider Tokens, portant le total de récompenses saisonnières à 300.
- Plus de Free Loadout – Night Raid & Close Scrutiny :
- Les free loadouts sont désactivés pour les modes Night Raid et Close Scrutiny afin d'augmenter le niveau de risque et encourager des décisions plus engageantes en lien avec les meilleures zones de loot.
- Ce changement est temporaire et sera testé pendant trois semaines. Il pourrait être étendu à d'autres conditions de carte en fonction des retours joueurs et de son impact global.
- The Reaver Set Bundle :
- Ajout du pack The Reaver Set Bundle.
Points forts de la mise à jour
- Correction de comportements inattendus lors de la visée en « aiming down sights », affectant la précision avec certaines armes.
- Les joueurs ne tomberont plus occasionnellement à travers la carte en marchant sur les éléments Fireballs et Pop parts.
- Les joueurs mis K.O. n'empêchent plus les Barricades de continuer à s'étendre après leur déploiement.
- Le Rocketeer drop désormais des Launcher Ammo au lieu de Heavy Ammo.
- Les offres disponibles d'Ermal affichent désormais correctement les tailles de pile, comme « Raider Tokens x25 ».
- Les annonces se déclenchent désormais correctement lors des appels d'extraction.
- Correction du manque de son lors du démontage des Barricade Kits.
Corrections de contenu et de bugs
Général
- Correction de comportements inattendus lors de la visée « aiming down sights », impactant la précision de certaines armes.
- Les joueurs ne tomberont plus occasionnellement à travers la carte en marchant sur les éléments Fireballs et Pop parts.
- Correction d'un bug où les objectifs de quête pouvaient parfois s'activer dans le mauvais ordre, affichant des étapes trop tôt.
- Correction du tracking des dégâts en expéditions : les dégâts infligés par les membres du squad ne sont désormais plus comptabilisés.
Animation
- Correction d'un cas où le Raider pouvait brièvement passer en T-pose en reculant juste après un sprint + dodge roll.
- Correction d'un problème où les armes longues pouvaient se détacher et apparaître derrière le joueur après un vault ; les animations d'équipement et de déséquipement fonctionnent désormais correctement.
- La tenue Sandveil ne s'étire plus de manière anormale autour du cou et des épaules.
ARC
- Le Rocketeer drop désormais des Launcher Ammo au lieu de Heavy Ammo.
- Correction d'un problème où le Firefly pouvait parfois lâcher une grenade incendiaire sans être détruit.
- Les ennemis Queen et Matriarch peuvent désormais correctement poser leurs pieds sur des terrains variés et rester stables même sur des surfaces mobiles.
Audio
- Les annonces d'extraction se déclenchent désormais correctement.
- Correction du manque de son lors du démontage des Barricade Kit.
- Amélioration des sons des Raider Caches pour les rendre plus faciles à localiser.
- Ajustement des volumes de pas (immobile, marche, accroupi, course, sprint) et augmentation du son de glissade sur métal pour une meilleure lisibilité audio.
Cartes
- Les joueurs ne peuvent plus tomber à travers la carte près du mur du bâtiment Pilgrim's Peak.
Social
- L'ajout d'amis en dehors du jeu met désormais correctement à jour leur présence en jeu s'ils possèdent le titre.
Interface utilisateur
- Les offres d'Ermal affichent désormais correctement les tailles de pile, comme « Raider Tokens x25 ».
- Ajout de raccourcis dans le menu inventaire : Sell, Recycle, Repair (gamepad only), Salvage, Drop.
- Correction d'un bug où l'option Upgrade pouvait ouvrir la mauvaise arme dans les gros inventaires.
- Correction du compteur de dégâts en expédition qui n'affichait pas correctement les valeurs élevées.
- Mise à jour de l'alerte Free Loadout pour mieux gérer les stacks lors du calcul d'espace d'inventaire.
- Correction d'un bug empêchant la fusion des stacks dans le stash lorsque les objets débordaient.
- Le loadout actuel n'est plus effacé lors de la sélection du Free Loadout avant une partie.
- L'écran d'inventaire affiche désormais correctement le Free Loadout lors de la préparation d'une partie.
- Correction de jitter sur les barres de vie et d'armure lors des soins.
- Ouverture du menu console sur PS5/Xbox pendant le matchmaking ne l'annule plus.
- Les compteurs de Map Conditions n'apparaissent désormais que 60 minutes avant leur activation.
Utilitaire
- Les joueurs mis K.O. n'empêchent plus les Barricade Kits de s'étendre après déploiement.
- Correction d'un bug où le nuage de soin du Tactical Mk.3 Healing augment pouvait réanimer des joueurs DBNO.
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