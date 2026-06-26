ARC Raiders bouleverse totalement le système de récompenses de sa prochaine expédition

Pour sa quatrième expédition, ARC Raiders repense entièrement son système de récompenses. Fini les points de compétence, place aux plans de fabrication et aux jetons premium. Une refonte pensée pour aider les nouveaux venus, mais qui suscite déjà de vives réactions au sein de la communauté des joueurs vétérans.

ARC Raiders s'apprête à lancer (déjà) sa quatrième expédition le 7 juillet prochain, et le studio de développement Embark a décidé de bousculer les habitudes de sa communauté de manière assez radicale. Afin de rendre l'expérience globale beaucoup plus accessible aux nouveaux venus qui découvrent tout juste cet univers impitoyable, les créateurs suppriment purement et simplement les points de compétence en guise de récompense de fin de cycle. Une décision forte qui vise principalement à réduire l'écart de puissance grandissant entre les vétérans chevronnés et les débutants, mais qui n'est pas sans créer quelques remous bien visibles chez les joueurs les plus assidus.

Une refonte totale des récompenses d'expédition

Jusqu'à présent, terminer le projet d'une expédition permettait d'accumuler des points de compétence supplémentaires, jusqu'à cinq, offrant ainsi un avantage considérable lors de la réinitialisation de la progression. Si cette mécanique récompensait la fidélité, elle créait un fossé insurmontable pour les nouveaux arrivants, contraints de rattraper un retard massif dès leurs premières parties. Pour pallier ce problème, Embark introduit un nouveau système de récompenses.

Concrètement, les joueurs devront toujours infliger des dégâts pour débloquer des paliers de récompenses. Le premier palier s'atteint à 5 000 points de dégâts, tandis que le cinquième et dernier exige 100 000 points. À chaque étape franchie, les participants recevront un plan de fabrication aléatoire tiré d'une liste d'objets de haut niveau. Ces plans seront temporaires et disparaîtront lors de l'expédition suivante. En revanche, la récompense permanente prendra la forme de 150 jetons Raider par palier, soit un total de 750 jetons permettant d'acquérir des éléments cosmétiques dans la boutique du jeu.

L'équilibre délicat entre vétérans et nouveaux joueurs

Le studio souhaite donc assouplir la rudesse des réinitialisations de serveurs tout en maintenant un objectif à atteindre. Les développeurs se sont d'ailleurs exprimés sur cette transition délicate.

Nous comprenons la frustration des nouveaux joueurs qui commencent tout juste leurs expéditions. Nous devons trouver le bon équilibre pour récompenser nos joueurs vétérans, tout en offrant aux nouveaux des moyens justes et amusants de rattraper leur retard sans avoir l'impression d'être toujours à la traîne. C'est un effort continu et nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus de choses à partager.

Malgré ces bonnes intentions, la réception de cette annonce reste mitigée du côté des joueurs de la première heure. Sur les réseaux sociaux, beaucoup soulignent que l'absence de progression liée aux compétences retire un enjeu majeur à la boucle de gameplay. D'autant plus que les plans de fabrication sont temporaires et que les jetons ne permettent que d'acheter des cosmétiques.











Un pari risqué pour Embark

En remplaçant un avantage de gameplay direct par des éléments cosmétiques et des facilités temporaires d'artisanat, ARC Raiders prend le risque de lisser son expérience au détriment de la fidélisation à long terme. La mise à jour du 7 juillet fera donc office de test grandeur nature pour ce nouveau modèle économique et de progression. Reste à savoir si les ajustements futurs promis par le studio parviendront à réconcilier les deux franges de sa base de joueurs, tout en préservant l'essence compétitive qui fait le sel du titre.

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ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Un mode 100 % PvE, ou presque, pourrait arriver, et est actuellement en test en Chine. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :