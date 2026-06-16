ARC Raiders : Patch 1.33.0, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible, en ce 16 juin 2026, pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez tous les changements, les nouveautés, et donc le patch notes.

En ce mardi 16 juin 2026, Embark Studios vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour, soit la 1.33.0, pour les joueurs et les joueuses évoluant sur ARC Raiders. Ce nouveau patch corrige quelques problèmes connus par la communauté, mais apporte également plusieurs nouveautés ainsi que des améliorations.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour 1.33.0 d'ARC Raiders.