ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 7 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.36.0.

Embark Studios vient de déployer une nouvelle mise à jour pour les joueurs d'ARC Raiders. Celle-ci corrige essentiellement quelques problèmes, mais revoit aussi certains points importants. Nous apprenons notamment que l'une des fonctionnalités les plus demandées au niveau du matchmaking a été introduite, tandis qu'un nouveau crossover avec THE FINALS est lancé. Les équipes travaillent toujours pour corriger les glitchs de duplication, qui ont bien diminué, tandis que la sécurité pour limiter la triche avance également.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.36.0 d'ARC Raiders ci-dessous, traduite en français.

Patch notes 1.36.0 d'ARC Raiders Quoi de neuf ? Expédition 4 : Tenue Zenith

Saison 5 des Épreuves : Tenue Scorta

Matchmaking Solo, Duo et Trio

Crossover entre ARC Raiders et THE FINALS

Mise à jour de la boutique : L'ensemble The Triumph

Refonte de la boutique Matchmaking Solo, Duo et Trio Suite à vos retours sur le sondage sur le matchmaking publié en mai, nous avons implémenté l'une des fonctionnalités de matchmaking les plus demandées : Nous suivons désormais votre style de jeu séparément pour les rounds en Solo, Duo et Trio, et nous vous faisons correspondre en conséquence. Disons que vous êtes un joueur solo amical, mais que vos deux équipiers veulent toujours dominer en PvP en trio. Avant, le fait d'être amical en solo pouvait vous pousser dans des rounds en trio plus coopératifs, et jouer de manière axée sur le PvP en trio pouvait vous pousser dans des rounds solo plus axés sur le PvP ; changer la taille de l'escouade signifiait donc que le matchmaking mettait un peu de temps à s'ajuster. Maintenant, il n'y a plus de chevauchement. Vous pourrez passer de quêtes amicales et de cueillette de plantes dans les rounds Solo à des parties de Trio PvP pleines d'adrénaline, simplement en changeant la taille de votre escouade. Il en va de même pour le Duo : les trois sont suivis de manière indépendante. Corrections de bugs et mises à jour de contenu ARC Augmentation significative de la valeur du butin lâché par les Turbines ARC. Note des développeurs : Nous avons entendu vos retours disant que le butin de la Turbine ARC était trop faible par rapport à l'effort important requis pour en abattre une, et nous sommes d'accord. C'est pourquoi nous avons décidé d'augmenter considérablement la quantité de butin de la Turbine ARC. Bonne chasse !

Correction d'un problème où la Turbine ARC disparaissait parfois juste après son apparition.

Le recul causé par les écrasements de la Reine et de la Matriarche ne passera plus à travers les murs. Cosmétiques Correction d'un problème de chevauchement visuel pour la tenue Marco.

Correction d'un problème où l'ensemble Bog Walker manquante de nouvelles variantes de couleurs. Au cours des prochains jours, nous procéderons à des remboursements pour ceux d'entre vous qui ont payé des jetons de Raider supplémentaires pour débloquer les nouvelles couleurs. Cela devrait être un processus automatisé et ne nécessite aucune action de votre part.

Objets Les armes lâchées au sol affichent désormais leurs modules installés.

Les pièces de Turbine ARC ne seront plus lâchées par les Courriers.

Les objets de plus grande valeur apparaîtront désormais sur l'étagère dans le repaire des Raiders, même si vous possédez de grandes piles d'objets de moindre valeur qui représentent une valeur totale plus élevée que l'objet individuel. Cartes Correction de divers endroits où les joueurs pouvaient rester bloqués ou traverser le terrain.

Correction de plusieurs emplacements où les joueurs tombaient à travers le terrain sur le Barrage à proximité des bunkers d'apparition. Quêtes Correction d'un problème où l'onglet des quêtes pouvait revenir en boucle sur l'écran 'Terminé' après avoir récupéré une récompense et appuyé sur ÉCHAP, empêchant la sélection d'une nouvelle quête. Social La roue des emotes met désormais à jour sa disponibilité lorsqu'elle est ouverte, ce qui permet de savoir plus clairement quand une emote peut être utilisée. Interface utilisateur Correction de quelques problèmes de localisation en allemand.

Amélioration de la section des récompenses de nourriture dans le Scrappy Nest en supprimant la case vide de remplacement et en clarifiant les messages lorsqu'aucune récompense n'est disponible ou qu'elles sont toujours en attente.

Correction d'un problème où l'option de visibilité de l'affichage tête haute n'était pas appliquée correctement au début du round.

Correction d'un problème où l'option Afficher/Masquer la bulle d'aide avec une manette dans le journal de bord cessait de fonctionner après avoir réduit et développé une entrée de quête.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :