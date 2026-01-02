ARC Raiders, Kingdom Come: Deliverance 2 et Silksong parmi les plus gros succès Steam en 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 janvier 2026 à 15h20
Comme chaque année, Valve partage son « Best of », cette fois dédié aux jeux qui ont marqué l'année 2025, que ce soit en termes de ventes ou de joueurs. Sans surprise, ARC Raiders est présent dans toutes les catégories.
ARC Raiders, Kingdom Come: Deliverance 2 et Silksong parmi les plus gros succès Steam en 2025
Comme à l'accoutumée, Valve a dévoilé quelques informations sur l'année qui vient de s'écouler, soit 2025. Meilleures ventes, meilleures nouveautés, jeux les plus joués, de nombreuses catégories ont été partagées. Celles-ci permettent d'avoir un aperçu assez fidèle des titres qui ont connu le succès en 2025 et qui nous ont accompagnés ces derniers mois.

Ainsi, comme vous pouvez le constater grâce aux classements détaillés dans ce qui suit, ARC Raiders a, sans surprise, su tirer son épingle du jeu, tout comme un certain Clair Obscur: Expedition 33. Rappelons, à ce sujet, qu'il a été élu « Jeu de l'année » lors de la cérémonie des Game Awards 2025. Évidemment, d'autres titres ont marqué l'année 2023, notamment Kingdom Come: Deliverance 2, Borderlands 4 ou encore les jeux indépendants tels que PEAK et R.E.P.O, les seuls à figurer dans un classement très honorifique. 

Pour plus de précision, voici les classements des jeux les plus vendus, des meilleures nouveautés et des jeux les plus joués sur Steam en 2025. Notez que l'ordre n'est pas indicatif des performances.

Meilleures ventes Steam 2025

Classement basé sur le chiffre d'affaires brut.
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Meilleures nouveautés Steam 2025

Classement basé sur le chiffre d'affaires brut.

Jeux les plus joués sur Steam en 2025

Jeux ayant regroupé le plus de joueurs sur toute l'année. Un jeu sorti en début d'année a donc plus de chances d'y figurer qu'un jeu sorti en fin d'année.
  • GTA 5
  • Terraria
  • Counter-Strike 2
  • Delta Force
  • PEAK
  • PUBG
  • DOTA 2
  • Marvel Rivals
  • Left 4 Dead 2
  • R.E.P.O.
  • Stardew Valley
  • Apex Legends
Vous pouvez retrouver plus d'informations concernant le « Best of Steam » version 2025 sur le site. N'oubliez pas que votre rétrospective Steam est également disponible.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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