ARC Raiders : Comment résoudre l'énigme des boutons et avoir la guitare sur Ville Enfouie ?

Découvrez tous les boutons et surtout comment résoudre l'énigme cachée sur Ville Enfouie pour débloquer la guitare dans ARC Raiders.

Comment résoudre l'énigme des boutons de Ville Enfouie ?

Emplacement de tous les boutons

Bouton 1

Bouton 2

Bouton 3

Bouton 4

Bouton 5

Bouton 6

Bouton 7

Bouton 8





Bouton 9

Bouton 10

Bouton 11

Bouton 12

Bouton 13

Bouton 14

Bouton 15

En plus de proposer un contenu massif, Embark Studios propose maintenant à ses joueurs une énigme cachée pour tenter de récupérer un objet dans. Tout cela passe par, que vous avez, d'ailleurs, peut-être croisé par pu hasard au cours de l'une de vos parties.Que ce soit pour comprendre, vous êtes au bon endroit.Avant toute chose, il faut savoir que, dans un ordre bien précis, situés aux quatre coins de la carte, ce qui demandera de courir, beaucoup courir. Autre point très important, si vous, ou un autre joueur, appuyez sur un bouton alors que ce ne devait pas être à lui d'être activé, l'énigme est automatiquement réinitialisée. Il faudra donc tout recommencer.Pour faire court,avec l'ordre à respecter. Vous retrouver ensuite une capture d'écran avec une petite description des lieux pour vous repérer plus facilement.Il se trouve dans un bâtiment situé à Vielle ville, à l'étage derrière un fauteuil.Direction la Galleria et son sous-sol. Prenez la tyrolienne, et allez dans la petite pièce sur votre gauche. Le bouton se trouve entre deux étagères métalliques.Se trouve dans un bâtiment à l'ouest, sur le toit. Utilisez l'échelle pour y monter.Se trouve à l'intérieur du kiosque présent dans la zone. Attention, un Bombardier est souvent présent dans les parages.Allez au dernier étage dans le bâtiment présent au sud. Le bouton se trouvera sur le sol, derrière un canapé.Le bouton est posé sur la corniche, du côté du métro.Montez dans le bus, le bouton est présent à côté d'un siège recouvert d'une couverture.Dans ce bâtiment, il faut chercher la chambre. Le bouton est caché derrière un lit, posé au sol.Ici il faudra chercher une caisse en fer, qui cache le bouton.Ne partez pas vadrouiller dans tout l'Hôpital, le bouton se trouve tout simplement sous le premier escalier, entre plusieurs panneaux jaunes.Prenez la tyrolienne pour atteindre le dessous du pont écroulé, et allez dans le coin à l'extrême droite (côté sud-est environ)Se trouve tout simplement sur un toit à moitié enseveli.Allez sous les combles, au dernier étage, en utilisant la tyrolienne.Dans le coin d'un bâtiment ouvert.Le dernier bouton se trouve au pied des escaliers du bâtiment concerné (non loin du métro). Lorsque vous aurez appuyé dessus, si vous l'avez fait dans l'ordre et que personne n'est venu casser la chaîne, la porte en face de vous s'ouvrira, et vous pourrez, entre autres, récupérer une guitare.